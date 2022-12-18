旅遊／一路向北 到阿拉斯加與極光相遇

天空裡的綠色突然加大了馬力籠罩了整片天空，像大緞大緞的絲帶盛開在空中，肆意的飛舞扭轉。（圖片皆由作者提供）

千山萬水，只為與極光相遇。「孤獨星球」（Lonely Planet）曾這樣描述，「如果想看到世界的另一個樣子，不妨去阿拉斯加看一場極光」。去南極被趕下了船，南極夢未圓的遺憾仍在，未成行的四人一合計、一吆喝、一跺腳、一扭頭，向北向北再向北。

費爾班克斯 連兩晚追光

我們先來到阿拉斯加的費爾班克斯（Fairbanks），這個被稱作為「世界極光之都」的城市。飛機降落時天空無比晴朗，到達旅館時夕陽西下後夜空足夠黑暗，這些全都滿足了北極光出現的要求。

北極光在每年的8月中旬到次年4月都會出現，但是在12月到3月的冬天日照時間短，夜空足夠黑暗，看到的北極光會更明亮，持續時間也更長。阿拉斯加正好處於北極光帶下方，是世界上觀看北極光最好的地方之一，並且夜空晴朗，極光爆發活躍，看到的機率很高。

深更半夜、穿戴齊全，在零下20幾℃的嚴寒裡，我們盼來了絢麗而美妙的北極光，這大自然的奇蹟映襯著冰天雪地、茂密森林，甚是壯觀而美麗。

但是第一晚雖然看到極光，卻沒有看到不同顏色和跳躍的的極光。查一下天氣預報，明天又是好天氣，極光指數 極高，四個人商量後又報名了第二天的極光團。

北極光大爆發，上演了一場驚人的光與色彩的魔術秀，形態不一，五彩繽紛。（圖片皆由作者提供）

第二夜北極光大爆發，上演一場驚人的光與色彩的魔術秀，形態不一，五彩繽紛，綺麗無比。

我們幾個觀眾看得如痴如醉，見證真正大自然的奇蹟。想追到極光，必須抗凍（零下20多℃）、有耐心和毅力（夜裡10時至凌晨3時)，更必須祈願好運，才能一睹這極光的風采，細細品味彩色光芒的震撼力，使人有如置身天堂。

夜幕下的北極大教堂。（圖片皆由作者提供）

特羅姆瑟 賞北極大教堂

從倫敦轉機至奧斯陸已近半夜，前台登記時被告知整個酒店的計算機系統不工作，今晚無房間。昏昏欲睡的腦袋瓜驚醒：又要被趕出酒店了？一番折騰，酒店把我們運到另一家酒店，安頓下來已近凌晨2時，而早晨6時得起床趕飛機，到位於北緯70度的特羅姆瑟（Tromso）─挪威北極圈內最大的城市，也是著名的「極光之都」。

白天瀝瀝細雨中，我們參觀了此地最有名的北極大教堂（Arctic Cathedral）。

北極大教堂是特羅姆瑟的必訪建築，相當顯目，自1965年建成後就成為當地重要地標。我們沿著教堂外圍拍照，教堂外形頗像雪山，秉承了北歐風格的簡約，連環三角形結構借鑒了雪山冰川裂隙和極光飄揚的形態。教堂內部擁有北歐地區最大的彩色玻璃窗，描述耶穌降臨的情景，更適合夜晚點上燈火時拍攝。

教堂的宣傳冊子說，每年2月開始，北極大教堂會在冬夜為當地民眾帶來美妙的午夜音樂饗宴，請來全世界出色的音樂家演奏，並透過人聲演唱混合大型管風琴，讓音色迴響在教堂的寧靜空間裡。

