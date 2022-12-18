封面故事／魔方探祕：挑戰自我 魔力無窮

魔術方塊剛問世的時候，很多人認為「不可能有解」。(美聯社)

魔方，顧名思義，魔術之方塊。自問世半個世紀以來，經久不衰，風靡全球。它讓多少陽光少年情有獨鍾，引無數執迷者競折腰，陶醉在對魔方的探索和自我挑戰之中。

如果沒有參與和融入魔方的圈子，或長時間對魔方愛好者的近距離觀察，恐怕難以真正理解魔方給魔方愛好者所帶來的一切深遠影響，那種愛不釋手、好奇探究、執著專注、陶醉入迷以及滿足快感，沒有任何電子遊戲可以比擬。

兒子在小學五年級時，因連續幾次在拼寫比賽中奪冠，終於獲獎一枚魔方；他花了整整一天的時間，借助網上的資料和視頻，第一次成功地還原了魔方，從此跟魔方結下了不解之緣；他現在已是一名大三學生，還仍在魔方界的巔峰攀登。

魔方比賽，沒有年齡限定，老少皆宜，男女同賽。(作者提供)

★多種訓練 吸引力超電玩

因為兒子的喜好，我只好「捨命陪君子」，但也在暗中細察他是否會「不務正業」，花時間太多而影響功課。但我慢慢地意識到，魔方不僅僅是孩子的玩具，更是一種強化記憶、提高注意力、訓練耐性及邏輯思維的學習輔助工具；而玩魔方後，其他什麼電子遊戲幾乎都提不起他的興趣。

十多年來，為了讓孩子參加各種形式的比賽，我們走遍了美東多個州和城市，甚至在南邊的德州也留下了難以忘懷的足跡。

如果說最初只是為了陪伴，那麼現在呢？可說已腦洞大開！我雖然仍有很多方面是外行，但已迫不及待地想跟大家分享我所認識的魔方。

我少時當過運動員，訓練、比賽、領獎都是家常便飯，對專項的體育競賽規則也是如數家珍，但對魔方卻看到更多不一樣的亮點。例如，沒有年齡限定，老少皆宜；沒有性別區分，男女同賽；同場比賽，可既當選手又當裁判；規則簡單明瞭，容易遵守；比賽者自己操作電子計時器，數位顯示公平無爭議等等。

玩魔方的孩子大多擅長數學、電腦、資料庫管理，對學習STEM大有幫助。(Getty Images)

★世界紀錄 突破速度超快

另一方面，魔方近十年的世界紀錄成倍突破，如果十年前的紀錄是八秒，現在就縮短到四秒，這種速度讓其他計時的體育項目望塵莫及。

非官方機構「世界魔方協會」(World Cube Association)負責制定規則，協調組織比賽，並擁有一個龐大的資料庫和網上平台(worldcubeassociation.org)。它儲存了全世界註冊的超過16萬選手資料；計算及公布每一項魔方的世界排名、洲排名及國家排名；公布全球每一場比賽，每一位選手的成績與名次等。事實上，魔方界堪稱數學、電腦、資料庫管理等領域的潛力軍，STEM(Science, Technology, Engineering, and Math)的臥虎藏龍之地。

Brandon Lin曾多次打破世界紀錄和北美洲紀錄。(作者提供)

我熟悉的魔方圈子裡，Brandon Lin曾經四次打破世界紀錄和五次北美洲紀錄，高中畢業後進入賓州大學專攻電腦，四年後學士碩士連讀，同時畢業，獲臉書青睞；Nicolas Naing曾打破世界紀錄和25次北美洲紀錄，Christopher Chi曾打破北美洲紀錄，並獲49枚金牌，他倆都在高中畢業後，先入讀紐約市 立大學(CUNY)的麥考利榮譽學院(Macaulay Honors College)兩年，之後進入名校卡內基梅隆大學(CMU)學電腦和數學，前途無量。這僅僅是兒子在紐約市史岱文森高中校友的幾個例子，卻是魔方界STEM人才輩出的一個縮影。

