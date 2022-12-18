星座／12月18日至12月24日 雙子座壓抑情緒 摩羯座享受悠閒
12月18日到12月24日，12星座運勢如何呢？
牡羊座總運指數：★★☆☆☆
脫單、升職、跳槽等目標對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，還是有足夠能量實踐。倘若急於看到成果，才會變得遙不可及。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
金牛座總運指數：★★★★☆
和諧的人際關係將會撐起這一周的好運。孤獨會在參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
雙子座總運指數：★★☆☆☆
明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對的健康會很不利。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
巨蟹座總運指數：★★★☆☆
你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
獅子座總運指數：★★☆☆☆
本周會有種提前進入衰老的錯覺，偶爾會出現否認自己說過的話、做過的事，讓他人覺得你沒有誠信，這時也不要覺得對方是在錯怪你。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：雙子座
貴人星座：射手 座
處女座總運指數：★☆☆☆☆
過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
天秤座總運指數：★★★★☆
本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
天蠍座總運指數：★★★☆☆
學會自我調節是這周的首要功課，許多事情對你而言輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
射手座總運指數：★★☆☆☆
學會自我調節是這周的首要功課，許多事情對你而言輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。
幸運色彩：石板灰
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
摩羯座總運指數：★★★★☆
本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：處女座
水瓶座總運指數：★★★☆☆
運勢尚可，事業穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。
幸運色彩：松石綠
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
雙魚座總運指數：★★★★★
這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
【延伸閱讀】
上一則
封面故事／禮物有童趣 成人也開心
下一則
FB留言