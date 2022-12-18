生肖／農曆12月運勢 牛 薪資成長 龍 財運改善

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆12月，12生肖運勢如何？

鼠

好運指數 ★★★★

事業發展理想，只是壓力與責任較以往稍多，遇上任何解決不來的問題，不妨請教長輩。本月感情運勢以穩定為主，互動頻率雖不會起伏太大，不過偶爾會收到一些貼心的小驚喜。要認真調整心態，堅持目標來努力，才能稍微改善財運。

牛

好運指數★★

提防與同事相處產生摩擦，對工作發展有間接影響。建議坦誠相對，良好溝通有助解決問題。愛情進展疲憊，不妨經常談談心交流真實想法，對舒緩精神壓力和感情進展是有幫助的。財運波動，業績起伏大，仍有升職加薪機會。

虎

好運指數★★★

本月行事低調為要，倘若急著要發表高見，恐怕有更多誤會或損失，要留意職場人際關係。感情運勢回升，有伴者保持輕鬆心情，便能感受互動愉快；單身者可透過身邊朋友介紹對象。賺錢機會多，但也特別容易揮霍。

兔

好運指數★★

本月運勢低，決策易判斷失誤，不宜進行重大簽約或法律相關事務。容易為家庭裝修等瑣事爭執，影響感情熱度；此外，伴侶若有錢財麻煩，要畫清界線，以免遭殃。財星黯淡，須避免高風險投資 標的。不宜與人合資合夥，以免因財失義。

龍

好運指數 ★★★

工作運好壞參半，雖然有不少好機會，也會忙到爆；希望得到認同，但也要懂得拒絕。感情運勢持平，可以保守一點，但不必要完全不行動或什麼都不做，有付出努力還是能見收穫。雖然財運改善，但是競爭也多，要改變賺錢思路。

蛇

好運指數★★★

本月較容易心浮氣躁，面對職場挫折或挑戰時缺乏耐性，別因為情緒化或衝動而壞了大事。容易因為情緒甚至是利益問題而犧牲感情或是委屈對方，小心一步錯步步錯。任何決定應有自己的判斷，切勿跟風買賣，或做出超出能力範圍的投資。

馬

好運指數★★★★

專業加持，增添能見度，但不要因為順利而得意忘形，多留意他人狀況，適時伸出援手。桃花運雖然高漲，但屬於一時衝動的吸引力，對露水姻緣不要投入太多。本來就有不錯的財運，工作順利讓收入增加，存款減少時也會有意外收入。

羊

好運指數★

職場上要花時間跟耐心來處理，有的甚至很棘手，絕對不要鑽牛角尖，嘗試不同方法。這個月要有提升自身的獨處時間，以等待最佳時刻。此外，千萬別因金錢貪念誘惑而有違心之舉。財運險中求進，隨之而來的麻煩也不少，最好耐心應對。

猴

好運指數★★★★

這個月是收尾交接的時候，雖然細節繁瑣到會不耐煩，但收獲豐富。愛情關係穩定，有伴者生活上的小爭執讓互動更甜蜜；單身者積極聯誼，有機會遇見靈魂伴侶。財運耗損的一個月，各方面散財狀況多，也會有許多不可預見的開支。

雞

好運指數★★★★

改變是必須的，當你準備就緒時，會在合適時間點出現機會。愛情運勢穩中求進，不妨從日常生活開始熟悉彼此、交流生活點滴，有助感情加溫。財運看漲的一個月，做好理財規畫就能贏得先機，首要反覆分析市場行情，有助精準投入資金。

狗

好運指數★★★★

廣結善緣的一個月，不妨在節慶時做個人情，送主管或同事小禮，能讓工作運行更順暢。無論單身或有伴，注意如果花太多時間試探，可能會錯失良機。這個月多與男性長輩交流，有助激發出賺錢好點子，不過草創想法，只適合小規模嘗試。

豬

好運指數★★

腳踏實地的努力會漸見成果，容易受到長官肯定，也有貴人相挺。心動就要馬上行動，別只是腦子裡想像浪漫氛圍，少了主動出擊，你就還是孤家寡人。遇到需要抉擇的理財情事，要謹慎再三請教專家再決定，別急於眼前利益，要做長遠計。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)