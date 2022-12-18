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有藝思／電影上映21年 魔戒音樂會來了

舟境
「魔戒」電影音樂會將於明年2月在紐約無線電城音樂廳登場。(取自Shutterstock)
「魔戒」電影音樂會將於明年2月在紐約無線電城音樂廳登場。(取自Shutterstock)

為慶祝彼得．傑克遜所執導的史詩級電影「魔戒首部曲-魔戒現身」(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)發行21周年，紐約無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)將邀請238位音樂家演奏由霍華蕭(Howard Shore)一手包辦作曲、編排、製作、指揮的電影配樂，現場也將設大螢幕同步播出電影。

這場音樂會除了交響樂團的重量級演出，還安排有合唱及獨奏等，增加變化與趣味，演出時間預訂為明年2月6日至9日，有興趣的民眾即日起可上網至videoseats.com購票。

「魔戒首部曲-魔戒現身」改編自1954年托爾金(J. R. R. Tolkien)同名小說魔戒三部曲(The Lord of the Rings trilogy)。電影在2001年發行，片中眾星雲集，包括伊利亞伍德(Elijah Wood)、伊恩麥克連(Ian McKellen)、麗芙泰勒(Liv Tyler)、凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、奧蘭多布魯(Orlando Bloom)和維果莫天森(Viggo Mortensen)等，無不令觀眾留下深刻印象。

「魔戒三部曲」票房與評論都極具水準，可說是史上最成功的三部曲電影。「首部曲-魔戒現身」、「二部曲-雙城奇謀」票房分別為8億和9億美元，「三部曲-王者再臨」更是突破10億，當時只有「鐵達尼號」可堪匹敵。另外在奧斯卡上亦斬獲豐富，首部曲獲得4項、二部曲2項，而三部曲則是提名11項獲得11項。這些傲人的紀錄，讓「魔戒」電影音樂會更值得人們期待。

購票網址 https://bit.ly/3Y80Lcq

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