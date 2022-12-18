星座／12月18日至12月24日 雙子座壓抑情緒 摩羯座享受悠閒

12月18日到12月24日，12星座運勢如何呢？

牡羊座總運指數 ：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，還是有足夠能量實踐。倘若急於看到成果，才會變得遙不可及。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

金牛座總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起這一周的好運。孤獨會在參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙子座總運指數：★★☆☆☆

明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對的健康會很不利。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

巨蟹座總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

獅子座總運指數：★★☆☆☆

本周會有種提前進入衰老的錯覺，偶爾會出現否認自己說過的話、做過的事，讓他人覺得你沒有誠信，這時也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：雙子座

貴人星座：射手 座

處女座總運指數：★☆☆☆☆

過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天秤座總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天蠍座總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是這周的首要功課，許多事情對你而言輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

射手座總運指數：★★☆☆☆

學會自我調節是這周的首要功課，許多事情對你而言輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：石板灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

水瓶座總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業穩重求進，按部就班是你這周應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

雙魚座總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





