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聖誕快樂／親手作卡片 窩心有溫度

編譯陳韻涵
水彩繪製的聖誕卡片，送禮自用兩相宜。(美聯社)
水彩繪製的聖誕卡片，送禮自用兩相宜。(美聯社)

年終時分，俄亥俄州歐柏林學院(Oberlin College)主修藝術史的學生蘿斯‧比嘉敬子(Rose Keiko Higa，音譯)都會親手製作節慶賀卡，分送給親朋好友。她發揮自身藝術專長，利用多層紙張堆疊、剪裁，並以水彩繪製傳統的日本新年賀卡。

蘿斯表示，「手寫文字本身就是有溫度，手作卡片則是另一種意義非凡的禮物。我能親自動手做卡片送給大家，真是太好了。」

美聯社報導，手工卡片絕對比直接在商店購買、贈送電子卡片，甚至什麼都沒送來得更特別，共同製作卡片還能變成假期之前很棒的朋友社交或親子活動。

史帝芬斯展示採用木板印刷技術製作的賀卡。(美聯社)
史帝芬斯展示採用木板印刷技術製作的賀卡。(美聯社)

居家月刊「著實簡約」(Real Simple)資深編輯萊斯利‧柯羅納(Leslie Corona)表示，「手作卡片一直很受歡迎，而在商業卡片與電子賀卡橫行的現在，肯定更受歡迎，因為有愈來愈多人希望以這種低調的方式保持聯繫。」

暢銷雜誌「更好的家庭和花園」(Better Homes & Gardens)執行主任歐瑪‧布萊斯‧福特(Oma Blaise Ford)表示，收到手作卡片，「通常能與創作者產生內心的情感連結」。

特別的節日製作手工卡片，是一種意義非凡的禮物，受到歡迎。(美聯社)
特別的節日製作手工卡片，是一種意義非凡的禮物，受到歡迎。(美聯社)

福特建議，「對於那些只想稍作嘗試的人而言，手作卡片會是一項很棒的手工藝入門。可以製作一、兩張少量的卡片就好，這樣一來也不用大量郵寄。」

福特表示，動手製作卡片的過程「涉及可持續性的問題，肯定會花時間，卻又不會消耗太多寶貴的假日光陰」。

亞特蘭大地區藝術家克里斯多福‧保羅‧史帝芬斯(Christopher Paul Stevens)利用看似復古的冬季風景模版製作與眾不同的節慶賀卡，並在手工藝品買賣電子平台「Etsy.com」上的「111整新與二手商品」(111 Restoration and Vintage Goods)虛擬店鋪上販售。

敬子在雞年製作的日式新年賀卡。(美聯社)
敬子在雞年製作的日式新年賀卡。(美聯社)

密西根州藝術家茱蒂‧斯坦納(Judy A. Steiner)製作的賀卡以藍色和綠色的濃淡水墨勾勒優雅的聖誕樹，過去數十年來，她一直透過「史坦納工作室」(Steiner Studio)在Etsy.com上販售這類有溫度的手作卡片。

斯坦納表示，手作卡片「對送禮者和收件人而言，都是很窩心的一份禮物和舉動」。不過，斯坦納也坦言，手繪的成本通常比商業印刷還要高，但依然屬於一種可負擔的藝術形式，送禮自用兩相宜。

想嘗試自製卡片的新手，不妨參考美聯社列出這些注意事項。

重質不重量

居家月刊「著實簡約」(Real Simple)資深編輯萊斯利‧柯羅納(Leslie Corona)表示，千萬不要太貪心，別想著一次要做300張卡片，如果真的要做這麼大量的卡片，可能必須做得非常陽春才有辦法。　

柯羅納表示，為最親密的親友製作五張到十張精緻的賀卡就很棒了，超過這個數量會讓整個手作過程變得壓力大。她說：「人們會想要帶著快樂的心情和回憶，完成這件事。」

善用手邊材料

暢銷雜誌「更好的家庭和花園」(Better Homes & Gardens)執行主任歐瑪‧布萊斯‧福特(Oma Blaise Ford)表示，動身前往手工藝品店之前，不妨先看看手邊有哪些材料可以運用，例如圓形咖啡濾紙或杯子蛋糕的烘培紙等等，都能運用摺疊、剪裁和黏貼來製作雪花。

此外，如果在水中加入幾滴食用色素或顏料，再以折疊、浸染的方式暈染，接著再把染色完成的紙張晾乾，最後切割成雪花的樣子。福特說，咖啡濾紙或烘焙紙類似薄紙，但更耐用且不容易破損。

其他可以運用的裝飾工具包括：繽紛的紙膠帶、從以前收到的節慶賀卡上剪下的精巧設計、雕花紙杯墊、彩帶、羊毛氈、馬克筆、油漆和貼紙等。如果想要讓卡片增添高貴的感覺，也能用一些閃亮的金箔裝飾。

史帝芬斯製作的賀卡在電子平台Etsy的虛擬店鋪中銷售。(美聯社)
史帝芬斯製作的賀卡在電子平台Etsy的虛擬店鋪中銷售。(美聯社)

居家網站「The Spruce」編輯主任布莉姬‧馬龍(Bridget Mallon)建議，不妨上網尋找免費的設計模板，列印出來後，再利用從五金行買來的色紙裁切成三角形，組裝製作聖誕樹。

做成明信片

如果想要郵寄賀卡，不妨考慮以明信片的方式來節省一些郵資，同時也要注意重量和尺寸限制。

如果想要製作大張或立體的卡片，最便利的方式便是親手遞送或將卡片放進禮物盒之中，另外也可以附上閃亮鋁箔紙包裝的巧克力硬幣，為禮物畫龍點睛。

打造儀式感

福特建議，「可以號召朋友辦一場有趣派對，在年終聚會的時間一起製作卡片，一舉完成兩件待辦事項。」

居家網站「The Spruce」編輯主任布莉姬‧馬龍(Bridget Mallon)提議，家長不妨鼓勵孩子協助製作賀卡，「孩子不完美的塗鴉和筆觸，往往會讓摯親、尤其是長輩會心一笑，也能讓孩子製作卡片送給同學」。

光明節主題的手工卡片。(美聯社)
光明節主題的手工卡片。(美聯社)

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