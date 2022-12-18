封面故事／魔方世界 自己與自己的比賽

林孔鄭(右二)表示，魔方幫助他理解數學與批判性思考。(林錦嫦提供)

1974年由匈牙利建築學教授暨雕塑家魯比克(Ernő Rubik)發明的益智玩具魔方(魔術方塊)，在1980年代最為風靡，流行至今，不乏華人身影，他們不僅在比賽中有突出成績，還致力於推廣魔方，尤其是女性選手也加盟，打破只有男性才是魔方高手的偏見，完成這場自己與自己的比賽。

影片來源：劉艾文提供

馮翠萍說，魔方讓她看見了自身進步，完成了自己和自己的戰鬥。(馮翠萍提供)

★馮翠萍 女生也著魔

由華裔 毛台勝創建的世界魔方組織(World Cube Association)，成為選手交流的平台之一，每位選手比賽成績有跡可循，許多年齡尚不滿20歲的選手已是參加80到數百場比賽的老將，記錄他們的一步一步的進步，在榜上留下他們的輝煌。

18歲的馮翠萍(Lauren Phung)就是其中一名女性魔方選手，她目前就讀紐約水牛城州立大學 (University at Buffalo)，每天會抽出至少一小時練習魔術方塊，無論是六邊形還是多邊形，在她手裡只要十幾秒就能還原，這個愛好她堅持並熱愛了八年，之後還會一如既往的繼續這項事業。

馮翠萍說，魔方讓她看見了自身進步，完成了自己和自己的戰鬥。(馮翠萍提供)

馮翠萍的母親馮麗秀(Peggy Phung)表示，女兒十歲在中文學校遭到一名男同學的戲弄，笑她不能恢復打亂的魔方，誰知孩子回家後，通過YouTube 視頻自學，還原了魔方，從此愛上這項運動。她與丈夫也「捨命陪君子」，充當女兒的司機與助手，輾轉全美各地，見證她在這項比賽中嶄露頭角。

魔方成了馮翠萍生活中一部分，八年的時間裡，她參加了85次比賽，還原了3217次魔方，包括二階、三階、四階以及單手和金字塔等，最好成績獲得一銀與五銅。

馮翠萍說，這項運動讓她看見了自身進步，完成了自己和自己的戰鬥，「魔方比賽宗旨不是打贏其他選手，是戰勝自己的紀錄」。

作為魔方賽場上為數不多的女選手，馮翠萍在高中時在學校組建魔方社團，曾有不少同好者加入，帶領其他女生了解這項運動。她也成為一位賽場裁判，在世界魔方組織擔任義工，改變女生不玩魔方的刻板印象。

劉艾文表示，練習魔方幫助他能夠把現有的知識利用到未知領域。(劉艾文提供)

★劉艾文 結緣13年

今年29歲的劉艾文，是馮翠萍在魔方比賽裁判的領路人。他與魔方結緣13年，他說，自己幼年時雖看過魔方，但不知如何解謎，直到高中加入同學組建魔方俱樂部，才真正對這項運動入迷。

劉艾文回憶，第一次解開謎題，弄懂每一步的原理，他花了兩到三周的時間。第一次參加比賽，成績幾乎墊底，但這些未阻擋他繼續魔方的信心。

劉艾文最喜歡的比賽項目是有兩面九個鐘表盤的魔表(Rubik's Clock )，因為這種比賽最直觀，且不需依賴高級算法，每次當他用自己的方式解密，都有成就感，他在2013年在拉斯維加斯創造平均6.79秒的世界紀錄，2015年在中國西安市創造了4.80秒和平均5.94秒的世界紀錄。

出於相同的原因，劉艾文稱他更喜歡挑戰5x5、6x6與7x7魔方，分別在這些賽事中取得不錯成績；除了取得佳績外，他還是一位魔方裁判。他說，不同於其他運動，魔方比賽中，他可身兼兩職參加比賽，即幫助其他選手準確計時，也挑戰自己過去的成績。

