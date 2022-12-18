封面故事／ 玩具之都 成就魔方產業

展銷會吸引了大量海外來賓。（澄海玩具協會秘書長張振強提供）

當不同年齡的孩子們，手持小小的魔方，隨著他們的腦子夢幻般的高速運轉，在須臾之間解決了看似不可企及的難題時，我們不得不驚嘆魔方所蘊含的無盡智力潛能和可能性，而在這無盡可能性的背後，有一個孜孜不倦地推進魔方技術的產業。

因為家事，我在2022年的金秋時節，回到了久違的老家，美麗富饒的韓江三角洲平原，著名的僑鄉廣東汕頭澄海。

回去之時，適逢我的老同學兼老朋友方軍先生一篇描述其兒子在美國參加青少年魔方競技中表現出類拔萃的文章，引起世界日報 旗下的世界周刊的注意。世界日報的編輯們以敏銳的眼光，看到魔方競技在青少年智力、想像力和競爭力方面成長的功益，也看到一個不斷創新、與時代同腳步的魔方產業在推動魔方競技，開發智力潛能方面的巨大功能和作用。他們希望我能順探親之便，對澄海的玩具工業尤其是魔方產業做一個粗略的了解，藉以向海外讀者和媒介傳播。

接受委託 拜訪玩具協會

帶著大家的委託，我前往澄海玩具協會，拜訪了該會副會長兼秘書長張振強先生。玩具協會的辦公樓與澄海這個玩具之都很是配襯，相當氣派，一進門就是寬闊敞開的接待室，上面擺有十分大氣的功夫茶具，主人以茶待客，甚為溫馨。旁邊的辦公室也明亮寬敞，若干年輕職員正在忙碌著。 2022年深圳玩具展上，澄海參展企業展位面積占展會一半以上 。 （澄海玩具協會秘書長張振強提供）

這個協會是民間組織，會長和若干常務副會長是由各個廠家企業的大老闆輪值兼任的，俗話說，他們是協會的「金主」，而主管日常工作的，就是眼前這位精幹的張秘書長，他不久前剛從政府部門退休，應聘擔任現職。世界很小，張秘書長竟是我一位當年在廣州中山大學讀書時的學弟的親兄長，我們算是同齡人，他也早已認識我，所以談起來一點隔閡都沒有。

以前，我只是很為家鄉作為全國最具盛名最有競爭力的玩具基地而驕傲，而這次聽他侃侃而談，讓我對澄海的玩具產業有了進一步的了解，知曉點「內情」，對其更是充滿信心。一個小時的談話過程中，他接了好幾個電話，可以看出他必須處理大量協會的商務和組織問題，看來他真是一個大忙人。

告別時，我祝賀他：看到你這樣忙，就知道你是把這個工作當作一項事業來做的，可喜可賀！

澄海玩具 年產值460億元

澄海，可以說是名副其實的世界玩具之都。澄海人勤勞智慧的經商素養，勇於拚搏的創業精神，聰明細緻的務實風格，加上這片土地所賦予的活力，還有40多年來改革開放的浪潮為創業者帶來的機緣，所有這些，創造了良性的整體效應，讓澄海的玩具產業隨著時代的洪流而騰飛，而且愈飛愈高。

澄海玩具的年產值已從1979年的1200萬元發展到2021年的460億元，占2021年澄海區工業總產值的78.24%（註：新浪財經「百億積木市場澄海占一半，玩具之都能否跑出中國樂高」， 2022年10月10日 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1746308832700983802&wfr=spider&for=pc ），成為澄海地方經濟第一支柱產業，為世界供應了大量價廉物美的玩具產品，為國家貢獻了重要的稅收來源，也為社會提供了大量的就業 機會。 澄海的魔方廠家在創新的路上永無止境。他們重視產品質量，大力投入研發，鼓勵員工有所發明有所創者，為企業的發展推力。(廠家提供)

澄海早期的玩具業，與傳統的抽紗、紗燈等工藝業相關，改革開放之後，國家允許和鼓勵私營企業運作，與此同時，世界塑料業大興，帶來重要的物質基礎，而亞洲四小龍經濟的轉型，也帶動了粵東南沿海的民營經濟，帶來了中國東南沿海經濟騰飛的機遇。

90年代時，很多小型的玩具業從一部簡陋的塑料機做起，從低質廉價的塑料玩具做起，使澄海成為「大眾化」玩具產品的重要來源，有些鄉里，幾乎是家家戶戶都有一部塑料機，人人都在忙生意。

