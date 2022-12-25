聖誕快樂／裝飾迷你屋 你家更魅力

手工打造的精緻迷你小村莊，是許多家庭聖誕裝飾不可或缺的一項傳統。(美聯社)

無論是利用紙板、木頭還是精美瓷器製作而成的房屋、商店、微型公仔人物，以及一旁白雪皚皚的杉樹林，這類迷你可愛的小村莊，自古以來便是許多家庭聖誕裝飾不可或缺的一項傳統。受到手作風潮影響，手工打造的精緻迷你小村莊受歡迎程度至今不減。

手工藝品網站「Etsy.com」的趨勢專家達伊娜‧伊索姆‧強生(Dayna Isom Johnson)表示，「懷舊(nostalgia)是今年最受歡迎的節慶裝飾主題，因此迷你聖誕村廣受歡迎也不足為奇」。

強生說：「從帶有積雪堆疊的經典風景，到線條俐落的現代化陶瓷，許多家庭在這個流傳數十年的傳統文化中，發會個人創意點綴節慶裝飾。」

19世紀風格的迷你聖誕村隨著歐洲移民來到美國，後來更在「五分錢商店之父」伍爾沃斯(F.W. Woolworth)的推廣之下進一步普及，伍爾沃斯當年銷售德國製造的小型紙房子。

伯森‧希爾利用膠合板製作的聖誕壁爐村。(美聯社)

收藏得當 隔年再利用

時至1970年代和1980年代，市場上出現了陶瓷小屋，禮品製造商「56百貨」(Department 56)於1976年開始生產熱門的小屋子與村落，生產線迄今仍持續運轉。陶瓷小屋比紙房子更受歡迎，因為這類堅固的裝飾性小物更容易保存；如果收藏得當，隔年節慶時分再拿出來展示，依然會完好如初，彷彿新品。

專門為商業拍攝活動張羅各項道具陳列的設計師羅賓‧扎卡里(Robin Zachary)在紐約市 的家中，收集了一系列復古紙板屋、火柴盒汽車 、紅千層造型小樹，以及公仔小人物等專為假期布置而存在的道具。

扎卡里建議去火車模型店購買裝飾配件，她表示，「火車模型店裡賣的模型比例，非常適合迷你屋」。

「箱桶之家」的陶瓷小屋，根據個人風格打造現代化迷你社區。(美聯社)

另外，扎卡里還建議使用假的雪片來裝飾迷你屋，她建議以少許銀色或金色亮片點綴雪片，加上裝飾用的常綠樹枝放進小容器之中，就能為單調乏味的綠色森林景色增添活力。

如果受限於展示空間，扎卡里提議「可以利用餐桌作為核心來創作迷你村」。扎卡里表示，「可以用一個大盤子做為底座，上面鋪著假雪花和環繞小村莊的常綠小樹。這樣一來，如果需要用到這個擺設空間，就可以隨時移動，容易又便利。」

家具用品與建材零售商 「家得寶」(Home Depot)的趨勢與設計主任莎拉‧費許朋(Sarah Fishburne)則表示，壁爐架和邊桌也是迷你聖誕村的絕佳展示處。她說：「迷你聖誕村也可以放在聖誕樹周遭的地板上，或者把你的創作陳列在書架上。」

全家投入 感情更融洽

費許朋表示，如果想要自己動手打造一座迷你聖誕村，不妨讓家庭成員共同參與，無論是妝點一棵微型聖誕樹，或組裝一個小零件，或添加頗具個人特色的元素，都會讓家人的感情變得更融洽，也讓手作迷你村變得更有趣。

費許朋建議，可以上網搜尋木板或紙板打造的迷你屋半成品，買回來之後根據個人喜好或風格粉刷上漆、黏貼紙膠帶或其他裝飾性小物。另外，有些精緻的迷你屋配有通電會發亮的造型蠟燭，讓迷你屋在白天和夜晚呈現不同特色與功用。

洛杉磯的手工藝部落客凱利‧曼德爾(Kelly Mandell)利用柔和色調的壓克力顏料，以及大量的亮片，把鳥窩改造成現代感十足的節慶村，另搭配鬆軟雪花和五顏六色的紅千層造型小樹，增添俏皮氛圍。

雪屋村 發揮個人創意

另一個創意選擇是「雪屋村」，紐約沃特鎮(Watertown)的手工藝部落客賽德‧康佛斯(Cyd Converse)在食品與生活風格部落格「www.thesweetestoccasion.com」分享雪屋村的製作祕訣。

康佛斯寫道，雪屋可以買現成的，或利用乾淨的罐子、蒸餾水、一滴甘油(glycerin)製作懸浮金色絲線，最後發揮個人創意，裝飾這個雪屋玻璃罐的外殼，便大功告成。

除了傳統的狄更斯(Dickensian)風格之外，費許朋提議利用插畫反映家族風格或喜歡從事的活動，例如喜歡溜冰或烘焙，而若節慶期間必須拜訪祖父母等長輩，不妨在迷你村中展示相關物品或紀念品，藉此表達思念之情。

費許朋建議，結合鄉村元素的編織花環也頗具特色，或者可以加入從外地旅遊帶回的紀念品，也會讓人重溫出遊回憶。費許朋表示，她和家人就曾從外地帶回一個小建築，當作迷你聖誕村的建物之一。

手工藝品買賣電商平台「Etsy.com」上的創作者，提供了多樣化的創作，任君挑選。

伯森‧希爾(Balsam Hil)利用膠合板製作維多利亞(Victorian)風格的村莊，結合精緻的房屋、樹木和街道元素，另附有一把遙控器可以控制暖色系的背景燈光色溫。此外，這些小房子附帶堅固掛鉤，可用作聖誕長襪鉤架，一物多用。

沒空間 牆壁也是畫布

如果消費者喜歡摩登風格，現代化家具公司「西榆」(West Elm)有一系列陶瓷和木質觸感的極簡主義迷你建築和樹木裝飾品，任君挑選。

家具和家居裝飾零售商店「箱桶之家」(Crate & Barrel)則有陶瓷牧場房舍和分層房屋(split levels)，供消費者挑選，並根據個人風格打造現代化迷你社區，而這些裝飾品都有利用電池供電的電燈設備，夜晚會發光，具備小夜燈的功能。