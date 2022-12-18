大仁說財經／鐵路罷工 擺平過程崎嶇

鐵路罷工終可避免，但過程十分崎嶇不平。（路透）

一場威脅顛覆美國經濟的嚴重貨運鐵路罷工 ，現在看起來不太可能發生，因為國會將強制鐵路工會接受協議。

眾院批准強制執行已被四個工會成員拒絕的「臨時協議」，讓11.5萬名鐵路工人繼續工作並避免罷工，其中要求鐵路公司每年為計時員工提供更多帶薪病假，這是勞資合約談判中的關鍵爭論點。

事實上，在初秋達成暫定協議後，這仍然是個問題，不止是帶薪病假的問題，而是工會與鐵路管理層之間存在的鴻溝。

即使當時鐵路公司同意50多年來鐵路勞動合約最大幅度的加薪，投票批准這些協議的八個工會也只是以相當微弱的優勢通過，代表對管理層的憤怒程度。

部分鐵路工人還對拜登 總統和國會民主黨人感到憤怒，認為他們準備強迫他們接受不想要的交易。

住在內華達州的貨運鐵路制動員克里斯滕森(Gabe Christenson)說：「這個傢伙自我吹噓是幾十年來對勞工 最友好的總統，但他基本上背叛了我們。」「民主黨人和共和黨人基本上真的沒有差別，都只會助長企業的貪婪。」

克里斯滕森是一個名為「鐵路工人聯合會」的組織的領導人；該組織是工會積極分子的核心小組，反對批准暫定的勞工協議。

這個結果也代表工會領導層與其相當一部分成員之間的分歧，12個鐵路工會都同意引發諸多反對的臨時協議，工會領導人認為他們接受了最好的交易，擔心如果不同意，國會可能會強迫他們接受更糟的協議。

隨著人員減少和獲利增加，鐵路工作條件變得更糟。根據代表鐵路管理層進行談判團體的統計數據，與2015年相比，鐵路工會成員減少了約3萬人。

較低的人員配備水平和較高的運費意味著所有四大鐵路業者：聯合太平洋、CSX、Norfolk Southern和波克夏控股的Burlington Northern Santa Fe，在2021年都享有創紀錄獲利。華爾街分析師預計2022年的獲利會更好，至少其中三家是如此。

●加薪、休假 雙方談協議

如果鐵路工會成員與大多數其他企業大約700萬工會成員在相同的勞動法下工作，罷工是必然的結果，但美國的鐵路和航空公司一樣根據單獨的勞動法運作，即《鐵路勞動法》，該法限制了工會何時可以舉行罷工。因此，當工會最初準備在7月舉行罷工時，拜登命令他們在60天的冷靜期內繼續工作，在此期間，他任命的一個小組聽取了雙方的提議，試圖達成協議。

該小組的提議允許工人立即加薪14%，包括可溯至2020年的欠薪，並在截至2024年的4年合約期限內加薪總計24%，並提出1000元的年度獎金；這比鐵路公司提供的條件要好，但比不上工會的要求。

但工會也希望改變調度規則，例如那些強制列車工作人員在休息日隨叫隨到的規則，以及員工出差時的自付費用補償。當然，還有病假的問題，鐵路公司堅稱，勞工可以在需要請病假時使用休息日，但工會表示，根據目前的人員配備水平和排班規則，這完全不符現實。

鐵路公司拒絕在病假問題上讓步，堅稱只會同意總統小組建議「框架」內的新合約，這代表工會需要放棄一些其他福利才能獲得帶薪病假的福利。

鐵路信號員兄弟會主席鮑德溫(Michael Baldwin)說：「在疫情期間，我們的成員被雇主、鐵路公司強迫留在家中並無償隔離，這是個明顯的問題。」鐵路信號員兄弟會是拒絕協議的四個工會之一。他說，「雇主總是認為這是很簡單的事情，像是一兩天的流感，或者小孩生病，只需帶薪休養一兩天就好。」

他表示，如果強制執行不受歡迎的協議法案，工會將會遵守。但他表示，病假問題不會消失，「我們將根據生效的協議繼續工作。但我們將繼續抗爭下去，以在兩年內重返談判。」

勞工運動的親密盟友、參議員桑德斯(Bernie Sanders)在推特上寫道：「在鐵路業者獲利創紀錄之際，不給鐵路工人帶薪病假讓人無法接受。」

甚至部分共和黨員也暗示他們可能不會同意迅速採取行動。參議員盧比歐(Marco Rubio)表示，他反對被工人拒絕的協議。

然而，如果真的發生罷工，那很可能只是很短暫的罷工。