雪山環繞著城市，峽灣在城市中穿行，大橋橫貫如虹，山林掩映，屋舍繽紛井然，從高處看特羅姆瑟，精彩絕倫、令人驚呼連連。（圖片皆由作者提供）

特羅姆瑟是世界四大賞極光最佳地點之一，當地極光團分兩種，一種是幾十人的大巴團，價格便宜，在專門的營地等極光，有帳篷、熱飲、廁所。另一種是我們報的追極光小團，一輛小巴，7到8人，每人150美元，由司機開車追極光。我們的主導遊是來自阿富汗的馬松，副導遊是來自索馬利亞的阿里。

今天一整天下雨，開呀開，外面大雨變小雨，小雨漸停歇，馬松開了近三個小時後終於把車停在一處無光的雪野上。攝影師紅宇打開手機 地圖查看，已經到了芬蘭邊境，再10公里就要入境芬蘭了。

大家抬頭望向天空，靜候極光出現。使勁盯著天空的一瞬間，我懷疑自己老眼昏花，揉揉眼睛再看；哇塞，雲層裡露出了上帝的眼睛。我趕緊搶拍下這張珍貴的照片。

與我們同車的幾人激動萬分，西班牙大媽用西班牙語、法國妹妹用法語、德國阿姨用德語，加上范隊長的中文，對著我手機裡的上帝眼睛齊聲禱告：上帝啊，請賜予我們北極光。

極光在四面八方大爆發，波濤般地在夜空中翻滾，占據了大半個穹頂。（圖片皆由作者提供）

天空出現了一道淺淺的弧線，些微的淡綠色，漸漸越發明顯清晰。頃刻之間，這抹綠突然籠罩整片天空，像大緞的絲帶盛開在空中，肆意飛舞扭轉，夜空一瞬間被點亮，腳下的雪地也反射著淡淡的綠光。

這一刻，時間好像靜止了，呼吸也停止了，世界只剩下極光舞動。果真，上帝聽到了。

接著，極光在四面八方爆發，漫天綠光不斷變換流動，波濤般地在夜空中翻滾，占據了大半個穹頂；偶爾有藍色、紫色、粉色光束閃現，肉眼所見比相機手機拍攝更加震撼，我們沉浸在激動和感嘆中。如果這就是天堂，此生無憾。

雲層裡露出清晰的北極光。（圖片皆由作者提供）

今晚出行，大巴團和小巴追光團高下立判，大巴團的遊客固定在一個地方，今晚肯定與極光無緣；小巴團靈活機動，幫我們追到了夢寐以求的絕美極光。

斯托爾斯坦恩 山頂觀日落

午夜陽光是夏季在北極圈地區出現的一種現象，由於地球傾斜，北極地區一直面朝太陽。從北極地區角度來看，太陽不會落入地平線以下，就沒有黑夜。

我和夥伴們坐纜車登上特羅姆瑟斯托爾斯坦恩（Storsteinen）山頂，俯瞰山下美景。雪山環繞著城市，峽灣在城市中穿行，大橋橫貫如虹，山林掩映，屋舍繽紛井然，從高處看特羅姆瑟，精彩絕倫，令人驚呼連連。

日落時分，天空被粉色、紫色和金黃色浸染，世界的色彩絢麗至此，美到讓人差點忘記呼吸。

我們默默守候，感受著北極圈特有的晚霞和日落，等到夜幕降臨，整座城市華燈爍爍。

記得第一天到達時陰雨綿綿，前台帥哥卻恭喜我們來得正是時候，因為前兩周天天狂風暴雪，我們到訪的這兩天會有好天氣。

北極圈的天氣陽光燦爛的日子很短，當天出太陽，我們掐著時間，上半天活動結束後，下午4至6時觀日落，6時30分集合看極光。提前讓前台帥哥為我們預訂出租車 一輛，山上觀完日落，衝鋒打仗似地衝向纜車處，四人好不容易擠進纜車，下山時又心中忐忑，不知預訂的出租車會否在山腳下等候。

