我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

星座／12月25日至12月31日 金牛座交友運佳 天蠍座誠為上策

科技紫微網

12月25日到12月31日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：松石綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

運勢較弱；本周對人對事容易帶有太多個人想法，與人相處時口角較多。若不能多站在別人的角度思考問題，小心你的人際關係會一落千丈。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言矇騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

射手座

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則越往後走事情會變得越棘手。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透徹，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

指數 投資

上一則

佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

下一則

旅遊／漫步布萊德湖畔 忘卻煩惱

延伸閱讀

12月19日星座運勢 牡羊異性緣佳 巨蟹財運頗旺

12月19日星座運勢 牡羊異性緣佳 巨蟹財運頗旺
星座／12月18日至12月24日 雙子座壓抑情緒 摩羯座享受悠閒

星座／12月18日至12月24日 雙子座壓抑情緒 摩羯座享受悠閒
星座／12月11日至12月17日 巨蟹座諸事順遂 水瓶座錯誤頻繁

星座／12月11日至12月17日 巨蟹座諸事順遂 水瓶座錯誤頻繁
星座／12月4日至12月10日 雙子座好運旺旺 摩羯座希望落空

星座／12月4日至12月10日 雙子座好運旺旺 摩羯座希望落空

熱門新聞

「聖誕傾情」劇照。（取材自IMDb）

佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

2022-12-24 16:20
魔術方塊剛問世的時候，很多人認為「不可能有解」。(美聯社)

封面故事／玩魔方的孩子 最強大腦 創紀錄2分鐘就換人

2022-12-18 16:07
吸引消費者的「誘餌」信息。(圖：受訪者提供)

詐騙ing／「釣魚」郵件 騙卡號信息

2022-12-18 15:44
用手機取景北極光，比肉眼採光更多、更清楚。（圖片皆由作者提供）

旅遊／從中國來美國 相隔一甲子如願賞「光 」

2022-12-18 02:01
「墜」電影海報。（取材自IMDb）

娛樂／610米高空拍攝 「墜」演員來真的

2022-12-18 02:03
聖誕佳節到，想讓家裡變得有節慶氛圍嗎？跟著我布置，氣氛「升級百分百」，一起來連連看~（Getty Images）

猜猜看／讓家變聖誕屋 經典8招知道嗎？

2022-12-18 02:22

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