書摘／蒙妮卡日記：準備最後的旅程

「蒙尼卡日記」作者平路。（聯經出版公司提供）

我不知道後來為什麼要打這個電話，我對自己的解釋是，因為前一天聽到廣播。前一天，轉台轉到他的節目，那位婚姻愛情專家在電台說：

「我認識過不同的女人，不同的女人有不同的個性，搔著癢處就對了。西諺說的，一個人的玫瑰花，可能是另一個人的毒藥。我就認識過一個女人，她最喜歡被稱讚的形容詞不是性感，不是美麗，不是可愛，而是『你好滑稽喲！』」

情人節的特別節目，我簡直不敢相信自己的耳朵，他在做節目，這麼平常地對聽眾說出兩人的祕密，這個祕密應該屬於她向他撒嬌的、他們的兩人世界。

在他眼裡，我的鄰居原來只是他認識過的「一個女人」。

當年撒嬌的對話應該是這樣子的，他問她，你喜歡我用什麼樣的形容詞來形容你？

他每次說出一個形容詞，她就輕輕地搖一搖頭。不是這個，也不是那個。說到「滑稽」，她才猛地點頭。

握住電話筒，好滑稽的感覺。誰讓我打這個電話，難道我想證實什麼？我記得她札記裡的蛛絲馬跡：

今天在做什麼樣的準備？我在準備我們最後的旅程。

我像一位妻子一樣的準備，在心裡選中一個地方。以前一定不信，「不信，活該！」你會說。我才知道像妻子一樣的裝行李，原來是幸福透頂的女人。

我的鄰居究竟在想些什麼？他們去了什麼地方？

那時候，坐在我鄰居的書桌前，讀到她準備跟男人出去旅行的一段，我莫名地有些羨慕。我想起與河豚一起四年，我提了不知多少次，他就是挪不出時間，與我一齊旅行。

平常，他事情忙。到了周末，河豚又要陪家人。每次我抱怨的時候，他都皺著眉頭對我說：「事情要及早安排。」

及早安排，幾乎已經是我們之間心照不宣的默契了，事實是他沒辦法即興地做任何事，他的老婆會不准，不准就是不准。

他的老婆總會及早安排全家出遊之類的活動，說不定這句話正是他老婆說給他聽的：「事情都要及早安排。」

水壺呀、野餐呀、零食呀，一家大小吵吵嚷嚷地。晴朗的星期天早上，我睡在床上，卻可以想像河豚家裡的景象。

「最後的旅程」，她說「最後」，她一再地用這兩個字，是病到最後的心境嗎？

翻她的抽屜，在她最底下的抽屜，找出這樣一封信。沒寄的信裡，她又寫著「最後」。

這是我寫給你的最後的信。到最後，也只有用這種方法，才能夠讓你明白我的心意。

謝謝你。都是因為你，我才開始在紙上寫出自己的心聲。你在廣播節目裡對聽眾說的話呢，那時候我只是你的忠實聽眾，還沒有機會認識你，人人在FＭ聽到你說的話，你說，聽眾朋友記得寫下來，寫下來是重要的，你說，聽完我的節目，下一分鐘，聽眾朋友就去找一枝筆，拿著筆寫下來，傳真到電台給我，聽眾朋友們，說給我聽，有我在這裡會聽見呢！

你那時說過，用你最最好聽的嗓音說過，只要在這世界上還有一個人可以告訴，就夠了。你一字一字地說，「死都無妨了。」

你不只聽見了我的心聲，後來我夠幸運啊，還有你這個人可以全心去愛，真真的幸運透頂。

讀到這裡，有人聽見了。對不起，只能夠用這種──

信沒有寫完就停住筆。

電話撥通了，「喂，」的一聲，有人聽見了，他聽著電話這端的女性聲音，以為又是聽眾打進去的。

「不是剛才節目談的話題，那麼，你是我的讀者，對，我有一系列的專欄，你喜歡，」果然他講電話的聲音與收音機裡不同，「謝謝你喜歡，很多人都這麼說，哦，我寫的哪一篇？」

「我常在想，我生命中的女主角，會不會啊，在都市的哪個角落，有一天讓我遇上了。」換了一種口氣，他用收音機裡磁性的聲音對我說。

「所以，你的女主角？她啊，會不會……」我很想說，會不會在城市的哪個角落為你暗自傷心。

「你說什麼？」隔著電話，我聽出他有點意外。而我很想說的是，會不會為你們這種人糊裡糊塗結束了性命。

值得嗎？我想說，為有家的男人結束生命……

等到電話那端沒有了聲音，我的眼淚才順著臉頰一行行掛下來。