黑暗中，山下唯一的一輛車閃著光亮，正是守候著我們的出租車，大家感動極了，連聲道謝。挪威人、北歐人，誠實講信用。

訪薩米部落 坐馴鹿雪橇

馴鹿雪橇作為聖誕老人的坐騎，一直帶有浪漫的童話色彩。想坐馴鹿雪橇並親近馴鹿，就不能不認識北歐地區的原住民薩米人。薩米人的部落分布在北極圈內，從俄羅斯、瑞典、芬蘭、丹麥及挪威都有薩米部落。薩米人世世代代飼養馴鹿，馴鹿已成為他們生活的一部分。

第一次近距離地接觸到了馴鹿。（圖片皆由作者提供）

特羅姆瑟的這個馴鹿牧場大約有100多頭半野化的馴鹿。薩米人發給每個遊客一小桶乾糧，讓大家親手餵食馴鹿，幾十頭馴鹿在不遠處等候著我們手裡的糧食。

我第一次近距離接觸馴鹿，這頭長角的雄鹿安靜地嚼食著我桶裡的乾糧，我大膽伸手摸摸牠的毛髮，手感粗糙，一點也不柔軟蓬鬆。馴鹿性情溫順，有一頭鹿像小狗舔了舔我的手心，又癢又麻酥，好一個「小鹿亂撞」。

薩米姑娘把大家迎進薩米人的傳統大帳篷，大家圍繞著溫暖的篝火，一邊品嘗傳統熱湯，一邊聽姑娘講述薩米傳說。馴鹿在薩米人的生活中扮演重要角色：薩米人的配件用馴鹿皮製成，日常用品用馴鹿的骨頭和鹿角製成。馴鹿還是薩米人重要食物來源和交通工具，可以說沒有馴鹿就沒有薩米人。除了少數拉雪橇的鹿，其他的鹿會成為肉鹿，到了一定的年齡都會被獵殺掉，大夥兒正呼嚕喝著的熱湯就是薩米人的主食─馴肉土豆湯。

薩米姑娘還介紹，剛剛大家餵的馴鹿中，那些沒有鹿角的母鹿們現在大部分都懷孕，再過一段時間就要生下小鹿。剛才好像餵的都是長犄角的雄鹿，母鹿們即使上來也爭搶不過雄鹿。我坐在馴鹿們拉著的雪橇上，想到懷孕的鹿媽媽仍是飢腸轆轆，深深感動並充滿愧疚。

當晚無風無雨無雪，極光指數最高，我們報了另一個追光團，由一對來自波蘭的年輕移民夫妻帶領。兩人各開一小巴，各載8個人。出城半小時來到了他倆的秘密地界，兩批客人各守峽灣的一角。

站在寂靜的夜晚空下，不由得感嘆宇宙的博大，自然的神奇。夜色撩人，我們痴痴等待極光降臨的美麗光暈。長在極光帶上的特羅姆瑟是極光大戶，雖然地處北極圈內，但是氣候並不寒冷，受北大西洋暖流影響，冬季不封凍，冬季平均夜間氣溫為-5℃。

雲層裡露出清晰的北極光。（圖片皆由作者提供）

跳躍的極光再次降臨，頭頂上的天空一瞬間迎來「極光女神」的輕歌曼舞，她輕盈綺麗，舞動在雪山和峽灣之上。極光時而遨遊在深邃延綿的海面上，出現如夢如幻的極光倒影；時而飛翔在山脈之上，氣勢磅礴又妖嬈婀娜。我用眼睛捕捉著光芒萬丈的天空，將此刻美麗的天空深深烙印並珍藏在心裡。

對於可能一輩子只來一次的遊客，極光著實是極度依靠好運的奢侈品，而我們的兩晚極光旅程運氣爆表，奢侈透頂。今年是我的極光年，去了世界四大極光勝地之兩地─阿拉斯加和挪威，另外兩地芬蘭和俄羅斯，若今生有幸，定會踏足。

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