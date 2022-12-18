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移民專頁／行竊5年後申請入籍 應該會獲准

李亞倫律師主答

讀者問：

我在2015年8月做了一宗入店行竊案，被逮捕並在郡看守所被拘留了兩天，我的罪名是輕罪B級（行竊50元到750元）。因參加了法院的一個名為「零售盜竊審前計畫」，我的案子在2016 年5月被撤銷，我在2017年獲得了永久居留權，從那以後我只有兩張交通罰單，也被法院駁回。

我在2022年提交申請了入籍文件，正在等待面談中。我有點緊張，因為我不知道此案對我的面談會有什麼影響，面談的時候不知道要不要提這些交通罰單的事？我也不知道我參加的零售盜竊審前計畫是不是需要填入N-400入籍表格的第12部分。我對我的上述背景感到有些苦惱。我需要做什麼？

答：

依你的實際描述情況，你入店行竊案發生在2015年8月，到現在申請公民身分時(2022年)已經超過5年；你還說你在2017年獲得了永久居留權，我假設你在綠卡移民申請文件中已披露了入店行竊罪，入籍申請需要品德優良的時期是五年，所以此事件不應該對你不利。

但是如果你在遞交入籍申請的文件時，沒有提交一份經過法院核證的行竊案處置副本，我建議你獲取一份並在面談時帶去。關於你的其他問題，如果你沒有認罪，我不認為你參與「零售盜竊審前計畫」而導致此案被撤銷，屬N-400入籍表格第12部分第26項中提到的計畫之一。

此外，你應該提及你的交通罰單，因為同一部分的第23項問及你是否曾被開傳票，交通罰單是一張傳票。

揙按：

N-400表格是外籍美國永久居民申請歸化稱為美國公民的文件。

傳票 綠卡 美國公民

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