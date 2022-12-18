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旅遊／從中國來美國 相隔一甲子如願賞「光 」

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用手機取景北極光，比肉眼採光更多、更清楚。（圖片皆由作者提供）
用手機取景北極光，比肉眼採光更多、更清楚。（圖片皆由作者提供）

誤打亂撞挑了個北加州最熱的天氣去阿拉斯加旅遊，雖沒出國但比出國還麻煩，在家是汗衫短褲，總不能到阿拉斯加去當冰棒吧？上飛機的行李也多有限制，還沒出門就已是一身大汗。

飛機第一站是西雅圖，轉機到阿拉斯加的費爾班克斯（Fairbanks），一座從未聽過的小城。機場很小也沒幾架飛機，酒店負責搬行李，落得輕鬆；在飛機上航空雜誌的地圖得知，這裡已近北極圈了，但是沒有雪也不算冷。

酒店是座旅遊休閒村，周遭了無人煙。席間同桌友人在櫃台詢知，午夜時分有北極光可觀賞，但不保證；因為北極光的生成是偶發的，還需要天氣良好、無地面和天空光害等要素，也不能有雲層的遮蔽，換言之，看到的機會要憑運氣。

雲散天青，有一大片淡綠色的的北極光乍現。（圖片皆由作者提供）
雲散天青，有一大片淡綠色的的北極光乍現。（圖片皆由作者提供）

開了鬧鐘，穿著禦寒衣帽和手套，走上酒店露天陽台，一時人聲鼎沸，愛好攝影者的長槍短砲都在三腳架上待命，大約有二、三十人仰頭望天。雲層太厚不利觀賞，好在微風吹起，雲散天青，有一大片淡綠色的的北極光乍現，並無明顯流動。一位大師級的前輩興奮地嚷嚷：太美了！是我見到最美的極光。

原以為會電光閃閃，群蛇亂舞，未料只是一條寬闊綠帶橫跨過天際，慢慢延伸。前輩說北極光基本就是淡綠色有時偏紅，照相機會比肉眼採光更多，我只好用手機取景，沒想到成果不錯。

在寒冷的深夜，回想到中學適逢「世界地球物理年」，第一個研究項目就是北極光，當時根本摸不著頭腦，萬萬沒想到一甲子過去，終於如願得償。

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