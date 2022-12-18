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每周一書／從療癒陷阱 尋找幸福出路

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療癒陷阱：被世界遺棄時，你想如何被接住。（紐約世界書局提供）
療癒陷阱：被世界遺棄時，你想如何被接住。（紐約世界書局提供）

沒說出口的傷痛，背負內疚的生活，無人理解的寂寞…，在那些表面平靜、卻舉步維艱的走索人心中，不相信一點什麼，怎麼活得下去？而這樣的療癒，又是何時變成了一種陷阱？

台灣社會學家、作家李明璁在推薦序說，為什麼持續有人狂熱投入所謂的「新興宗教」或「心靈成長」組織？這可不是簡單一句「他們很傻」就能標籤解釋的事。那麼，又該如何更具同理心且系統化地理解——其實每個人都有自己過不去的難關，也或多或少渴望有個「庇護團體」能寄託和療癒，只是有人因此走入非日常化的另一集體世界罷了？

人們確實會「相信一點什麼」，化寄託為生活下去的動力。但當「對未知的好奇」反客為主，成為你我的生命主宰時，又要怎麼自處？一名編劇與精神科醫師在書裡交換生命歷練，共修對於人性的見解，更點出真正的療癒與成長，是要「承擔」與「行動」。

《療癒陷阱》一書透過編劇吳洛纓和精神科醫師作家鄧惠文的對談，首度針對「心靈療癒」議題發聲。深入描繪《我願意》這部熱門電視影集裡的人物群像，由精神科醫師和劇作家聯手剖析這些現代人的多重困境與扭曲選擇。只有真誠直面這一切，我們或許才能找到根本問題的解方，以及幸福的出路。

人都有自我安頓的需求，但每個人要走的路徑極不相同。家庭的崩解、婚姻的消磨、人際關係的失落，還有誰都無法理解的寂寞，書中廣納各式生命議題，從社會文化到深層心理，爬梳人們步入「療癒陷阱」的背後機制，層層遞進，也讓我們直視內心，更能以此同理旁人，找到出路。

台資深媒體人黃鵬仁說，我不會保證讀者看完後，可以「一夕開悟，清涼解脫」。這書冊和《我願意》的戲劇一樣，都不是心靈雞湯，更不是處方箋，毋寧是一個提供你傾聽與訴說的樹洞。

諮商心理師周慕姿說，任何對於洗腦、宗教，甚至是對人生有所疑惑、有所好奇的人，都該來讀讀這本書。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

心理師 庇護

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