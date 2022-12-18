娛樂／下部007電影 至少再等3年

芭芭拉布洛柯利(右)與麥可威爾森(左)是007系列電影的聯合製片人，圖為兩人出席2008年的電影「007：量子危機」活動。（取材自IMDb）

自從丹尼爾克雷格（Daniel Craig）正式「退休 」後，新任007詹姆斯龐德 選角一直是各界關注焦點，英國賭盤三不五時就會跳出新的名單，而英媒近日爆料，曾在漫威「復仇者聯盟2：奧創紀元」（Avengers: Age of Ultron）飾演「快銀」的亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）很有可能出線，但不管人選為何，下一部007電影 恐怕至少要等到2025年後才有可能和大家見面。

今年是龐德系列電影播映60周年，製作人芭芭拉布洛柯利（Barbara Broccoli）和麥可威爾森（Michael G Wilson）早前被英國電影學會（BFI）授予會士頭銜，當談到龐德系列的最新進展，他們透露第26部007電影恐怕至少要等到2025年才會上映。

亞倫泰勒強森被媒體爆料有可能是下一任007。（取材自IMDb）

今年62歲的芭芭拉布洛柯利是已故美國電影製片人艾伯特·R·布洛柯利（Albert R. Broccoli）的女兒。自父親1996年因病去世後，她便和父親的繼子、比她年長18歲的麥可威爾森一同繼承父親留下的電影遺產。兩人就此成為007系列電影的聯合製片人，至今已完成了八部，共同經歷了由皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）至丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的主演人事變動。

芭芭拉布洛柯利（左3）與父親艾伯特·R·布洛柯利（中）出席1987年007系列電影「黎明生機」宣傳活動，左2為時任龐德提摩西達頓。（取材自IMDb）

如今，完成五部007電影的丹尼爾克雷格也已光榮退休，下一任007扮演者究竟會獎落誰家，外界早有諸多猜測。在授銜晚宴上，布洛柯利告訴媒體，「因為我們還在思考下一部的故事要從哪裡入手，目前還都在討論階段。下一部的劇本還沒開始動工，只有先等我們想好故事從哪個角度入手最好，才會開始找人寫劇本。說實話，下一部007電影等於是對龐德這個角色的再創造，我們要重新創造他的身份，這需要花費很多時間，所以我預期正式拍攝的話，至少還有兩年才會開始。」

去年上映的「007生死交戰」（No Time to Die，又譯「007：無暇赴死」）結尾，克雷格飾演的詹姆士龐德被困孤島，畫面雖未直接交代，但不論從邏輯角度推理，還是參考導演凱瑞福永（Cary Fukunaga）接受媒體採訪時的發言，基本都能確定龐德已死。當然，全片結束，片尾字幕走完，還是按照慣例出現「詹姆士龐德會回來的」（James Bond will return）的大大字樣，但究竟要怎麼做，才能在下一部中重啟全世界最著名的特工的冒險故事，恐怕兩位製片人確實需要花費不少時間來醞釀。

「007生死交戰」是丹尼爾克雷格飾演的最後一部007電影。（取材自IMDb）

此前外界有揣測，之後的007故事會回到龐德的青春時代，以所謂前傳方式來鋪陳。網友熱推的候任人，包括湯姆哈迪（Tom Hardy）、亨利卡維爾（Henry Cavill）、伊卓斯艾巴（Idris Elba）、雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page）和理查麥登（Richard Madden）等人。至於會不會由女性來當龐德，布洛柯利去年年底已親口否定了這種可能性：「我相信他還會繼續是男性，因為我不覺得應該由女性來飾演詹姆士龐德。」

（取材自澎湃新聞）