★快速演算 破解各有訣竅

魔方，莫非真的跟電腦和數學扯上什麼關係嗎？

要回答這個問題，我們先來探究一個三階魔方的各種顏色組合吧，說出來會嚇你一跳，簡直是個天文數字！在43的後面再加18位元數，這數字恐怕比整個宇宙的星星總數還多。那麼，從這麼一個龐大數字的任何組合中還原魔方，容易嗎？對絕大多數人來說，簡直是不可能的任務；然而，靠著快速的演算法(或公式)及強大的記憶功能，對魔方愛好者來說，卻易如反掌，而且幾乎是一眨眼的功夫就做到了，神奇嗎？

遮住雙眼仍能快速破解魔方，選手「盲解」時都有自己精湛的技巧。(本報系檔案照)

我曾經看過幾期《最強大腦》魔方天才的表演，包括水下憋氣解魔方、同時盲解多個魔方等，令人驚歎；我也看過《中國夢想秀》神童闕劍宇的雙手拋接並同時解開三個魔方的表演，更是目瞪口呆。這些孩子，除了陽光、反應敏捷外，都有共同的特點，就是記憶力超強，同時腦子裡提取資訊和分析資訊的速度和準確性非常驚人，簡直就是一台一台的超級電腦。

有一次，看著兒子在遮住雙眼後，仍順利將一個顏色被打亂的魔方迅速還原，我忍不住問孩子，這是如何做到的？兒子笑笑地將我帶到他一個神祕而熟悉的虛擬房間中：「這是我自己的臥房，進門的右手邊是我的床頭櫃，上面有個小鬧鐘；接著是我的睡床，上面有非常舒適的床墊；在我睡床的另一邊，有一個寬敞的窗，每天早上太陽的光線在這邊投入；在窗口的另一端，是我的書桌，書桌上有我的電腦…」

魔方能訓練孩子的專注力、記憶力，並遠離電子產品，激發了越來越多孩子的興趣。(本報系檔案照)

★超強記憶 盲解不是難題

他幾乎將房間裡的每一個主要的部位和相對應的物體或感官感覺都聯串起來。而當盲解魔方時，他的每一步演算法，都必須跟房間裡的每一件物體發生有序精確的聯想和對應。

如果盲解兩個魔方，他就必須動用第二個房間了，比如客廳；如果盲解三個魔方，恐怕就要動用廚房了，當然，如果你不常下廚而要啟動廚房來做聯想，盲解失敗就是大概率的事件了，因為你可能將醬油、醋的位置給混淆了，結果就是將魔方的顏色顛倒了。

末了，兒子還告訴我說，這種記憶法叫羅馬房間記憶法，甚至還大膽推測，如果它用於同聲翻譯上，可以省去做筆記的方式，只將每句話的關鍵詞迅速抓住放入房間裡的特定位置，翻譯時，照著順序提取出來就是一個完整的段落了。這確實是富有挑戰性的思維，當然現實中還有直譯或意譯的問題，或按需要調整句子的主謂次序等，這些問題，還是留給專業人士去研究吧。

我認識的一位家長曾經因擔心魔方會影響孩子的學業和升學，對孩子的一切魔方活動和比賽加以限制，結果不僅沒有幫助孩子在學業上的進取，反而因此跟孩子的關係鬧得很僵，實在是不智慧、不可取。

當今的孩子，可能更多的時間是被手機、電腦、遊戲機等電子產品所占領，這是無數家長頭疼但又無法擺脫的事實。為讓孩子盡量遠離這些電玩，防止上癮或成為它的奴隸，家長必須創造條件轉移孩子的注意力，尤其是當孩子年齡較小的時候。比如參加體育運動、音樂、舞蹈、繪畫、藝術等活動，魔方也是一種非常值得推薦的活動。

如果我將學習魔方所帶來的好處，只籠統地歸納成鍛鍊孩子的專注力、記憶力、推理能力、邏輯思維能力及肌肉 協調能力等等，似乎太空洞一些。這就是為什麼我必須引用大量的例子和資料來說明，如同羅馬房間記憶法，單一而缺乏參照的字句，可能讓你視而不見，而發生在身邊的故事可能讓你終身難忘。

觀看三階魔方決賽的緊張一刻。(作者提供)

