書摘／蒙妮卡日記：為女兒買的禮物

「蒙妮卡日記」一書封面。（聯經出版公司提供）

店員過來，她拿起一件細肩帶的小背心，「你看怎麼樣？」女兒在段考，沒空來試穿，我幫她帶回家。不合適的話，你們可以退換吧，不用退錢，換另一件也可以。我女兒啊，半大不小，這種年齡最難弄。嘀嘀咕咕地講，店員很有興趣地在聽。這道理原來那麼簡單：有一個女兒，就可以把母親放在很舒適的位置上。

她在彩妝部門試用指甲油，每支不同的顏色，瓶子裡沉澱著金粉銀粉的一種。IPSA，這是什麼廠牌？還有 chic choc，像巧克力糖一樣的眼影，吃糖一樣地抹在嘴脣上。店員過來解釋，欣如的嘴裡咕噥著︰「你們年輕人，這麼多新玩意。」「看不出來年齡？說笑，怎麼可能？」「不行不行，我女兒當然。新產品啊？我幫她買。」一個人坐接駁公車，欣如在百貨公司逛了一個下午。

「隨她穿不穿，我還是先買回家，試試運氣。」她說得順極了。

說你命好，說你女兒命也很好。售貨小姐為媽咪而感動、又為女兒而感動，終於都在為女兒有這樣一位好媽咪而感動著。媽咪不合身，女兒可以拿去穿。其實是反過來，就算女兒合身，媽咪也可以拿去穿。

跟你說過，整件事都是時裝店開始的。

更年輕時候，逛到嬰兒用品的部門，小圍兜、小湯匙、小撲滿，欣如捨不得放下手裡的東西。店員走過來，她會突然羞紅了臉，結巴地說，我，我，我給同事，我選禮物。

盯著問案的人，她反問道：「有沒有一個小男孩，正在跟你玩遊戲？」

哪部電影 裡說的？每個女人心裡頭都有一個小女孩。她看著妮妮跑出來，小女孩穿一件可愛的褶裙，她不敢穿，沒人買給她穿，那種她從小沒機會穿的漂亮衣服。還有一款大翻領的水手裝，她看著就喜歡，〈夏天裡過海洋〉，那是妮妮會唱的歌。

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坐在床上，梳妝台是奶油白。牆壁刷成淡粉，窗櫺的木頭配家具的顏色。家具都是黃金鑲邊，香草蛋糕一樣，還有一點檸檬黃來襯底。

選的家具比平常用的小一號。房間門上掛著女兒的名字。一塊木頭刻成娃娃形狀。花邊圍裙上英文字母串起來，跳著舞的M-O-N-I-Q-U-E。

壁櫥上擺著妮妮的玩具。有一格是玩具熊，排隊排得很整齊。她對每一隻熊都充滿最獨特的感情。戴帽子的熊、穿背心的熊，工裝褲的牛仔熊，扮成英國皇家 侍衛的上班熊，腳底下有一塊補釘的大黑熊。

她用手摸過去：扁鼻子的熊、尖嘴巴的熊、長手長腳的那種熊、露出橘紅舌頭的溫尼熊，掛著一個黑眼圈的胖貓熊，還有那種怎麼放都好看的趴趴熊，軟軟趴在地下。

圓耳朵有各種長度。眼睛是鈕扣做的，灰褐、淺黃、茶晶、靛紫，兩個小小的同心圓，透明或半透明的質地，一粒鈕扣裡也有各種表情。

小時候不敢想的玩具，繼母不會買給她。現在她一樣一樣買回來，堆進女兒房間裡。

她只有一個衣服舊舊的洋娃娃。

那天父親叫住她，從公事包裡摸啊摸的，摸出來這個禮物。「同事出國回來，放在桌上。」父親訥訥地，很不自然。她不敢多看洋娃娃，倒是緊盯著繼母的臉色。

她們同時競爭父親的愛，兩個只能夠選一個，多麼特別的遊戲。

用手去摳，玩具熊的眼珠子在搖晃。她坐在妮妮床上，手指摳進去，她悄悄用力，一定要把那顆鈕扣摳出來。

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相信有神，就有了神，她自己也會好奇起來，世界上到底有沒有蒙妮卡？

生命這件事，有時候也像信仰一樣，心誠則靈。

她伸出食指，撫弄老鼠耳朵中間平坦的地方。之前，她其實害怕碰觸有呼吸、有脈搏的小動物。為著妮妮她才走進寵物店。她猜想妮妮一個人在家會寂寞。順著老鼠頸子往後摸，為了女兒，什麼都敢試看看。

四隻爪子搓動著，沿她的手腕內側正往上爬。老闆把小鼠放回到她手掌上，麻癢癢的感覺。「第一次養寵物，這個最簡單。」等到老闆把小鼠拿開，她還愣愣看著自己手腕內側的青色血管。後來，她捧回家一個鐵籠子，裡面有給老鼠運動的風火輪。

放在妮妮房間的窗台上，下班把籠子打開。她換水換飼料，順便讓小鼠出來走走。

那天下大雨，她忘記關窗子。黃金鼠死了，就這樣死了。外面颳進來溼空氣，陽台上留著水漬，老鼠僵死在籠子裡。生命那麼脆弱，老鼠死了，教她怎麼跟妮妮交代？欣如用手指去觸摸死體，皮毛上還有餘溫。

她把黃金鼠放在手心裡。過幾分鐘，她發覺自己用臉頰去搓磨依然柔軟的肚子。死了，第一次，她敢這麼靠近，鼻子貼著皮毛，她嗅到小鼠的氣息。

她做了什麼？小女孩睜開眼，天啊，她做了想也不敢想的事。她喘著氣，抽屜的美工刀怎麼在她手裡？