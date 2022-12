旅遊補給站／芝加哥10雕塑公園免費逛 你去過幾處？

史考基北岸雕塑公園中的雕塑。(取自Skokie Northshore Sculpture Park官網)

在芝加哥以及附近開車約四個多小時可到的戶外雕塑 公園,提供遊客漫遊與想像空間,不妨趁著天氣尚未嚴寒時,走訪以下十個免費公園。

一、史考基北岸雕塑公園(Skokie Northshore Sculpture Park)

沿著6.5英里長的北岸河邊(North Shore Channel)的草坪和樹林間,在2英里長的路徑上有60多件雕塑,以木材、玻璃纖維、黏土等多種材料製成不同主題的作品。詳情可上網查詢:sculpturepark.org

內森馬尼洛雕塑公園。(取自Nathan Manilow Sculpture Park官網)

二、內森馬尼洛雕塑公園(Nathan Manilow Sculpture Park)

位於州長州立大學(Governors State University)內,占地有100英畝,距離芝加哥市中心僅35英里。大部分雕塑作品來自伊利諾州的藝術家。詳情可上網查詢:govst.edu/NMSP。

林登雕塑花園。(取自Lynden Sculpture Garden官網)

三、林登雕塑花園(Lynden Sculpture Garden)

位於威斯康辛州,占地 40英畝,有1000多棵樹、池塘,以及50多件大型雕塑。詳情可上網查詢:lyndensculpturegarden.org。

哈安雕塑花園。(取自Haan Sculpture Garden官網)

四、哈安雕塑花園(Haan Sculpture Garden)

有印第安納州 的藝術家創作的27件青銅和陶瓷雕塑。詳情可上網查詢:thehaan.org。

萬德爾雕塑花園。(取自Wandell Sculpture Garden官網)

五、萬德爾雕塑花園(Wandell Sculpture Garden)

占地22英畝,位於伊州厄本納鎮(Urbana)的梅多布魯克公園(Meadowbrook Park)內,有29 件藝術品。詳情可上網查詢:urbanaparks.org/parks/wandell-sculpture-garden。

六、新田(New Fields)

位於印第安納州,占地 100 英畝的公園中,有多雕塑與一個35英畝的湖泊。詳情可上網查詢:discovernewfields.org。

史蒂文斯點雕塑公園。(取自Stevens Point Sculpture Park官網)

七、史蒂文斯點雕塑公園(Stevens Point Sculpture Park)

位於威斯康辛州,占地20英畝。詳情可上網查詢:stevenspointsculpturepark.org。

八、雕塑步道戶外博物館(Sculpture Trails Outdoor Museum)

占地50多英畝,有印第安納州藝術家馬西(Gerry Masse)收藏世界各地的160多件作品。502-554-1788;詳情可上網查詢:sculpturetrails.com/。

九、萊教育和藝術中心(Lay Center for Education and the Arts)

該公園位於密蘇里州 的聖路易斯大學(Saint Louis University)內,占地20英畝。詳情可上網查詢:slu.edu/lay-center。

勞邁爾雕塑公園。(取自Laumeier官網)

十、勞邁爾雕塑公園(Laumeier)

占地105英畝,距離聖路易斯市中心僅20分鐘路程,是密蘇里州最大、最古老的雕塑公園之一,展示有70多件雕塑。詳情可上網查詢:laumeiersculpturepark.org。