與時俱進 隨科技攀高峰

隨著現代化步伐的邁進，澄海玩具業逐步加入機械元素和動力元素，於是玩具汽車在電池驅動下能在地上跑，小動物能發出聲音，大量產品從靜態走向動感。隨著電子時代的到來，廠家的眼光也越來越遠大，為產品帶進了光電和自動控制的元素。比如小小的積木，已不再是不同形狀小木塊的堆積，而是集各種新材料、新技術、新構型之大成，反映了電子時代和新技術的特色。一句話，澄海的玩具產業，真真正正做到了「與時俱進」，正隨著科技的進步在不斷地攀登新的高峰。

與新技術應用齊驅並進的是，對創新思維和知識產權的日益重視。據張秘書長介紹，現在澄海區每年受理約1萬3000件至1萬4000件專利申請，其中超過1萬件是有關玩具的。

從當初簡單的仿製，到日益揉合創新的元素，是澄海玩具業一個巨大的進步。為了鼓勵創新和保護知識產權，當地政府成立了「知識產權快速維權中心」，給予一定的監督和指導。而大多數業主也意識到，只有攢夠勁在創新的大道上奮勇奔跑，才是企業成長的真正動力，才是競爭機制下立於不敗之地的保障。在高科技迅猛發展的今天，保護別人的產權也就是保護自己。

魔方產業在澄海的興起，也得益於該地玩具的總體生產能力、雄厚基礎，和澄海人勇於創業的心志。很多魔方開發的廠家，都是從其他玩具製作轉型而來的。魔方是由一個叫厄努.盧比克（Erno Rubik）的匈牙利人於1974年發明的，旋即於80年代傳入中國。而今天，魔方已經在中國的青少年中成為最受歡迎的智慧型玩具之一，魔方產業也成為中國玩具業的重頭戲。

澄海既然無愧為國際玩具之都，那麼它也理所當然地成為魔方產業之都。澄海魔方業大頭之一「奇藝魔方格」的推廣總監李輝很有信心地告訴我，「我可以說，當今世界上最好、最優秀的魔方產品出自澄海，澄海是第一，沒有地方可與倫比！」

民眾所需 是最強大支柱

「泛新科教」的品牌營銷總監陳玉峰說，「魔方不止是一種玩具，更是一種生活方式」。民眾之所需，就是魔方產業的最強大支柱。 澄海玩具業每年各類展銷會賓客雲集，即使在疫情期間也是如此 。 （澄海玩具協會秘書長張振強提供）

「用心去創造，因熱愛而創造」，「魔域文化」外銷部負責人吳丹純如是說，一句話概括了魔方生產商們在營造魔方生態圈事業中的專注與投入。

帶著對澄海魔方產業的熱愛和關注，我試圖接觸了幾家具有代表性的公司，包括「奇藝魔方」、「魔域文化」 和「泛新科教」。我想盡我所能，在回國的匆匆時光裡窺視到「魔域」中人的追求和奮鬥，他們的苦樂與悲歡，他們對魔方事業的專注與投入，他們對發掘人類智力潛能的濃厚興趣與熱情，以及他們所面臨的挑戰。

「奇藝魔方格」是較大的一線廠家，擁有一個900人的員工隊伍、數家工廠、50人的研發團隊。公司對研發高度重視，據了解，對這個研發團隊的投資，要遠高於一個數百人的工廠。

「奇藝魔方格」年產5000萬件魔方產品，從比較廉價的普及類到高端高質的產品，應有盡有。他們的低價產品，價格在數元人民幣之間，質量卻達到這種價格範圍的天花板，銷路極大，不僅國外的產業難以與其競爭，國內任何地方也難以競爭。雖然單價低，數量巨大，也帶來可觀的營收。之所以能夠有如此高效，是得益於區域的「紅利」：特殊的地理位置，對外交流的獨特便利空間。

「魔域文化」擁有一線生產工人600人、行政和管理人員150人、創新研發團隊12人。他們的年產量達4000萬件。創業18年，經歷四套模具的接踵開發，已經達到多款式高階級，如正階魔方、異性魔方、磁力魔方、磁懸浮魔方、AI 智能魔方等，而其中的21階魔方是已知世界上最高階的魔方，由2709塊配件緊密結合組裝而成，體現了精湛的模具設計工藝水平。他們做到規模與質量並舉，生產與研發同步，穩步成長。

