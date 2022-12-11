料理功夫／暖身醒胃好湯2道

味噌蘿蔔湯

網路上曾盛傳胡蘿蔔的酵素會破壞維生素C，因此胡蘿蔔不可與富含維生素C的白蘿蔔共煮。針對這「顧此失彼」之論，已有專家們陸續出來說明、闢謠，他們指出，胡蘿蔔的酵素一經加熱就會失去活性，因此並不會破壞白蘿蔔的維生素C；此外，除非生食，否則白蘿蔔所含的維生素C，一經烹煮也會自行消失。幸運的是許多蔬果都富含維生素C，要攝食此營養素的來源非常多。

白蘿蔔的盛產季節在冬季，常言道：「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫師開藥方」，除了維生素C，白蘿蔔尚有諸多的養生保健功效，例如其豐富的膳食纖維可促進腸胃蠕動、新陳代謝，且味道與口感都好，配上橙色的胡蘿蔔與一點翠綠的蔥花，賞心又悅目，加上營養豐富、味道醇美的味噌，營養和好滋味更是加乘。

味噌蘿蔔湯

材料：

薑2片、水3杯、胡蘿蔔200公克、白蘿蔔400公克、鹽少許、糖1/2大匙、熱水2大匙、赤味噌2大匙、蔥1根。

作法：

1.首先把薑片切末；胡蘿蔔和白蘿蔔削皮後切滾刀塊；熱水2大匙和赤味噌調勻成味噌糊；蔥切成蔥花。

2.起鍋熱少量的油，加入薑末略炒，倒入水3杯以大火煮滾。

3.加入胡蘿蔔，再次煮滾時轉為小火燜煮5分鐘。

4.掀開鍋蓋，加入白蘿蔔，將爐火轉回大火，再次煮滾時轉為小火，燜煮直至雙色蘿蔔熟軟。

5.加入鹽和糖調味，再略煮一會，淋入味噌糊攪拌均勻，熄火。

6.將湯品盛入大湯碗，撒入蔥花即成。

小叮嚀：

1.用熱水較容易將味噌調勻溶解；或者在作法5之前以鍋內的熱湯將味噌調勻溶解亦可。

2.味噌宜以小火伺候且勿久煮，以免營養和原味被破壞，故熄火前加入即可。

梅子雞湯

梅子雞湯

此道湯品在台灣南部知名度頗高，為了凸顯梅子風味，我將米酒和麻油減量，而且除了高麗菜，沒有再加入其他的食材，走的是較清淡的風味，但是湯頭仍有微微的梅子酸甜、淡淡的米酒麻油香氣和雞肉、高麗菜的鮮甜，讓人享用時頓覺一股沁心的暖流，享用後則有意猶未盡之感。

材料：

炒菜油少量、薑4片、雞全腿3支、水7杯、米酒1/2杯、和風紫蘇梅15顆、鹽適量、黃冰糖1茶匙、高麗菜3大片、黑麻油1大匙。

作法：

1.雞全腿洗淨後去皮剁塊，放入沸水中汆燙，表面轉白即撈出，用流水沖淨、瀝乾；高麗菜切小片備用。

2.起鍋熱少量的炒菜油，煸香薑片，加入雞肉炒一會。

3.淋入水和米酒，以大火煮滾。

4.加入紫蘇梅，轉小火煮至雞肉軟嫩。

5.加入鹽和黃冰糖調味，隨即再加入高麗菜煮至軟。

6.淋入黑麻油拌勻，熄火，一鍋暖身開胃的好湯即完成。

小叮嚀：

1.建議以炒菜油煸香薑片，如直接用黑麻油，容易因此加熱過久而產生苦味、破壞湯頭，糟蹋了黑麻油。

2.可用白冰糖，取代加工少的黃冰糖。

紫蘇梅

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