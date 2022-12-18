旅遊補給站／芝加哥10雕塑公園免費逛 你去過幾處？
在芝加哥以及附近開車約四個多小時可到的戶外雕塑公園，提供遊客漫遊與想像空間，不妨趁著天氣尚未嚴寒時，走訪以下十個免費公園。
一、史考基北岸雕塑公園(Skokie Northshore Sculpture Park)
沿著6.5英里長的北岸河邊(North Shore Channel)的草坪和樹林間，在2英里長的路徑上有60多件雕塑，以木材、玻璃纖維、黏土等多種材料製成不同主題的作品。詳情可上網查詢：sculpturepark.org
二、內森馬尼洛雕塑公園(Nathan Manilow Sculpture Park)
位於州長州立大學(Governors State University)內，占地有100英畝，距離芝加哥市中心僅35英里。大部分雕塑作品來自伊利諾州的藝術家。詳情可上網查詢：govst.edu/NMSP。
三、林登雕塑花園(Lynden Sculpture Garden)
位於威斯康辛州，占地 40英畝，有1000多棵樹、池塘，以及50多件大型雕塑。詳情可上網查詢：lyndensculpturegarden.org。
四、哈安雕塑花園(Haan Sculpture Garden)
有印第安納州的藝術家創作的27件青銅和陶瓷雕塑。詳情可上網查詢：thehaan.org。
五、萬德爾雕塑花園(Wandell Sculpture Garden)
占地22英畝，位於伊州厄本納鎮(Urbana)的梅多布魯克公園(Meadowbrook Park)內，有29 件藝術品。詳情可上網查詢：urbanaparks.org/parks/wandell-sculpture-garden。
六、新田(New Fields)
位於印第安納州，占地 100 英畝的公園中，有多雕塑與一個35英畝的湖泊。詳情可上網查詢：discovernewfields.org。
七、史蒂文斯點雕塑公園(Stevens Point Sculpture Park)
位於威斯康辛州，占地20英畝。詳情可上網查詢：stevenspointsculpturepark.org。
八、雕塑步道戶外博物館(Sculpture Trails Outdoor Museum)
占地50多英畝，有印第安納州藝術家馬西(Gerry Masse)收藏世界各地的160多件作品。502-554-1788；詳情可上網查詢：sculpturetrails.com/。
九、萊教育和藝術中心(Lay Center for Education and the Arts)
該公園位於密蘇里州的聖路易斯大學(Saint Louis University)內，占地20英畝。詳情可上網查詢：slu.edu/lay-center。
十、勞邁爾雕塑公園(Laumeier)
占地105英畝，距離聖路易斯市中心僅20分鐘路程，是密蘇里州最大、最古老的雕塑公園之一，展示有70多件雕塑。詳情可上網查詢：laumeiersculpturepark.org。
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