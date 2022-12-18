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料理功夫／冰山熔岩巧克力

陳青
冰山熔岩巧克力
冰山熔岩巧克力

節日氛圍愈來愈濃厚，在這寒冷的冬日裡，飯後來道巧克力甜品，作法簡易，輕鬆為這個冬天增加一抹香甜。

材料（2人份）：

巧克力100克、蛋黃2個、玉米澱粉25克、牛奶250毫升、糖適量。

作法：

1.將巧克力剝成小塊放入小鍋中，再加入2個蛋黃、牛奶250毫升、 玉米澱粉25克，再根據個人喜好添加適量糖。

2.小火加熱鍋中食材，期間用鍋鏟緩慢攪動，使食材均勻混合。

3.加熱1～2分鐘後，巧克力便會融化，加熱3～5分鐘後，鍋內液體逐漸呈黏稠狀。

4.等鍋內的食材逐漸半凝固時，即可關火。

5.將半凝固的成品倒入磨具中，放入冰箱冷藏1小時，即可享用美味。

等鍋內的食材逐漸半凝固時，即可關火。
等鍋內的食材逐漸半凝固時，即可關火。

小叮嚀：

1.若要口感更絲滑，可將玉米澱粉過篩後加入。

2.全程只需小火，並不停地輕輕攪動。

3.成品冷藏好後可在表面撒上一些可可粉，將更香醇。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

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