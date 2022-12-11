料理功夫／自製綠豆涼粉

自製綠豆涼粉

綠豆涼粉是一道很爽口的菜肴，餐館跑堂端上一大盆時真是色、香、味俱全，不過壞處是價格不菲。其實綠豆涼粉做法相當簡單，可試著自己做一做。

材料：

綠豆粉 (mung bean starch)1包、洋蔥1個、薑1小塊、大蒜頭3瓣、青蔥2根、酸菜（榨菜或雪裡紅皆可）1小包、香菇1個、乾蝦米4個，全部切小丁。

調味料：

鹽1茶匙、油1湯匙、鹽1茶匙、油1湯匙、酒、老抽、生抽醬油、醋、花椒油、辣椒醬和糖1茶匙，再加1杯水。

作法：

1.取1小杯粉（1包粉可以裝4小杯，做4次），加同量的水調成漿。

2.鍋中倒5小杯水用中火加熱，放入1茶匙鹽，等水開始冒小氣泡時把粉漿徐徐倒入，再用勺子向同一方向攪拌。

3.等到粉漿從乳白色變成半透明時就可關火，倒進容器中冷卻3小時，即是涼粉塊。此時可以切成長條，放入盤子裡備用。

4.炒鍋中倒入1湯匙油，燒熱後放進切成丁的洋蔥、生薑及蒜頭，然後看個人喜好放入榨菜丁或是切碎的酸菜、雪裡紅，也可以加一些黑香菇丁或蝦米丁烹煮3分鐘。

5.加酒、老抽及生抽醬油、醋、花椒油、辣椒醬和1茶匙糖，再加一杯水煮滾（調味看自己喜好調整）。

6.熄火後倒入盆裡的涼粉，上面再撒些胡椒粉和蔥花，一盆酸辣甜的美味綠豆涼粉就可上桌了。

小叮嚀：

1.綠豆粉在中國或韓國超市都可以買到。

2.切記不能等水燒滾再倒入粉漿，否則粉漿立即結塊做不成了。

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