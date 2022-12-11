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社安百科／社安福利 10關鍵數字

／舟境
社會安全福利是美國多數退休族收入的主要來源。（Getty Images）
社會安全福利是美國多數退休族收入的主要來源。（Getty Images）

社會安全福利是美國多數退休族收入的主要來源，它也為身體有障礙而無法工作者、配偶和病故勞工遺眷提供福利，和社會安全計畫有關的10個數字，不論你是否已領社安金都不可不知。

$1236

社安金是全美退休族收入的主要來源，但它也為身心障礙的勞工提供重要的福利。以2022年5月來說，每位身心障礙勞工平均每月可以領到$1236社安金，社會安全身心障礙保險的規模在2019年是1450億元，受惠者多達820萬，以及140萬名遺眷。

$1657

根據社安局統計，2022年平均每位退休族每月領到的社安金為$1657，70歲退休者可以領到最高金額$4194，完全退休年齡者月領$3345，62歲退休者月領$2364。

$4194

每月領多少社安金，取決於何時申請退休，雖然62歲便可以提早申請，但多數美國人完全退休年齡為67歲，若延後領取，每一年可多8%，從67歲至70歲為止。收入最高的，多是在工作時將收入極大化；2022年，社安金收入最高的金額為$4194。

8.7%

每年社安金的發放金額，會依據前一年通膨數字做調整，稱為「生活費用調整」（cost-of-living adjustment, COLA），雖然過去數十年來，通膨不斷升高，但社安金的COLA調整只有幾個百分點、甚至更低。而拜2021年起通膨飆升之賜，2022年有5.9%、2023年有8.7%的生活費用調整，創下40年來最高紀錄。

$14萬7000

社安金預算來自正在工作的勞工所繳的薪資稅（payroll tax），但高薪者所賺得的收入不必全部列入納稅基礎，每年社安局會公布基本工資的數字，這是薪資稅的課徵依據，以2022年為例，金額是$14萬7000，和COLA一樣，這個數字也會參考每年的通膨指數，因此2022年便從2021年的$14萬2800，大幅躍升至$14萬7000。

12州

全美多數的州，社安金的收入都不需要繳納所得稅，只有12個州對社安金開徵所得稅，這12州為科羅拉多、康乃狄克、堪薩斯、明尼蘇達、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新墨西哥、羅德島、猶他、佛蒙特和西維吉尼亞。

值得注意的是，這12個州中多數不會對全部的社安金收入課徵所得稅，例如堪薩斯州對全部收入課徵3.1%至5.7%的稅，但是對領社安金者、調整後收入（AGI）在$7萬5000以下者可豁免州稅。其他州也多數採行類似的豁免方式。

6500萬人

根據社安局資料，2021年全美有6500萬人領取社安金，占3.32億人口中的20%。隨著美國人壽命的增長，這個數字未來只會不斷增加，這也讓社安金資金運作愈加困難。

大於1兆 >$1 Trillion

由於全美領取社安金者為數眾多，讓社安金總體發放的金額也就愈來愈難精確掌握。社安局估計，2021年全年發放金額超過1兆美元。隨著退休人口增加，金額只會愈來愈多。根據國稅局資料，1940年65歲民眾平均餘命為14年，而2021年，這個數字變成20年，對社安金的支出雪上加霜。

22%

除非獲得參院支持、增闢社安金財源，否則到2034年，社安金發放金額將減少22%，對眾多依賴社安金生活的退休族將造成莫大的衝擊。

繼續工作勞工所繳納的薪資稅，是社會安全信託基金主要的資金來源，隨著退休人數的日漸增加，削減2成社安金似乎勢在必行。

2035年

以社安計畫近期結構來看，2035年對仰賴社安金收入的民眾將不會是開心的一年。根據社安金與聯邦醫療保險理事會年度報告預估，破產時間應在2035年，不過這不表示社安福利便從此消失無蹤。

除非有所改變，否則社安金收入將縮水，由於社安金屬於政治敏感議題，估計在破產前政府應該會提出對策。不過，對於所有勞工來說，這都是一個警訊，提醒每個人都要好好規劃退休後的財務，不能只仰賴社安金。

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