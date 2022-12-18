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生活／遊水牛城燈展 漫步聖誕樹森林

編譯周芳苑
紐約州水牛城漢堡鎮(Hamburg)的聖誕燈展嘉年華，是許多人至愛的節日活動。（取自活動官網）
紐約州水牛城漢堡鎮(Hamburg)的聖誕燈展嘉年華，是許多人至愛的節日活動。（取自活動官網）

紐約州紐約市聖誕節活動不勝枚舉，絕不愁沒處去，不過，再怎麼求新求變， 當地人和遊客總是花最多時間流連於世代相傳的景點和傳統活動。

位於紐約州水牛城伊利郡(Erie County)漢堡鎮(Hamburg)的聖誕燈展嘉年華Hamburg's Fairgrounds Festival of Lights歷久彌新，是許多人至愛的節日活動。

12月23日，是今年燈展活動最後一個周末舉行的日子。漢堡上月下大雪，遊客前住需先上網了解。

雖說是燈光展，但是這個嘉年華活動還有很多其他看頭。在漢堡這個小鎮、以及鎮上的嘉年華活動裡，有一個可愛的聖誕樹森林(Christmas Tree Forest)，美不勝收；進入這個森林，有數不清的景點值得拍攝，這是這個嘉年華榮登最棒聖誕節活動的理由之一。

可開車通過的燈光大道。（取自活動官網）
可開車通過的燈光大道。（取自活動官網）

在聖誕樹森林間漫步，處處有燈光從頭頂上照射，猶如踩在無數光點中，稱之為「照我」遊戲( “Spot Me" game)。進入森林之初，會看到可拿取「Spot Me」紙張的標誌，全家人走過森林時可共享奇特樂趣，一家大小結伴一路探索由數百棵發光聖誕樹組成的森林，總會讓人不由得覺得進入自己最喜歡的兒時假日電影。

總而言之，無論您想捕捉一些令人驚嘆的假日照片、或者想要尋找神奇的過節體驗，無庸置疑，應該要將漢堡小鎮的燈光嘉年華纳入紐約聖誕活動清單裡。活動網址：https://the-fairgrounds.com/festival-lights。

和聖誕老人合照是小朋友最愛的活動。（取自活動官網）
和聖誕老人合照是小朋友最愛的活動。（取自活動官網）

聖誕節 紐約州 紐約市

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