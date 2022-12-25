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紙上播客／藝術治療師 透過畫畫讀懂你

何卓賢
紐約藝術治療師姜沛萱。(姜沛萱提供)
紐約藝術治療師姜沛萱。(姜沛萱提供)

心理治療大家都不陌生，那藝術治療呢？若遇到情緒問題，如果可以在治療師的指引下，將內心感受畫出來，更好地認知自己、完成轉變，你會願意嘗試嗎？

姜沛萱在研究所時期帶團體進行藝術治療。(姜沛萱提供)
姜沛萱在研究所時期帶團體進行藝術治療。(姜沛萱提供)

來自台灣的姜沛萱(Patty)從長島大學臨床藝術治療和諮詢項目碩士畢業之後，在紐約成為了一名藝術治療師。她曾在精神病房，跟精神分裂症病人做長期的一對一藝術治療；也曾在老人中心，透過藝術治療緩解老人疫情期間與家人分離的不適、用黏土活動幫助老人刺激感官、回溯記憶。

姜沛萱在進行陶藝創作。(姜沛萱提供)
姜沛萱在進行陶藝創作。(姜沛萱提供)

姜沛萱表示，其實藝術治療對所有受到情緒困擾或渴求心靈成長的人都適用，但是對小孩特別有優勢，「小孩子語言表達不夠完整的時候，就可以透過塗鴉創作來表達自己。」

比方說，遇到有情緒認知不足、情緒表達不完整的小朋友，藝術治療師可以透過不同顏色畫筆的塗鴉，引導他們認識到不同顏色代表著不同的情緒表達。過程中，他們會意識到，就像顏色可以混在一起一樣，情緒表達也是可以混在一起的、是複雜的。透過這樣的方式，藝術治療能夠一步步幫助他們建立對情緒表達的認知，進而糾正行為。

除了引導受訪者透過藝術創作表達自己的情緒，藝術治療師也具備分析畫作的能力。藝術治療師會受到培訓，透過不同的圖樣、顏色，甚至線條粗細，結合受訪者的年齡、文化背景等，去判斷受訪者的內心狀態，進而引導下一步的溝通和諮商。

姜沛萱帶領下的團體藝術治療作品。(姜沛萱提供)
姜沛萱帶領下的團體藝術治療作品。(姜沛萱提供)

藝術治療師透過引導創作、解析創作去幫助受訪者的同時，陪伴也是他們角色的重要一環。至今給姜沛萱印象最為深刻的一位來訪者是個六歲的小孩子，在婦幼家暴中心認識他時，小孩子可能因為見證家庭創傷而十分封閉，不敢表達情緒。姜沛萱陪同小孩子完成多次作畫，過程中不斷引導他自由創作，終於在大約第五次畫畫之後，小孩子主動跟姜沛萱分享自己畫了什麼。

「那時候我很激動，因為他對我產生了信任，邁出了很大一步。我意識到不管我諮商技巧多好、知識儲備多高，更重要的是陪伴個案度過他的痛苦，再配合一系列的治療，引導他表達更多的內心故事。」

姜沛萱帶領下的團體藝術治療作品。(姜沛萱提供)
姜沛萱帶領下的團體藝術治療作品。(姜沛萱提供)

姜沛萱表示，儘管藝術治療師還是一個相比之下較為小眾的行業，但是醫院、學校和各種機構等在疫情之後對藝術治療師的興趣和需求均有增加；再加上在美國社會，不同文化背景和語言的社區均有需求，姜沛萱相信，對於對講中文的藝術治療師的需求會越來越大。

想要關注姜沛萱，或進一步了解藝術治療的讀者，可以在Instagram上關注@patty_arttherapist。

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