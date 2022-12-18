料理功夫／洛神湯圓2吃

地瓜洛神湯圓

小時候很少吃糯米製品，因此湯圓這類傳統中式糕點甚少出現，有次媽咪回憶起便買了，我們孩子們卻沒吃。之後，年底冬至上不再吃湯圓。直到我多年前在網路發現簡易做法，只要利用一包粉即可搞定。

電鍋蒸出來的洛神汁，可當作天然色素

洛神汁

材料：洛神10朵、水150毫升。

作法：

洛神洗淨、去籽，加入水放進電鍋蒸，外鍋放一杯水，開關跳起即可取出，濾去洛神備用，果肉留著醃漬 洛神果醬等。

洛神湯圓

材料：

糯米粉110克、玉米粉20克、洛神汁約90～100毫升、水適量。

作法：

1.糯米粉、玉米粉混和攪拌均勻，將洛神汁加入揉拌摻和，直到粉糰揉成糰為止。（太濕加些粉，太乾加些洛神汁）

2.粉糰取出，捏成小塊，一一搓圓。

3.搓揉好的湯圓倒進熱水中煮熟，湯圓浮起撈起濾乾，放進冰涼水中浸泡，增加其Q度備用。

紅色的洛神糯米糰

地瓜洛神湯圓

材料：

地瓜丁適量、洛神湯圓適量、紅糖適量、水適量。

作法：

地瓜丁蒸熟、鍋中熱水燒熱，放入洛神湯圓，接著到入適量地瓜丁，湯圓浮起，加入適量紅糖關火。

花生紅糖水洛神湯圓

花生紅糖水洛神湯圓

材料：

洛神湯圓適量、花生粉適量、紅糖25克、桂花蜜適量（可有可無）、水適量。

作法：

1.洛神湯圓擺放盤中。

2.鍋中放水燒開，加入紅糖，快速攪拌收湯汁以免糊鍋。

3.紅糖汁倒入洛神湯圓，淋些桂花蜜，最後撒上花生粉（可依個人喜好斟酌添加）。

洛神小常識：

很多人不知道，洛神花其實不是花，是花萼片。用洛神做出來的天然色素湯圓，好看又眼睛。

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