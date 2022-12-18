生活／好萊塢聖誕遊行 華裔吸睛

洛杉磯華埠小姐頭戴皇冠，身著旗袍，坐在禮賓車上．亮麗登場。（盧威攝）

秋去冬來，轉眼又進入聖誕季了。11月27日下午，我興致勃勃地驅車直奔好萊塢 ，觀看美國好萊塢聖誕大遊行 （Hollywood Christmas Parade）。傍晚時分，華燈初上，五光十色的霓虹燈閃耀。星光大道中國戲院門前巳鋪上厚厚一層紅地毯和架設一長排觀禮台。大遊行司令臺四周擺滿綠色聖誕樹、紅色聖誕靴、雪人、訓鹿和聖誕禮盒，節日氣氛五彩繽紛。我登上了觀禮台，呼吸好萊塢帶有藝術味道的空氣，享受銀色空間的氛圍。

6時敲過，知名義大利歌劇演員Anna Azerli身著紅色絨毛衣裙，踏上紅地毯，深情演唱聖誕歌曲「Slient Nigh」，優柔的歌聲劃破好萊塢夜空，激盪著現場成千上萬觀眾。

眾星現身 多族裔同歡

好萊塢聖誕大遊行歷史悠久，至今已第90屆了。它與紐約梅西感恩節大遊行、帕薩迪納玫瑰花車大遊行，甚稱「全美慶祝聖誕新年品牌」。

今次遊行大禮官是美國影劇界當紅明星丹尼‧崔喬（Danny Trejo），他穿著深藍色西裝，戴著禮帽，手持電喇叭，向沿街民眾問候，在人群中引起一陣陣尖叫聲和掌聲，我也沉浸在這歡樂的海洋中。我曾看過丹尼‧崔喬主演的電影，他擅長演反派或反英雄的角色，在不少影片中成功塑造人物形象，「英雄不流淚」、「烈火悍將」和「空中監獄」等影片給觀眾留下深刻印象。

今年的大遊行是後疫情時期的盛大「聖誕派對」，來自不同族裔和社區的民眾，匯集成一個慶祝聖誕新年連串表演，凸顯人們對聖誕的美好祝福，對未來充滿期望與憧憬。好萊塢聖誕大遊行讓我近距離目睹銀幕明星的風采，好萊塢演員Kate Linder、Patrika Darbo、Donnell Turner、舞蹈演員Kateryna Klishyna等分乘敞篷車在遊行隊伍中與民眾揮手致意。影迷們耳熟能詳的「復仇者聯盟」、「星球大戰」、「汽車總動員」、「侏羅紀公園」等電影人物也現身在遊行隊伍中，引起轟動。

洛杉磯市市長賈西堤（Eric Garcetti）的禮車在好萊塢聖誕大遊行中特別顯眼，他在禮車上頻頻向民眾致意，親和力十足。花車、馬車、雪橇、聖誕老人、海軍陸戰隊方陣、高中軍樂隊、電影人物方陣等70多個遊行方陣，聲勢龐大，把好萊塢星光大道打點得金光燦爛，火樹銀花。韓裔、印地安、華裔 、墨西哥裔等族裔的文化元素，在遊行中繁花似錦，爭妍鬥豔，令觀眾目不暇接，叫好連連。鐵臂阿童木、貝蒂娃娃、加勒比海盜、胡桃夾子等經典氣球人物，猶如龐然大物，頂天立地，在星光大道臨天飄遊，給大遊行帶來活力。

遊行中獅子表演「疊羅漢」。（盧威攝）

舞獅表演 掌聲加呼叫

八位戴著紅色聖誕帽，頭頸繫著紅圍巾的「聖誕人」舉著「美國南加州華人社團聯合會」紅色橫標閃亮登場，這支由160多華人組合的五個遊行方隊，給好萊塢聖誕大遊行注入一帖「興奮劑」，掌聲與歡呼聲時起時伏，奏響了大遊行的「東方旋律」。

參加好萊塢聖誕大遊行的羅省東風醒獅團，在中國城已經有40多年歷史，醒獅團原來隸屬龍岡公所，有四頭獅子，獅子的顏色是「黃、紅、黑、白」，據說其顏色係根據「三國演義」中人物劉備、關公、張飛、趙子龍的四個姓氏來圈定。

「大頭娃娃」則是中國胖娃的象徵造型，現在的舞獅者都是華裔第二代，也就是通稱的「華裔ABC（美國出生，英語為母語）」。這批舞獅者年富力強，對中華文化有較深烙印。遊行中三頭獅子還表演「疊羅漢」，同時站立起來行走，嘴裡「吐」出「Merry Christmas」金字條幅，引起觀眾共鳴，再次響起熱烈掌聲和呼叫聲。

陣陣鑼鼓聲中，一條巨龍在遊行隊伍中龍飛鳳舞起來，十多個華裔男女青年，頭上綁著紅綢帶，身穿黃色功夫褲，與黃色紅斑「青龍」無縫銜接，渾然一體。常言道「龍的傳人」，龍就是中國人的代名詞。

四只「大熊貓」萌萌的可愛形象，在舞獅舞龍隊伍中穿過來，走過去，不斷與觀眾互動，一下子竟成了遊行中的大明星，受到熱烈歡迎。美國人超喜歡大熊貓，在華盛頓、田納西州、亞特蘭大、聖地牙哥等動物園都有大熊貓「落戶」，而且巳超過半世紀。在遊行中能見到活潑可愛的大熊貓，實在是驚喜連連。

華埠小姐 穿旗袍登場

華埠是華裔定居美國的「家」，而華埠小姐則是「華人形象大使」。三位洛杉磯華埠小姐頭戴皇冠，身著旗袍，坐在禮賓車上．亮麗登場，成了遊行隊伍中璀璨的光環，吸引全場目光。全美各大城市每年都要選拔德智體兼優、美麗的華埠小姐。

旗袍是中國女性特有的傳統服飾，旗袍遊行方陣，30多位中年華裔女子穿上玫瑰紅、青花瓷、寶石藍、牛奶白、皇帝金等不同顏色旗袍，花色秀美，腳蹬高跟鞋。高雅服飾，線條分明、呈現華人女性的優美特徵。她們冒著初冬寒風，手持白色鵝毛扇子，邊走邊舞，驚豔全場。

美中文化交流協會腰鼓隊40多個身著紅色連衣裙，戴著白色紅點小帽，腳踏白色運動鞋，把中國喜慶腰鼓搬上好萊塢遊行大舞臺，她們身上散發著一種自信向上的張力。「咚咚咚」腰鼓聲清脆響亮，我情不自禁為打腰鼓合拍。腰鼓手還不時秀出印有中美兩國國旗的扇子，溫馨浪漫，拉抬了大遊行的歡樂氣氛。