大學中攻讀金融的劉艾文表示，練習魔方幫助他能夠把現有的知識利用到未知領域，在中文學校與大學時期，他都曾開設魔方課程，培養更多人對這項運動產生興趣。

一位優秀魔方選手的背後，通常都有一家人的支持；馮麗秀說，比起花錢讓孩子學習樂器等，她更希望女兒能堅持她喜歡的愛好，指魔方內有乾坤，孩子在其中學到更多知識。她的丈夫更是身兼多個義工職務，是女兒比賽的「推手」。

17歲的林孔鄭是一名魔方發燒友，7年參加了100場比賽。(林錦嫦提供)

★林孔鄭 全家陪征戰

育有三胞胎的母親林錦嫦表示，17歲的二兒子林孔鄭(Luke Galioto)也是一名魔方發燒友，從七年前開始，兒子參加了100場比賽，魔方幫助孩子理解數學與批判性思考，也因此受到其他亞裔家長的青睞；她說，平日陪伴孩子的比賽中，不乏看到華裔選手與家長的身影。

林錦嫦說，魔方拉近了一家人距離，她帶著兒子去北美參賽，足跡遍布北卡羅來納州 (North Carolina)與麻州等地。有時一家人會選在比賽地前過夜，即使一次比賽要開車四到五小時，她也會充當司機陪伴。

對此，林錦嫦表示，她從未抱怨過辛勞，只要看見孩子與同好者交談，露出快樂的笑容，感到一切都滿足，「這項比賽不是與你身邊的人競爭，是自己和自己比，他們交到很多朋友」。

劉艾文表示，自己在幼年獲得父母支持練習魔方，但隨著他年齡的增長，家人認為魔方是小孩子的遊戲，不像過去一樣支持。但他說，魔方無關年齡，在一個比賽場上，有時看到五歲的幼童與60多歲的長者同台競技，感受這項運動的魅力。

每天結束繁忙工作後，劉艾文說，他會抽出一個小時練習魔方，「過去時間長，一般三到四個小時」。他說，隨著網路的普及，越來越多的魔方愛好者能從YouTube視頻中了解這項運動，成員的年齡也日趨年輕化，但年長者也可利用自己風險掌控與快速手指脫穎而出。

馮翠萍表示，魔方賽場上，女選手比率只有10%，許多比賽中她是唯一女選手，與男生共同競技。經過多年努力，她在緬因州法明頓(Farmington)2018年藍色魔方杯上首次獲銀牌，登上獎台，也曾在2019年馬州巴爾的摩(Baltimore)的比賽中，擔任裁判為751名選手評判，留下美好的回憶。

魔方賽場上女性選手較少，但很多女生也通過玩魔方來紓解學習壓力、放鬆心情。（本報系檔案照）

★愛上魔方 矢言堅持

對於魔方對生活中的改變，馮翠萍表示，這項運動沒有影響她的學業，反而讓自己在眾多申請者中脫穎而出。她今年進入紐約水牛城州立大學，攻讀地理信息系統與環境歷史雙學位。她並表示，擔任世界魔方組織的公共關係成員，讓她改善自己的公共演講技巧，受益匪淺。

馮翠萍說，每個同好者都會收集魔方，一個魔方的價格在15元到30元左右，也有較貴重的魔方，一個價格超過50元。她說，年輕的選手喜歡蒐集魔方，多年來，自己也有一個「小金庫」蒐集魔方玩具。

熱愛魔方就是一輩子，馮翠萍說，隨著年齡的增長，練習魔方的時間也縮短。以她為例，大學校園生活與課程占據了一大部分時間，但每天還會堅持練習，享受這段快樂時光。她說，自己未來無論從事什麼行業，都會堅持這項運動。

作為家長，無論是馮麗秀還是林錦嫦，她們都會盡全力支持孩子繼續這項他們熱愛的運動。