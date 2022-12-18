娛樂／混合發行殺出血路？影院串流的愛恨情仇

「鋒迴路轉：抽絲剝繭」在電影院快閃放映一周便收穫亮眼票房。（取材自IMDb）

今年許多年度大片包括迪士尼動畫「奇異世界」（Strange World）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）「法貝爾曼」（The Fabelmans，又譯「造夢之家」）等紛紛遭遇票房滑鐵盧，偏偏Netflix 出品、快閃上映的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery，又譯「利刃出鞘2」）交出亮眼票房。今年美國電影史上出現少有的奇怪現象：擺在觀眾面前的電影，他們都不愛看，而他們真正想要看的電影，卻又只在少數電影院 裡能看到，而且過時不候。

混合發行模式起好兆頭

或許正為在影院的放映時間僅有一周，所以觀眾不想錯過。雖然Netflix不向外公布第六代007丹尼爾克雷格（Daniel Craig）率眾星主演的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」票房數字，但業界估算以首映周末三天計算，在696家影院的開畫票房約在940萬美元，是同等上映規模的「法貝爾曼」四倍多。

Netflix將在本月23日上架「鋒迴路轉：抽絲剝繭」，可以想像，早前看過該片的「幸運兒」勢必會在各種社交媒體上大談心得，等於幫忙做免費宣傳，讓Netflix的訂戶數量和話題程度加分。據說，Netflix會同意搶先在影廳播映，一方面是回報該片的劇組，畢竟辛苦完成的電影作品，總是希望能有機會登上銀幕；另一方面有消息說流媒體巨鱷想要嘗試全新的混合發行模式。

院線非常樂於和Netflix合作，北美影院收到的電影票房都要和電影公司分潤，傳統大廠的電影，院線只能拿到票房的三四成，而「鋒迴路轉：抽絲剝繭」的票房，院線只需交給Netflix四成，自己能保留六成，非常划算。不過Netflix曾態度堅定表示自家電影是為了線上訂戶拍攝，院線觀眾並非他們的首要服務對象。

Netflix和傳統電影院的合作引發關注。（路透）

偏愛串流巨虧 迪士尼將調整

迪士尼前CEO首席執行官查佩克（Bob Chapek）在任期間正好疫情氾濫，他讓「青春養成記」（Turning Red，又譯「青春變形記」）、「靈魂急轉彎」（Soul，又譯「心靈奇旅」）、「路卡的夏天」（Luca，又譯「夏日友晴天」）三部動畫電影只上串流。雖然這的確能為Disney+平台的訂戶人數做出貢獻，但也惹惱了傳統影院及動畫部門員工。更危險的是，人們一旦培養新的慣性就很難改變，觀眾或許因此習慣迪士尼動畫在家看就可以了的思維定勢，「奇異世界」這一次的糟糕票房，背後顯然就有這一層的原因。

迪士尼在串流媒體和傳統影院模式之間的搖擺不定，也不僅反映在動畫電影。稍早，「曼哈頓奇緣2：幸福真諦」（Disenchanted，又譯「魔法奇緣2：解除魔法」）僅在Disney+平台上線，該片延續首集的演員班底，童話、愛情、歌舞、特效兼具；莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）主演的「女巫也瘋狂2」（Hocus Pocus）和湯姆漢克斯（Tom Hanks）版「木偶奇遇記」（Pinocchio）鑑於其合家歡電影的屬性，若能夠進入院線，理應能獲得家庭觀眾的垂青。畢竟，目前北美院線片中，僅有的一部合家歡電影，是索尼影業上映足足兩個月的「鱷魚歌王」（Lyle, Lyle, Crocodile，又譯「鱷魚萊萊」）。

「曼哈頓奇緣」原班人馬回歸演出續集，但僅在串流平台播映。（取材自IMDb） 外界預期迪士尼將改革新作只在Disney+上架的問題。（路透）

迪士尼上季度虧損15億美元，每股收益遠低於華爾街預期。如今，艾格（Bob Iger）正式回歸，業界分析普遍認為，查佩克完全傾向線上模式的戰略部署肯定會改弦易轍，相對來說，艾格重視院線，知道傳統大銀幕放映帶來的不光是票房收入，而且更能給迪士尼這面金字招牌添光增彩。

亞馬遜 年投10億拍院線片

另據彭博新聞報導，原本一心發展串流媒體的亞馬遜影業，計畫每年投入至少10億美元，用以製作專供大銀幕放映的電影作品。

文章一出，AMC院線和IMAX等相關企業的股票價格都有了大幅提升。據報導，亞馬遜影業明年即將推出全新的製片戰略，專注於大銀幕，每年至少發行12部至15部新片，數量上基本能與派拉蒙、環球等傳統電影公司持平。

亞馬遜3月以85億美元價格收購米高梅（MGM），「十三條命」（Thirteen Lives）、「義勇超人」（Samaritan，又譯「撒瑪利亞」）、「三千年的渴望」（hree Thousand Years Of Longing）和「骨肉的總和」（Bones and All，又譯「骨及所有」）4部新片相繼上映。單從數量和影響力上來說，暫時還未能看出亞馬遜究竟有多少雄心壯志。甚至，米高梅主席Michael De Luca 7月被華納成功挖角，此後數月，亞馬遜一直在為米高梅物色新掌門人，但時至今日依然未有結果。

換句話說，米高梅影業在過去數月中一直處於群龍無首的狀態，也難怪有不少業內人士對亞馬遜進軍大銀幕保守看待。當然，如果此事屬實，對於正被串流平台壓得喘不過氣來的傳統影院來說，肯定是天大的好消息。過去幾個月的時間裡，北美票房始終萎靡不振，最大緣由就是缺乏新片上映。

回顧歷史，亞馬遜影業成立於2010年，早期習慣投資製作一些獨立藝術電影，再交由獅門影業等合作夥伴負責發行，2016年的「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）、2017年的「愛情昏迷中」（The Big Sick，又譯「大病」）都是當時的代表作。2019年，亞馬遜將重心轉移到網劇，旨在為旗下Amazon Prime提升人氣，今年上線的「魔戒：力量之戒」（The Lord of the Rings: The Rings of Power）便是這一戰略的最重要結果。

「魔戒：力量之戒」是亞馬遜串流的年度大作。（取材自IMDb）

隨著併購米高梅影業正式完成，亞馬遜似乎又有將重心移回到傳統影院模式的跡象，或是力求線上線下雙線模式。整體而言，這一轉變也符合好萊塢近年來整體上的大趨勢：串流平台戰國時代稍稍平息，影院模式又有恢復的苗頭。

（取材自澎湃新聞）