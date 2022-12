娛樂／混合發行殺出血路？影院串流的愛恨情仇

「鋒迴路轉:抽絲剝繭」在電影院快閃放映一周便收穫亮眼票房。(取材自IMDb)

今年許多年度大片包括迪士尼動畫「奇異世界」(Strange World)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)「法貝爾曼」(The Fabelmans,又譯「造夢之家」)等紛紛遭遇票房滑鐵盧,偏偏Netflix 出品、快閃上映的「鋒迴路轉:抽絲剝繭」(Glass Onion: A Knives Out Mystery,又譯「利刃出鞘2」)交出亮眼票房。今年美國電影史上出現少有的奇怪現象:擺在觀眾面前的電影,他們都不愛看,而他們真正想要看的電影,卻又只在少數電影院 裡能看到,而且過時不候。

混合發行模式起好兆頭

或許正為在影院的放映時間僅有一周,所以觀眾不想錯過。雖然Netflix不向外公布第六代007丹尼爾克雷格(Daniel Craig)率眾星主演的「鋒迴路轉:抽絲剝繭」票房數字,但業界估算以首映周末三天計算,在696家影院的開畫票房約在940萬美元,是同等上映規模的「法貝爾曼」四倍多。

Netflix將在本月23日上架「鋒迴路轉:抽絲剝繭」,可以想像,早前看過該片的「幸運兒」勢必會在各種社交媒體上大談心得,等於幫忙做免費宣傳,讓Netflix的訂戶數量和話題程度加分。據說,Netflix會同意搶先在影廳播映,一方面是回報該片的劇組,畢竟辛苦完成的電影作品,總是希望能有機會登上銀幕;另一方面有消息說流媒體巨鱷想要嘗試全新的混合發行模式。

院線非常樂於和Netflix合作,北美影院收到的電影票房都要和電影公司分潤,傳統大廠的電影,院線只能拿到票房的三四成,而「鋒迴路轉:抽絲剝繭」的票房,院線只需交給Netflix四成,自己能保留六成,非常划算。不過Netflix曾態度堅定表示自家電影是為了線上訂戶拍攝,院線觀眾並非他們的首要服務對象。

Netflix和傳統電影院的合作引發關注。(路透)

偏愛串流巨虧 迪士尼將調整

迪士尼前CEO首席執行官查佩克(Bob Chapek)在任期間正好疫情氾濫,他讓「青春養成記」(Turning Red,又譯「青春變形記」)、「靈魂急轉彎」(Soul,又譯「心靈奇旅」)、「路卡的夏天」(Luca,又譯「夏日友晴天」)三部動畫電影只上串流。雖然這的確能為Disney+平台的訂戶人數做出貢獻,但也惹惱了傳統影院及動畫部門員工。更危險的是,人們一旦培養新的慣性就很難改變,觀眾或許因此習慣迪士尼動畫在家看就可以了的思維定勢,「奇異世界」這一次的糟糕票房,背後顯然就有這一層的原因。

迪士尼在串流媒體和傳統影院模式之間的搖擺不定,也不僅反映在動畫電影。稍早,「曼哈頓奇緣2:幸福真諦」(Disenchanted,又譯「魔法奇緣2:解除魔法」)僅在Disney+平台上線,該片延續首集的演員班底,童話、愛情、歌舞、特效兼具;莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)主演的「女巫也瘋狂2」(Hocus Pocus)和湯姆漢克斯(Tom Hanks)版「木偶奇遇記」(Pinocchio)鑑於其合家歡電影的屬性,若能夠進入院線,理應能獲得家庭觀眾的垂青。畢竟,目前北美院線片中,僅有的一部合家歡電影,是索尼影業上映足足兩個月的「鱷魚歌王」(Lyle, Lyle, Crocodile,又譯「鱷魚萊萊」)。

「曼哈頓奇緣」原班人馬回歸演出續集,但僅在串流平台播映。(取材自IMDb) 外界預期迪士尼將改革新作只在Disney+上架的問題。(路透)

迪士尼上季度虧損15億美元,每股收益遠低於華爾街預期。如今,艾格(Bob Iger)正式回歸,業界分析普遍認為,查佩克完全傾向線上模式的戰略部署肯定會改弦易轍,相對來說,艾格重視院線,知道傳統大銀幕放映帶來的不光是票房收入,而且更能給迪士尼這面金字招牌添光增彩。

亞馬遜 年投10億拍院線片

另據彭博新聞報導,原本一心發展串流媒體的亞馬遜影業,計畫每年投入至少10億美元,用以製作專供大銀幕放映的電影作品。

文章一出,AMC院線和IMAX等相關企業的股票價格都有了大幅提升。據報導,亞馬遜影業明年即將推出全新的製片戰略,專注於大銀幕,每年至少發行12部至15部新片,數量上基本能與派拉蒙、環球等傳統電影公司持平。

亞馬遜3月以85億美元價格收購米高梅(MGM),「十三條命」(Thirteen Lives)、「義勇超人」(Samaritan,又譯「撒瑪利亞」)、「三千年的渴望」(hree Thousand Years Of Longing)和「骨肉的總和」(Bones and All,又譯「骨及所有」)4部新片相繼上映。單從數量和影響力上來說,暫時還未能看出亞馬遜究竟有多少雄心壯志。甚至,米高梅主席Michael De Luca 7月被華納成功挖角,此後數月,亞馬遜一直在為米高梅物色新掌門人,但時至今日依然未有結果。

換句話說,米高梅影業在過去數月中一直處於群龍無首的狀態,也難怪有不少業內人士對亞馬遜進軍大銀幕保守看待。當然,如果此事屬實,對於正被串流平台壓得喘不過氣來的傳統影院來說,肯定是天大的好消息。過去幾個月的時間裡,北美票房始終萎靡不振,最大緣由就是缺乏新片上映。

回顧歷史,亞馬遜影業成立於2010年,早期習慣投資製作一些獨立藝術電影,再交由獅門影業等合作夥伴負責發行,2016年的「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)、2017年的「愛情昏迷中」(The Big Sick,又譯「大病」)都是當時的代表作。2019年,亞馬遜將重心轉移到網劇,旨在為旗下Amazon Prime提升人氣,今年上線的「魔戒:力量之戒」(The Lord of the Rings: The Rings of Power)便是這一戰略的最重要結果。

「魔戒:力量之戒」是亞馬遜串流的年度大作。(取材自IMDb)

隨著併購米高梅影業正式完成,亞馬遜似乎又有將重心移回到傳統影院模式的跡象,或是力求線上線下雙線模式。整體而言,這一轉變也符合好萊塢近年來整體上的大趨勢:串流平台戰國時代稍稍平息,影院模式又有恢復的苗頭。

(取材自澎湃新聞)