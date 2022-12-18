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詐騙ing／1個月 2度行騙 騙走90萬 微信「殺豬盤」害她崩潰自盡

黃惠玲
微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)
微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

「從第一筆匯款到最後一次的7萬元的匯款，短短一個月損失90萬，還有一條寶貴的生命」。

剛替38歲小花(化名)處理完自殺保險理賠的夏麗華，痛心陳述殺豬盤的心狠手辣，讓她最憤怒的是這些詐騙分子疑以團夥型態作案，第一個詐走大筆錢後，第二個以「同為受害者」身分又騙走近10萬元，連續上當導致小花自責羞愧舉槍自盡。

在宏盛保險理財公司任職的夏麗華透露，她希望能夠從這宗悲慘案例，提醒更多人千萬不要重陷「殺豬盤」的覆轍。

丈夫過世 留下豐厚財產

根據小花家人提供的小花遺書，小花從網路認識了陌生人A男，獨處時間多的小花，相信了化身暖男的對方說可以投資理財賺錢。

小花來自中國河南，離婚後來到美國，在遇到情投意合的白人男友後很快結了婚，兩人幸福生活，2016年丈夫發現罹患末期癌症，生活遭遇挑戰。

雖然經過密集治療，但丈夫仍不幸去世；丈夫事業有成，留下幾間房產以及25萬元的保險理賠金給小花。

個性安靜的小花，平常不太與人來往，熟識她的夏麗華擔心她情緒低潮，因此時常會打電話問好並了解近況，「她每次都告訴我一切都好」。

小花後來再婚，嫁給一名華人卡車司機，雖然因為另一半從事卡車運輸工作關係聚少離多，但生活過得也算安定。

要求提現 堅稱自己沒事

直到今年9月，小花突然給夏麗華打電話，詢問她投保的100萬元人壽險是否可以先領出2萬元時，讓夏麗華感到不對勁。

因為一方面小花之前賣掉她與前夫共同持有的房屋，才拿到80萬元的賣房款，加上小花本身住在與前夫共有的另一間房子，手中還有另外一間出租房，不太可能有經濟問題。

夏麗華說，小花投保的人壽險，從前夫過世至今才五年，都是繳交最低保金，可提領的金額不足2萬，夏麗華因此多次詢問是否有什麼急事需要幫忙，但小花總堅持表示「沒事」。

開槍自殺 留言給詐騙

距離這通想提領2萬元的電話之後兩周，夏麗華接到小花現任丈夫的來電，告知她小花自殺的信息。對方說，他在開車送貨的路上接到警方電話通知，小花把車子開到無人海邊開槍自盡，然後留下兩份遺書，一份給丈夫，另一份給詐騙者。

透過處理受益人過程，為中國親屬的小花保險理賠，夏麗華與警方、家人不斷聯繫與了解情況後，大概釐清了殺豬盤的模式。

落入陷阱 月內匯出80萬

小花大約半年前從微信認識了A男，一開始單純互相聊天，不過A男天天對小花噓寒問暖，贏得了小花對他的感情依賴與信任。

小花自殺前一個多月，A男開始邀請小花加入虛擬幣投資，小花因此匯出第一筆約2萬元的投資款給對方，很快的不到一個月內，小花將之前售屋的80萬元現金，全數匯給對方投資。

然而就在她向A男匯出所有銀行存款後，A男突然將小花帳號拉黑，斷了所有聯繫，心慌的小花才發覺自己可能受騙，然後開始在微信到處找尋A男。

第二名詐騙B女在微信主動找上小花，並以「同為受害者」的姿態，分享自己被騙，但最後成功拿回了損失的匯款。

已經亂了方寸的小花信以為真，就決定聽從B的建議，希望能夠拿回80萬。

二度受騙 自責走上絕路

依照B女的說法，要拿回幾十萬元的同時，要先繳交前後約10萬元的保證金，手上已經沒有現金的小花，本想將出租屋出售，但賣房子時間較長，心急的她想到先把保險解約拿回部分現金，然後也透過教會朋友借貸，湊到錢後沒有諮詢任何人又把這筆錢匯給了B女。

等到發現自己二度受騙時，小花完全崩潰，在自責與後悔的心情下選擇自殺。

夏麗華說，殺豬盤的套路，幾乎都是「感情」、「金錢」雙管齊下，她希望藉由此案例，讓更多人不要上當，也提醒大家多多關心身旁親友。

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