稅務漫談／100%「獎勵折舊」 即將受限

受惠於Tax Cuts and Jobs Act of 2017稅改的政策，在過去的五年裡，企業能夠使用「獎勵折舊」將合格財產的100%計入費用。（Getty Images）

受惠於TCJA（Tax Cuts and Jobs Act of 2017）稅改的政策，在過去的五年裡，企業能夠使用「獎勵折舊」（Bonus Depreciation）將合格財產的100%計入費用（fully expensed），包括商務飛機等大件採購。

明年開始逐步減少

TCJA延長了原定於2019年底到期的獎勵折舊規則，並將2017年9月27日之後和2023年1月1日之前投入使用的資產的可扣除金額提高到100%。而明年開始，獎勵折舊將開始逐步減少，每年下降20%，直至2027年「殆盡」（除非屆時稅法出現新的延長政策）。具體扣減比率為2022年100%，2023年80%，2024年60%，2025年40%，2026年20%，2027年0%。

買公務機最佳時機

自新冠疫情 開始以來，許多企業主購買了私人公務機來補充他們的商務旅行需求。對於正在考慮購買公務機的企業主來說，現在是利用獎金折舊將高達100%的成本支出的最佳時機。

航空相關費用僅限於飛機用於商業用途而非個人用途的範圍內，因此強烈建議在第一年最大限度地使用商業用途。然而，進行如此大規模的採購比購買卡車或複印機要複雜得多，首要任務是確定這種規模的購買，是否符合企業的經濟和便利可行性。

需要考慮的因素不僅包括初始購買價格，還包括銷售稅和使用稅的考慮、緩解計畫以及年度服務和維護成本。其次，確保實體法律結構和飛機使用符合IRS標準和FAA規定，並確保飛機是符合紅利折舊條件的資產。

這需要與合格的航空稅註冊會計師以及航空律師，一起完成多項盡職調查行動項目。重要的是要審查和規畫航空用途，以確保在便利性和最大化所有相關稅收減免之間取得適當的平衡。

截止日前投入使用

對於其他的企業合格資產，2022年是最後一年可以利用100%獎勵折舊。符合獎勵折舊條件的財產包括回收期（recovery period）在20年或以下的可折舊資產，例如車輛、家具、製造設備和重型機械。

該資產清單還包括計算機軟件、水務設施財產以及合格的電影 、電視或現場戲劇作品。合格的改進財產（qualified improvement property）也被包括為「合格財產」以用於獎利折舊，這意味著許多建築物的內部升級有資格加速成本回收。

獲得獎勵折舊百分比資格的關鍵是確保資產在截止日期之前「投入使用」（placed in service）。僅僅在當年12月31日之前「購買」是不夠的，而是必須在年底之前「投入使用」，否則只能獲得下一年的百分比折舊扣減。

先應用「179折舊」

隨著獎勵折舊在未來幾年逐步取消，一些小企業可能能夠使用稅法第179條規則（Sec.179折舊）維持一些初始年度支出，但使用179折舊每年都要遵守總採購規則和總扣除規則（2022年採買上限27萬元，扣除上限108萬元）。

受惠於Tax Cuts and Jobs Act of 2017稅改的政策，在過去的五年裡，企業能夠使用「獎勵折舊」將合格財產的100%計入費用。（Getty Images）

雖然每項扣除都可以幫助企業扣除其財產的購買成本，但將它們結合起來可以提供最大的收益。國稅局 規則要求大多數企業首先應用179折舊，然後再進行紅利折舊。以下情況可以考慮兩者結合：

（1）單減179折舊受限情況。 179折舊的扣減限額以270萬美元（2022年）的逐步淘汰門檻現在是稅法的永久部分。但是，獎勵折舊現在涵蓋新設備和二手設備，因此第179折舊的好處本身僅適用於具有特定業務情況的納稅人。

（2）與紅利折舊限額的短期一致性。到2022年，獎金折舊上限為 100%，企業有更大的動力進行近期採購。

（3）將符合條件的設備擴展到物理硬件之外。新規則包括軟件，這可能意味著它們現在可以使不一定要購買重型設備的公司受益。

舉一例，2022年某公司購入並投入使用設備成本300萬美元，179折舊扣除78萬美元，獎勵折舊扣除剩餘購買成本的222萬美元，第一年總扣除額300萬美元，現金節省（假設該公司為C公司，稅率為21%）63萬美元，降低實際設備成本（節稅後）至237萬美元。

（作者為註冊會計師）