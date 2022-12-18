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料理功夫／聖誕美食 輕鬆搞定

劉若華
蒜香奶油烤雞腿
蒜香奶油烤雞腿

張羅一桌聖誕大餐往往費時良久，然此道烤雞腿備料和作法都簡易，可以利用省下的時間準備其他菜餚，雖然簡易，美味卻不因此而打折，色香味以及好口感皆具，推薦給愛好簡易美食的讀者朋友們。

蒜香奶油烤雞腿

材料：

雞腿10支、鹽適量、蒜5瓣、奶油1/3條。

作法：

1.將雞腿洗淨後以廚用紙巾吸乾水分，放入鋼盆內，均勻抹上適量的鹽，靜置15分鐘。

2.蒜去膜切末；把奶油微波至溶化，待奶油退熱後加入蒜末拌勻。

3.將蒜末奶油淋入鋼盆內的雞腿上，戴上手套拌抹均勻，置於室溫下醃漬半小時，覆蓋鋼盆，移入冰箱繼續醃漬半日。

4.取出鋼盆，將雞腿排放於鋪有錫箔紙的烤盤上，送入已預熱至375℉的烤箱中層烤45分鐘，香味四溢的烤雞腿即完成。

小叮嚀：

1.在給雞腿抹調味料時，以適當力道按摩雞腿有助肉質鬆軟，且更容易快速入味。

2.奶油雖然遇冷會再次凝固，但並不會影響上味，且較烤前才拌抹的效果好的多。

美式微波花生糖
美式微波花生糖

美式微波花生糖

此款花生糖(Peanut Brittle)是美國家喻戶曉、高親民度的傳統甜點，在重要節日，如感恩節和聖誕節是許多家庭必備的甜點。不同處在於一般是使用湯鍋在爐火上煮製，在此分享的則是微波爐的版本，省時快速又方便。

材料：

原味去衣花生1.5杯、白糖1杯、淡玉米糖漿(Light Corn Syrup)1/2杯、鹽少許(提味用)、奶油1大匙、純香草精(Pure Vanilla Extract)1茶匙、小蘇打(Baking Soda)1茶匙。

作法：

1.將花生、白糖、淡玉米糖漿和鹽放入可微波的容器內，混合均勻，為容器放上可微波的蓋子，微波4分鐘。

2.把奶油微波溶化，快速的和香草精攪拌均勻，淋入容器內再次攪拌均勻，送入微波爐再次微波2分鐘。

3.取出容器，快速拌入小蘇打攪拌直至出現小泡沫。

4.將拌好的混合物倒入鋪有防沾黏烤紙的烤盤上，以奶油刀或湯匙向四周快速攤撥成厚薄適中的扁平狀，靜置待涼且變硬，約半小時。

5.以手將一大片的花生糖掰成大小適宜的片狀即成。

小叮嚀：

1.務必選用去衣(去膜)的花生，否則成品品相會不悅目。

2.可用各種堅果或種籽代替花生。

3.可將做好的花生糖裝罐，蓋緊蓋子並存放於陰涼乾燥處，如此約可存放1個月；若居住地區濕熱，則盡可能快速食用完。不建議冷藏，因冰箱濕氣會軟化花生糖，但可放入安全的食物袋或容器內冷凍3個月，食用的幾小時前取出解凍即可。

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