理財百科／10條理財黃金律 遲早讓你變富翁

10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。（取材自pexels）

理財新聞網站Money Talks News提供10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。

第1條，每月花錢絕不超過賺進。餘款存起來絕對沒錯。哪個窮人不是花費多於收入？

第2律，避債如避災。債就是瘟疫，除非不舉債活不下去了，或借來一筆能賺到的、大於償債利息，這兩種情況之外，絕勿欠債。

第3條，借用巴菲特 名言，「大家怕時，貪婪些；大家貪時，要害怕」，大家出場時，勇於進場買；大家認為進場絕不會虧時，就賣給他們。簡言之，別人不敢投資 時，你敢，根據經濟循環鐵則，你的｢逆向」勇敢，必獲回報。

第4律，擺闊還是真富？穿名牌、開名車、住豪宅重要，還是隱藏實力充實過日子，把「餘款」拿來投資？看看巴菲特的例子，答案就有了。

第5條，以「明天就要死」的心態過日子，以「老子／老娘會永遠活下去」態度投資。投資「市場」之外也可投資健康、才藝、精神成長。

第6律，致富唯六途：1.和錢結婚，2.繼承錢財，3.發揮天分，4.幸運女神招手，5.自己創業當老闆，至少當主管，6.少花錢多存錢，拿來長期投資。前5項還沒成效沒關係，堅持第6點，百萬富翁榜遲早會有你。

第7條，最危險的是不敢冒險。不要說賺錢，愛情和漫長人生，哪樣不冒險就有回報的？但投資股票 、房地產或企業，可不能隨時倖進，千萬要「仔細評估」預期成效，也不能雞蛋全放一個籃子，參考別人失敗案例最保險。

第8律，絕不把身家當作別人的責任。投資不像動手術，找好醫生後只能聽天由命相信醫生專業，你的錢絕不能落入「理專」或任何人掌控，決定權在你手上。

第9條，資訊貴精不貴多。投資資訊滿天飛，認定你相信的好公司後，死抱住它的股票，10年、15年後，你不會後悔的。

第10律，時間不是金錢，金錢卻是時間。花200塊買一件衣服，不如把200塊定存起來，12%的複利率30年後就有6000元。