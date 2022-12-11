料理功夫／好吃的蘋果料理

蘋果山藥紅棗燉排骨

蘋果 是個生吃熟食都好吃的水果，搭配上食材，毫無違和感。做成蘋果泥果醬，可以用來泡俄羅斯 紅茶、做麵包或饅頭；做肉燥時放入些許蘋果醬，則讓肉末甜度提升。如果想美美的來份水果饗宴，絕對少不了蘋果，讓擺盤更吸睛。

舉凡煮湯、冬天的烤蘋果、東北人吃的凍蘋果、蘋果沙拉等等，這樣百搭好吃的蘋果，好處不容贅述，是不是讓大家流口水，食指大動呢？跟我一起加入吃蘋果的行列！

蘋果山藥紅棗燉排骨

材料：

排骨600克、山藥1條約250克、蘋果1顆約250克、紅棗8顆、鹽巴適量、水適量。

作法：

1.排骨用熱水汆燙去血水洗淨。

2.蘋果、山藥去皮切塊備用。

3.紅棗用水清洗，汆燙後濾乾。

4.取個深鍋，倒入水加上排骨大火煮開，轉小火繼續煮約30分鐘。

5.最後把蘋果、山藥、紅棗加入，起鍋前加入適量鹽巴，大約10分鐘後熄火續燜即可開吃。

肉桂烤蘋果盅

肉桂烤蘋果盅

材料：

中型蘋果1顆、肉桂棒1條、肉桂粉2小匙、奶油5克、蜂蜜適量。

作法：

1.蘋果洗淨，用小刀挖出果核。

2.把肉桂粉、奶油、肉桂棒塞入蘋果心。

3.烤箱上下火302℉預熱10分鐘，接著把放好材料的蘋果盅放入烤箱烤30分鐘左右，取出，淋上蜂蜜趁熱吃。

蘋果水果盤

蘋果水果盤

材料：

蘋果1顆（小）、切片蘋果3片、鳳梨適量、哈密瓜適量、香吉士3片、生菜適量。

作法：

把蘋果洗乾淨挖個洞，所有水果、生菜洗淨刨皮、切片，拿個盤子，依自己喜好擺盤，蘋果可以當個小花瓶，賞心悅目的水果餐。

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