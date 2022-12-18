我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／冠軍賽1秒都別眨眼 梅西6項紀錄封神預備

中專家警告：中國感染高峰期馬上到來 保護好老年人

理財百科／10條理財黃金律 遲早讓你變富翁

張聲肇
10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。（取材自pexels）
10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。（取材自pexels）

理財新聞網站Money Talks News提供10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。

第1條，每月花錢絕不超過賺進。餘款存起來絕對沒錯。哪個窮人不是花費多於收入？

第2律，避債如避災。債就是瘟疫，除非不舉債活不下去了，或借來一筆能賺到的、大於償債利息，這兩種情況之外，絕勿欠債。

第3條，借用巴菲特名言，「大家怕時，貪婪些；大家貪時，要害怕」，大家出場時，勇於進場買；大家認為進場絕不會虧時，就賣給他們。簡言之，別人不敢投資時，你敢，根據經濟循環鐵則，你的｢逆向」勇敢，必獲回報。

第4律，擺闊還是真富？穿名牌、開名車、住豪宅重要，還是隱藏實力充實過日子，把「餘款」拿來投資？看看巴菲特的例子，答案就有了。

第5條，以「明天就要死」的心態過日子，以「老子／老娘會永遠活下去」態度投資。投資「市場」之外也可投資健康、才藝、精神成長。

第6律，致富唯六途：1.和錢結婚，2.繼承錢財，3.發揮天分，4.幸運女神招手，5.自己創業當老闆，至少當主管，6.少花錢多存錢，拿來長期投資。前5項還沒成效沒關係，堅持第6點，百萬富翁榜遲早會有你。

第7條，最危險的是不敢冒險。不要說賺錢，愛情和漫長人生，哪樣不冒險就有回報的？但投資股票、房地產或企業，可不能隨時倖進，千萬要「仔細評估」預期成效，也不能雞蛋全放一個籃子，參考別人失敗案例最保險。

第8律，絕不把身家當作別人的責任。投資不像動手術，找好醫生後只能聽天由命相信醫生專業，你的錢絕不能落入「理專」或任何人掌控，決定權在你手上。

第9條，資訊貴精不貴多。投資資訊滿天飛，認定你相信的好公司後，死抱住它的股票，10年、15年後，你不會後悔的。

第10律，時間不是金錢，金錢卻是時間。花200塊買一件衣服，不如把200塊定存起來，12%的複利率30年後就有6000元。

投資 股票 巴菲特

上一則

每周一書／從療癒陷阱 尋找幸福出路

下一則

書摘／蒙妮卡日記：準備最後的旅程

延伸閱讀

巴菲特也有…麥金卡又來了 免費爽吃麥當勞50年不是夢

巴菲特也有…麥金卡又來了 免費爽吃麥當勞50年不是夢
衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅
「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻
巴菲特愛鎖定日本超低利率 傳波克夏又想發行日圓債

巴菲特愛鎖定日本超低利率 傳波克夏又想發行日圓債

熱門新聞

年底節日季，在通貨膨膨與物價高漲之際，採購體面禮物成為考驗。(路透)

封面故事／出招抗通膨 節日不失禮

2022-12-11 10:52
維州一家餐廳侍者正在為消費者服務。小餐廳從勞動力、食材都面臨更高的成本。（Getty Images）

美國現象／連鎖店像郵輪 供應量大…獨立餐廳像快艇 反應快

2022-12-11 15:50
消費者在Target挑選禮物，常常為購買受禮者「需要」還是「想要」的物品而傷腦筋。(路透)

封面故事／聖誕送禮Q&A 答疑解惑

2022-12-11 14:54
社會安全福利是美國多數退休族收入的主要來源。（Getty Images）

社安百科／社安福利 10關鍵數字

2022-12-11 02:20
地下汽車隧道的車站，造型現代化。（作者提供）

城市傳真／拉斯維加斯的「地下汽車隧道」 很科幻

2022-12-11 02:21
「奇異世界」劇照。（取材自IMDb）

娛樂／評分史上最低迪士尼動畫 「奇異世界」恐面臨巨虧

2022-12-11 02:07

超人氣

更多 >
蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍

蛋缺一盒難求 早餐成本翻倍
哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認
布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？
2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心

2023股市預測千百種 只看這則就瞭然於心
世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