魔方正式的比賽專案迄今有17項，包括三階魔方、二階魔方、四階魔方、五階魔方、六階魔方、七階魔方、三階盲擰、三階最少步、三階單手、魔表、五魔方、金字塔魔方、斜轉魔方、扇形魔方、四階盲擰、五階盲擰以及三階多盲。除了需花較多時間的盲解外，在其他各項比賽中，每位選手都有五次機會還原魔方，計算成績時，除去最好和最差的一次，取中間三次的平均數為比賽的成績排名。

各種專案的紀錄和排名，一方面是以平均成績計算的，另一方面，也有以單項的最好成績來排名。因此，魔方共有34項正式的紀錄和排名。

魔方比賽中偶爾發生的一些有趣和驚險的故事，也讓你跟隨比賽的節奏，沉浸在那高潮迭起的情境中。

★快速演算 破解各有訣竅

兒子的最好成績是扇形魔方(Square-1)，雖說他已在多次比賽中奪冠，但他最大的願望是挑戰美洲紀錄，甚至是世界紀錄。

終於，在今年波士頓舉辦的美東大賽中，他以4.45秒的單項成績打破了扇形魔方的北美洲紀錄，並將他的世界排名推前至第二。但還來不及興奮和狂歡，在不到幾分鐘的工夫，從同一賽場的另一頭傳來更響的尖叫聲，另一選手以4.37秒的成績刷新了該項的世界紀錄，讓兒子只過癮了兩分鐘的美洲紀錄創造者。當然，世界排名也下滑至第三。

我用調侃的方式安慰兒子說，你已經創造了一項新的「保持紀錄時間最短」的吉尼斯紀錄。

★獨有魅力 激發孩子興趣

玩笑歸玩笑，在現實版中，魔方冠軍的年齡日趨年輕化。一方面，可能是魔方愛好者一旦升入大學，因有更繁重的學業而無法保證正常的訓練的時間；另一方面，年輕人的手指肌肉比歲數較大者更敏捷，在具有同等的演算法速度前提下，手指的協調配合更占優勢。

鑒於這個原因，我已多次暗示兒子要隨時準備急流勇退。當然，這並不意味著讓他放棄十多年的興趣愛好，而是將重心從比賽移至教練上。

魔方高手雲集，左二為世界冠軍Max Siauw。(作者提供)

事實上，近年來兒子的YouTube 教學頻道已經小有名氣，吸引了無數的魔方界粉絲，其中也不乏世界冠軍和初學者。兩位年輕的扇型魔方的重量級人物——Jackey Zheng(前世界冠軍)和Max Siauw(現世界冠軍)——獲獎的時候，我都向他們表達了真摯的祝賀，而他們則非常謙遜地表示，「我要感謝Samuel和他的視頻，他的Square-1視頻是最好的，我是他的忠實粉絲。」

Samuel打破Square-1北美洲紀錄留影。(作者提供)

我鼓勵和提醒兒子說：「要感恩知足，雖然你自己沒拿到世界冠軍，可你已經是世界冠軍的教練，你的頻道就是世界冠軍的搖籃啊！」

Samuel創建的YouTube頻道。(作者提供)

前段時間，兒子跟我商量說他打算凌晨4點做直播，因YouTube預測那個時間段他的粉絲將達1萬，他要跟粉絲們好好熱鬧一番，可是第二天還得按時返校上課。我仍支持他的決定，人生中總該留有一些瘋狂的時刻吧！

第二天，他告訴我說，昨晚的粉絲數已提早2小時到達1萬，因此，直播提前於2點開始，除了在美國的粉絲外，還有遍布印度、馬來西亞、澳洲等國家70多位魔方愛好者參加；而剛過一周，又有2000魔方愛好者加入他的粉絲團。

有人稱，魔方是當今世界流行的手腦極限運動競技項目之一，它被公認為不可思議的智力遊戲和非常具有教育意義的玩具。擅長玩魔方的人也因常顯露出高智商、超專注、反應快的特徵而備受矚目。

魔方愛好者似乎更擅長解決多層次的邏輯問題，處理難題也更容易得心應手。魔方，以它獨有的魔力和魅力征服了全世界，正在快速地激發孩子的興趣，挑戰自我，超越自我，永無止境。

魔方的好處可謂數不勝數，它讓越來越多的愛好者受益無窮，千萬別低估了它的價值。