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旅遊補給站／芝加哥10雕塑公園免費逛 你去過幾處？

記者陳曼玲／綜合報導
史考基北岸雕塑公園中的雕塑。（取自Skokie Northshore Sculpture Park官網）
史考基北岸雕塑公園中的雕塑。（取自Skokie Northshore Sculpture Park官網）

在芝加哥以及附近開車約四個多小時可到的戶外雕塑公園，提供遊客漫遊與想像空間，不妨趁著天氣尚未嚴寒時，走訪以下十個免費公園。

一、史考基北岸雕塑公園(Skokie Northshore Sculpture Park)

沿著6.5英里長的北岸河邊(North Shore Channel)的草坪和樹林間，在2英里長的路徑上有60多件雕塑，以木材、玻璃纖維、黏土等多種材料製成不同主題的作品。詳情可上網查詢：sculpturepark.org

內森馬尼洛雕塑公園。（取自Nathan Manilow Sculpture Pa...
內森馬尼洛雕塑公園。（取自Nathan Manilow Sculpture Park官網）

二、內森馬尼洛雕塑公園(Nathan Manilow Sculpture Park)

位於州長州立大學(Governors State University)內，占地有100英畝，距離芝加哥市中心僅35英里。大部分雕塑作品來自伊利諾州的藝術家。詳情可上網查詢：govst.edu/NMSP

林登雕塑花園。（取自Lynden Sculpture Garden官網）
林登雕塑花園。（取自Lynden Sculpture Garden官網）

三、林登雕塑花園(Lynden Sculpture Garden)

位於威斯康辛州，占地 40英畝，有1000多棵樹、池塘，以及50多件大型雕塑。詳情可上網查詢：lyndensculpturegarden.org

哈安雕塑花園。（取自Haan Sculpture Garden官網）
哈安雕塑花園。（取自Haan Sculpture Garden官網）

四、哈安雕塑花園(Haan Sculpture Garden)

印第安納州的藝術家創作的27件青銅和陶瓷雕塑。詳情可上網查詢：thehaan.org

萬德爾雕塑花園。（取自Wandell Sculpture Garden官網）
萬德爾雕塑花園。（取自Wandell Sculpture Garden官網）

五、萬德爾雕塑花園(Wandell Sculpture Garden)

占地22英畝，位於伊州厄本納鎮(Urbana)的梅多布魯克公園(Meadowbrook Park)內，有29 件藝術品。詳情可上網查詢：urbanaparks.org/parks/wandell-sculpture-garden

六、新田(New Fields)

位於印第安納州，占地 100 英畝的公園中，有多雕塑與一個35英畝的湖泊。詳情可上網查詢：discovernewfields.org

史蒂文斯點雕塑公園。（取自Stevens Point Sculpture Par...
史蒂文斯點雕塑公園。（取自Stevens Point Sculpture Park官網）

七、史蒂文斯點雕塑公園(Stevens Point Sculpture Park)

位於威斯康辛州，占地20英畝。詳情可上網查詢：stevenspointsculpturepark.org

八、雕塑步道戶外博物館(Sculpture Trails Outdoor Museum)

占地50多英畝，有印第安納州藝術家馬西(Gerry Masse)收藏世界各地的160多件作品。502-554-1788；詳情可上網查詢：sculpturetrails.com/

九、萊教育和藝術中心(Lay Center for Education and the Arts)

該公園位於密蘇里州的聖路易斯大學(Saint Louis University)內，占地20英畝。詳情可上網查詢：slu.edu/lay-center

勞邁爾雕塑公園。（取自Laumeier官網）
勞邁爾雕塑公園。（取自Laumeier官網）

十、勞邁爾雕塑公園(Laumeier)

占地105英畝，距離聖路易斯市中心僅20分鐘路程，是密蘇里州最大、最古老的雕塑公園之一，展示有70多件雕塑。詳情可上網查詢：laumeiersculpturepark.org

雕塑 印第安納州 密蘇里州

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