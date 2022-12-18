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封面故事／全家合力探索魔方 其樂融融

特派員黃惠玲
魔術方塊帶給天天一家許多歡樂時光。(Yang提供)
魔術方塊帶給天天一家許多歡樂時光。(Yang提供)

「方便隨時隨地可玩，便宜又能練習專注」，10個月前跟著11歲兒子「天天」認識魔術方塊的Yang說，雖然孩子不算魔方高手，但一家四口合力從小小方格中挑戰記憶與邏輯能力，共同探索魔方世界的時光，每一刻都值得珍惜。

就讀五年級的天天，在今年3月從YouTube看到有關破解魔方的影片後，對這個充滿「未知」的遊戲產生濃厚興趣，一有時間就開始練習，「不用找家教，因為網路上很多大師拍攝了教學影片」，平時工作忙碌的Yang說，她與先生盡量安排時間陪伴兩個兒子，在大兒子對魔術方塊感興趣後，兩人也十分支持孩子。

家長多認為，玩魔方有助於防止孩子沉迷電玩，因而積極支持。（美聯社）
家長多認為，玩魔方有助於防止孩子沉迷電玩，因而積極支持。（美聯社）

★不用找家教 網路有教學

從孩子學習破解魔方的過程中，Yang發現這是一種可以啟發全新投入、持之以恆，且開發潛力的遊戲，天天一開始大概要花三分鐘才能破解魔方，很快地僅花一周時間，他的破解速度就縮短到兩分鐘。天天說，他自己有空就從YouTube學習算法，漸漸他的破解速度縮短到一分半鐘，「就跟做功課一樣，我也會遇到難解的瓶頸，不懂我就去請教其他有經驗的前輩」。

因為兒子對魔方的熱情，向來支持孩子去做任何感興趣事情的Yang，也義不容辭在網路尋找同好群組，「破解魔方很重要的就是要與人交流」，她替兒子找到並參加群組後，等於有了更多的資源。「這時我深刻感覺，學習魔方的另一個好處是訓練孩子社交能力」，Yang說，華人孩子在社交方面通常比較保守，但自從參加魔方群組後，因為是孩子自己感興趣的主題，很容易打開心房、交換資訊，彼此建立起友誼。

天天很快提升了自己的破解速度，經群組介紹，Yang知道有「世界魔方協會」組織，這個機構會定期舉辦比賽，「有的比賽因為有時間限制壓力較大，有的沒有時間限制，只要破解即可」。玩了幾個月後，天天跟媽媽說想試試去參賽，Yang鼓勵他，只要把速度穩定在一分鐘就帶他去。

今年6月，天天破解時間提升且維持在40多秒，Yang就先後帶著他到芝城郊區的瑞柏市(Naperville)，以及車程一個多小時的威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)參加比賽。天天現場看了很多超級魔方手的破解方法後，最大的領悟就是「原來達到目標的途徑不只一個」。

Yang說，「這些比賽報名費不貴，只要繳交20元登記費即可」，且開始都選擇在距離家中車程不到兩小時的地點，所以可能會花錢的就是買一個品質好點的魔術方塊，

Yang表示，比起動不動就幾百元起跳的電玩，魔方只要花四、五十元就能買到不錯的產品，「小小花費，讓全家有機會到外地走一走，還能學習與交流，非常值得」。

11歲的天天說，比賽中他觀摩其他高手的解法，最大的領悟是「原來達到目標的途徑不只...
11歲的天天說，比賽中他觀摩其他高手的解法，最大的領悟是「原來達到目標的途徑不只一種」。(Yang提供)

★鍛鍊注意力 更鍥而不捨

「我一直覺得磨滅孩子興趣的方法，就是告訴子女『我幫你報個班吧』」，Yang說，她認識一些家長，在孩子提出想要玩魔術方塊的時候，就趕緊找了老師或幫子女報名學習班，「這樣做當然不是不好，但我對兒子採取尊重的態度，你自發有興趣的活動，我不會在後面推著你要競賽得名，或要馬上縮短破解時間到十秒」，Yang覺得這樣子就失去了遊戲的樂趣。

天天前後參加了三次魔方比賽，但都沒有達到進入下一輪進階賽的「20秒破解」標準。不過，天天成績在沒有補習、也沒有請專家教導下，進步到最佳28秒，已經讓Yang與另一半非常驕傲。

天天八歲的弟弟在哥哥耳濡目染下，也對魔方深感好奇，天天理所當然成為弟弟的義務小老師。沒多久時間，弟弟現在平均兩分鐘就能解開魔方。天天分享自己的心得表示，「一分鐘其實是魔方的瓶頸，要從三分鐘進步到兩分鐘不難，但要突破一分鐘就要花時間」。

「鍛鍊注意力，培養解決問題鍥而不捨的精神，尤其可以減少孩子完電動玩具時間」，Yang說，這幾個都是她親身體驗的孩子玩魔方優點。

她也分享一位魔方俱樂部十歲男童的故事，「這個孩子是跟天天一起參加魔方群組的同伴」。他因為很喜歡魔方，更熱愛與同好交流，因此自己寫信給所居住城市的市政府，希望爭取經費購買魔術方塊放在公立圖書館，然後他願意免費開課，讓更多孩子加入魔方世界，「市府對這個孩子的提案十分認可，因此批了800元購置許多魔術方塊，並在圖書館成立了魔方興趣班」。

「這是魔術方塊引發領導潛力，進而對社區作出貢獻的最佳例子」，Yang說，讓孩子們盡情享受快樂，父母盡可能支持陪伴，盡量減少給子女壓力，那麼不論魔方或是其他興趣、嗜好，都將成為全家最美的回憶。

圖書館 YouTube 芝城

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