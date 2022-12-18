娛樂／610米高空拍攝 「墜」演員來真的

「墜」電影海報。（取材自IMDb）

今年中在北美上映的驚悚片「墜」（Fall，又譯「墜落」）目前在apple TV與亞馬遜等串流媒體上架，該片講述兩位極限運動愛好者貝琪（葛莉絲卡蘿琳柯瑞Grace Caroline Currey飾）和杭特（維吉尼亞加德納Virginia Gardner飾）攀登上一座高達610米的廢棄電視塔，卻因鐵梯掉落，兩人意外被困塔頂後奮力求生的故事。

該片8月在北美上映，製作成本300萬美元，在北美共獲得720萬美元票房，上月在中國上映，全球票房截至12月中旬收穫1737萬美元。「墜」在爛番茄電影 網上有79%的新鮮度，不過口碑兩極，批評者主要詬病影片存在大量邏輯錯誤，「蘋果手機不充電能用三天？」，粉絲則不吝讚美之詞：「反轉絕了」「全程緊張刺激」，其中也有來自「恐怖小說 之王」史蒂芬金（Stephen King）的褒獎——「緊湊、精彩、非常非常可怕」。

靈感來自加州電塔

「墜」為故事提供了一個很極致的敘事空間，兩位演員大部分時間都站在610米、高度光看就懼高頭暈的電視塔頂，令觀眾看得腳底發麻。片中廢棄電視塔的外觀靈感來自加州核桃林的KXTV/KOVR無線電塔，是美國第四高建築。多年來，許多跳傘好手經常爬上塔頂一躍而下。KXTV/KOVR塔高約625米，電影中的電視塔也有約610米高，略低於外灘上海中心632米的高度，是法國艾菲爾鐵塔含頂端天線330米高度的近兩倍。

加州的KXTV/KOVR無線電塔是「墜」廢棄電視塔的原型。（取材自維基百科）

「墜」製作人曾考慮透過綠幕或動畫合成拍攝製作，但最終選擇了真實的場景拍攝。劇組在美國莫哈韋沙漠（Mojave Desert）一處高約600米的懸崖高原上再搭建一座約30米高的塔，在真正的電視塔的高度進行拍攝，這樣演員看起來就像站在600多米的空中。據導演 史考特曼恩（Scott Mann）表示，建造這座塔的和建造KXTV/KOVR無線電塔的是同一家公司。

「堅持實拍是我們的宗旨，觀眾想看我們玩真的」，史考特曼恩說，從技術上講，這是他參與過的最具挑戰性的電影。

主演之一葛莉絲卡蘿琳柯瑞說，站在那麼高的高度，感覺胃都有下墜感了。片中的特技鏡頭也都是她親自完成的，其中有一個她抓住梯子，但梯子突然墜落的鏡頭，攝影機是裝在梯子上的，導演希望拍出類似坐雲霄飛車的感覺。

當兩位主角在塔頂這種「瘋狂」的條件下拍攝，作為導演，就很難手把手去指導演員表演。開拍前，兩位主演和導演做了大量排練，史考特曼恩在自己家後院裡做了一個平台，和電影中塔頂的平台尺寸完全相同。電影的故事通過他們頭腦風暴想出來的，再以排練的方式完善劇本，兩位演員在模擬的平台上，一點點摸索怎麼做才對、怎麼在上面睡覺、坐立。並且，拍攝這部戲，演員需要時刻保持良好的身體狀態，兩位演員每天要爬那座塔好幾個小時，手上都磨出了水泡。

「墜」兩位主演開拍前經過大量排練，再到超高平台上正式拍攝。（取材自IMDb）

靠換臉除髒話

「墜」拍完之後，由於片中充斥著約30句髒話，這意味著電影必須以R級的形式上映。主演之一的維吉尼亞加德納說：「當我們在拍這部電影的時候，不知道會是R級（限制級電影，會混雜大量髒話，對於17歲以下的孩子會造成誤導，因此需要家長陪同觀看）還是PG-13級（電影內容中可能出現部分髒話），所以我說了很多次髒話，我覺得導演在知道影片被定為R級的時候會殺了我。」

對於一部製作成本只有300萬美元的電影，以R級上映無疑會損失一大批觀眾，限制了這部小成本電影的票房。因預算少，發行方獅門影業無力重拍演員站在塔頂上的所有「髒話」場景。導演史考特曼恩求助於總部位於倫敦的Flawless公司開發的人工智能配音技術系統，他也是該公司的聯合首席執行官。

該公司開發的人工智能配音技術，可以改變演員的口型，以匹配替代的對話。如此一來，片中的髒話就可以利用人工智能技術替換成可接受的詞。比如「現在我們被困在這『該死』的荒無人煙的破塔上了」。

史考特曼恩說，如果重拍這些「髒話」場景將花費數百萬美元，花費數周、甚至數月，但通過人工智能配音技術，兩周內就完成了「重拍」。影片的最終剪輯定為PG-13級，理由是「血腥的畫面、強烈的危險和粗俗的台詞」。

幾處「邏輯漏洞」

片中，塔頂上的兩人時不時遭受禿鷹威脅，但其實禿鷹作為一種生性謹慎的食腐動物，一般不會攻擊活人。而對於兩位資深攀岩玩家來說，兩人在塔頂沒有繫好安全帶就開始自救，更是不應該犯的低級錯誤。

還有觀眾提出，600米高空風速很大，兩人腳下的塔頂平台應該會搖晃不止，但在片中穩如磐石。

另外，iPhone手機的電池不可能像電影中續航那麼長時間，如果沒有信號，並且反覆嘗試連接和查看螢幕，電池很快就會耗盡。

電影「墜」被觀眾吐槽手機電力續航力超乎現實。（取材自IMDb）

不過這些邏輯矛盾還是不減「墜」的口碑，「恐怖小說之王」史蒂芬金在社交平台上發文，對電影高度讚賞，稱這部電影「緊湊、精彩、非常非常可怕」，並表示希望這部電影是自己寫的。

40多年來，史蒂芬金這個名字一直是恐怖小說的代名詞，他創作的大量恐怖小說被改編成影視作品，比如「鬼店」（The Shining，又譯「閃靈」）、「魔女嘉莉」（Carrie）等恐怖片。今年5月就有一部根據他的小說改編的「燃火的女孩」（Firestarter，又譯「兇火」）在北美上映。

（取材自新京報）