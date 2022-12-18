有藝思／藝術進駐機場 旅客不無聊

哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場內的藝術裝置。(取自wikimedia commoms)

不知如何打發轉機或候機的時間嗎？這樣的日子已經一去不復返，全美有越來越多的機場 和藝術家、博物館 合作，讓旅客在整個旅程中都能參與、和藝術作品產生連結。以下是「今日美國」報導了六座規畫有博物館等級展覽的美國機場，讓旅客可以樂在其中。

1.哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場

擁有超過50個常設的裝置藝術和展覽空間，加上17個輪流使用的空間，讓在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, ATL)候機或轉機的旅客不再感覺無聊。整座機場平均有35個展覽正在展出，時間從3個月到一年半不等。

未來幾年內還會有兩個大型、常設的展覽將落腳於機場的轉運大廈，其中一個展覽聚焦於機場的歷史，預計在2023年推出，另一個將是全世界最大的立體光柵印刷(lenticular print)，完工日期訂在2025年。據了解，曾獲奧斯卡提名的電影導演拉梅爾羅斯(RaMell Ross)，未來也將與機場合作，推出新計畫。

坦帕國際機場航廈內一隻身形龐大的火鶴鳥。(取自Tampa International Airport網站)

2.坦帕國際機場

「歡迎來到佛羅里達」，這句話藉由邁阿密坦帕國際機場(Tampa International Airport, TPA)航廈內一隻身形龐大的火鶴鳥足以表達心意。這隻火鶴鳥只是坦帕機場內、10件世界級藝術作品之一，這些藝術品是坦帕機場正在進行的主要計畫，藉此豐富機場內的公共藝術裝置。

除了21英尺高的火鶴鳥，旅客還可發現一幅三聯畫般的羊毛掛毯、海龜照片、名為Paths Rising的梯子裝置藝術，以及馬賽克、雷射蝕刻版畫等作品。另外即將展出視覺藝術家克勞蒂亞孔泰(Claudia Cormte)的作品「Starfish | Dancing Algae 」以及Janaina Tschape、Jason Bruges等人的藝術創作。

邁阿密國際機場內名為A Walk on the Beach的藝術作品。(取自Frank & Marshall College Library網站)

3.邁阿密國際機場

邁阿密國際機場(Miami International Airport, MIA)內由藝術家Michele Oka Doner所創作、名為A Walk on the Beach的馬賽克磨石子走道，長達2.5英里。機場內另外兩件公共藝術作品是Barbara Neijna的 Foreverglades，以及Cristopher Janney的Harmonic Convergence。除了這些大型藝術作品之外，MIA還以擁有一座兒童藝廊而自豪，內容包括電影、攝影和現代藝術等。

費城國際機場的模型收藏展來自海格利博物館與圖書館。(取自Hagley Museum and Library網站)

4.費城 國際機場

費城國際機場(Philadelphia International Airport, PHL)擁有24個輪流展示空間，其中有12個為常設展，所有創作與收藏均來自大費城地區，以反映當地的藝術、文化與歷史軌跡，提供在地藝術家與團體被全世界看見的機會。

一項19世紀的專利模型收藏展是來自海格利博物館與圖書館(Hagley Museum and Library)，該展也是費城國際機場慶祝50周年所推出的大型活動之一。

芝加哥歐海爾國際機場的霓虹裝置藝術(Neon)。(Getty Images)

5.芝加哥歐海爾國際機場和中途國際機場

芝加哥的兩座機場歐海爾國際機場(O’Hare International Airport, ORD)和中途國際機場(Midway International Airport, MDW)擁有超過50個藝術裝置，包括芝加哥市公共藝術收藏計畫所提供的18個常設展覽；2022年的臨時展覽包括了社區青少年創作的壁畫，這是機場和After School Matters以及Chicago Park District所共同策畫的。.

歐海爾機場第5航站近期的擴建項目，包含了350萬元的公共藝術計畫，這個自90年代以來最大手筆的創作，將由芝加哥地區的藝術家們合力完成。

舊金山國際機場的機場博物館(SFO Museum)在航站內設有25個展廳。(取自臉書@SFO Museum)

6.舊金山國際機場

舊金山國際機場(San Francisco International Airport, SFO)不僅大廳中陳列有藝術作品，成立於1980年的舊金山機場博物館(SFO Museum)如今在機場航站內設有25個展廳。

博物館展品可供旅客近距離觀賞與拍照，展覽內容廣泛，多與生活息息相關，例如曾經舉辦過的韓國陶瓷工藝展、世界各國枕頭展等。