「泛新科教」成立於2001年，也是較早的魔方產家，擁有員工約220名、研發團隊20名，公司十分重視研發的投入，近年公司利潤中投入研發的比率，從20%提升到25%。他們的年產量約在2000萬件。公司以注重產品質量為核心，以不斷創新為手段，全力演繹製造工藝之美，詮釋魔方的魔力本質。

三家公司 年產量逾億件

單單這三家公司，年產量就達到1億件以上。就是說，全球80億人口中，平均每80人次每年就會購買一件來自這三家公司的產品。他們的規模各有不同，但人員與產品的比例是大致可比的，運營效果和社會效應也大體相當。

從與這幾家魔方產業的推介總監溝通中，我可以看到這些成功企業的共同點：

他們的規模與產量配搭合理，穩步前行；他們重視研發和創新，捨得投入，而在重用高學歷人員的同時，也不拘於學歷，大量的研發人員是從小學到初中到高中都是熱愛魔方的所謂「玩家」，就連「奇藝魔方格」的老闆，一個饒有成就的青年企業家，自己也是從其他玩具產品中磨練出來的「玩家」。

他們重視多渠道模式的銷售，兼顧國內國際市場，展拓線上線下、內外電商多平台銷售，通過精品及優品推介，贊助品牌代言人、贊助那些重視魔方智力開發活動的學校，並大力支持相關賽事，通過這些活動，達到水漲船高，促進生產的目的。

他們為社會提供了大量的就業機會，為地方的經濟成長做出可貴的貢獻。

澄海的魔方廠家助力社團、資助大學，開發青少年智力潛能，並與各行業合作，努力營造健康的、可持續發展的魔方生態環境。(廠家提供)

開拓海外 缺乏滿意對策

與所有產業一樣，澄海的魔方產業也面臨種種挑戰。儘管大多數廠家的產品銷路以國內為主（占70%），海外市場仍然占據不可忽視的分量。但是，對海外市場的開拓，多數廠家仍缺乏能夠自我滿意的對策，主要是對當地的行情、文化和商業環境缺乏深度的了解和精準的知識，只能按中國式思維去處理。

「奇藝魔方格」的推廣總監李輝說，「這種做法，有些是對的，有些就不對了。但對海外市場，我們又不能放棄，因為這個市場很大，所以我們只能不斷學習、探索。」

另外，海外銷售也碰到過缺乏商業信譽的買主，比如交易對方說已經運出的產品被某國的海關扣了，但實際上買家是拿到貨了，曾出現這樣的情況。

與此同時，新技術和新材料不斷湧現，如何跟上時代的步伐，讓企業立於不敗之地，也是一個所有魔方廠家都面臨的巨大挑戰。

另外，三年來全球性的疫情防控，以及前段時間各國開放之前的大量新冠病毒感染，造成很多地方勞力短缺，碼頭停擺和貨櫃運送困難，也不可避免地造成外銷的後滯和效益的減低。

有挑戰就有成長的機遇。我們相信，智慧聰明的澄海人，務實上進的澄海企業，必能應對任何挑戰，攀登新的高峰，走向新的歷程。魔方的發明者盧比克（Rubik）先生最近在訪問紐約時說，「對我而言，魔方代表著自由。而對自由的追求是永無止境的。它讓你竭盡所能，以達到自己的目標。」 澄海魔方廠家多次贊助各類比賽，幫助幼兒園、小學、中學到大學各個年齡段的兒童和青少年學生，開發智力和挖掘潛能。(廠家提供)

我們期待魔方產業不斷創新，就像那些不懈地解開魔方難題的青少年一樣，不達目的，永不罷休。

我們澄海，是潮汕地區早期移民走向海外，艱苦創業與經商的啟航聖地。從清朝雍正元年（1723年）開始，我們的前輩，就不畏千辛萬苦，乘坐紅頭船，從這裡出發，駛向南洋，駛向世界。

如今，300年過去，澄海玩具產業的雄起和騰飛，使澄海成為全球第一的玩具生產基地。不同時代的印記，卻有著共同的意義：這是一片充滿熱情的土地，必將孕育出前所未有的生機。

我們期待著澄海的魔方產業，再接再厲，在行業的成長中與魔方科技的發展齊驅並進，在國內外行業的競爭中獨占鰲頭，不斷創新，攀登新的高峰。

（作者陳家杰，中國中山大學本科、碩士，美國布朗大學博士。多年從事地質學研究和石油 勘探開發，發表過多篇學術論文。先後在中國中山大學任教及美國數家石油公司和技術公司任職。愛好文學、藝術和音樂。）