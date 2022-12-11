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美國現象／紐約金援首購族 實現買房夢

／編譯陳韻涵
「頭期款補助計畫」挹注的房屋，物件格局可以是一臥到四臥的家庭房、共管公寓或合作公寓。(本報資料照)
「頭期款補助計畫」挹注的房屋，物件格局可以是一臥到四臥的家庭房、共管公寓或合作公寓。(本報資料照)

紐約市的擁房率僅略高於31%，無殼租屋族占大多數，反映出人們受到紐約市就業機會和文化生活吸引而移入，卻因無力買房而離開的高流動率。新冠肺炎疫情導致供應鏈短缺，通膨拉抬物價、材料和燃料價格，幾乎所有的東西的價格都上漲；在不動產方面，土地增值、開發成本變高，新成屋愈來愈貴，考量薪資成長跟不上通膨，受薪族群根本買不起房而考慮放棄追尋所謂的「美國夢」。

「紐約時報」報導，42歲的教學助理珍妮佛‧寇普（Jennifer Kopp）幼時住在紐約布魯克林（Brooklyn）的羊頭灣社區（Sheepshead Bay）公共住宅，她很早就下定決心，長大後要成為家中第一個買房的人。

今年秋天，寇普的目標似乎唾手可得，歷經超過20年的租屋生活，寇普申請的「HomeFirst」計畫獲准，如果她能在12月之前找到合適的房屋物件，這項計畫會替她支付頭期款。

非營利組織「HomeFirst」的「頭期款補助計畫」（Down Payment Assistance Program）提供收入有限且符合資格的首次購屋者，高達10萬元的紐約市購屋金援，可用來支付頭期款，或房地產交易結算時需要支付的結算費用。如果四口之家的年收入不及10萬6000元，即符合基本申請資格，且若申請人將該房屋物件當作主要住所並符合其他要求，這筆貸款有可能豁免。 

豁免首付 實現買房夢

然而，育有一子的寇普很快遭遇問題。新冠肺炎疫情促成的購屋潮讓房市剩餘物件變得很少，且房價遠超過她能負擔的程度。此外，貸款利率飆上20年來新高水準，房貸變得更貴。 

考量房市物件短缺和經濟波動，買房對許多美國人而言難如登天，尤其紐約市的挑戰更艱難，寇普這類受薪居民只能被迫無限期推遲夢想，甚至考慮離開紐約市。

寇普在布魯克林一所公立學校擔任助教，年收入約4萬5000元，她可能需要動用退休基金質借，或放棄買房夢。寇普說，「靠薪水度日的人想實現所謂的『美國夢』，簡直不可能。」

紐約市當前擁房率與2011年的情況相當，約略高於31%，不僅是全美平均擁房率62%的一半，且遠低於全美其他主要城市。

紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）數據顯示，2019年第2季到2022年間，典型房屋售價上漲至全美家庭收入中位數的近四倍，紐約市的房價則為前述指標的超過九倍。

哈佛大學的住房聯合研究中心（Harvard Joint Center for Housing Studies）一項分析顯示，根據30年期固定房貸利率計算，2019年9月在紐約市排名第三的房屋市場買房，收入必須至少要有11萬7450元。然而，時序推進至2022年9月，這個數字增長了超過59%，來到將近18萬7000元。

租屋族多 流動性巨大

隨著擁房變更加遙不可及，種族貧富差距擴大，更多中產階級和工人階層的家庭可能被迫離開。致力推動可負擔擁屋權的非營利組織「紐約市社區中心」（Center for New York City Neighborhoods）執行長與執行主任克里斯蒂‧皮爾（Christie Peale）說：「這是我們必須解決的棘手難題之一，否則我們最終會出現唯有非常、非常富裕的人才住得起的城市。」

紐約大學佛曼中心（New York University's Furman Center）資深政策研究員威里斯（Mark Willis）表示，紐約市的無殼租屋族多，反映出人們巨大的流動性，尤其受到紐約市的就業機會和文化生活吸引的年輕人和暫居過客。威里斯說：「如果沒有要在紐約市長居久安，擁屋並不合理。」

前述非營利組織HomeFirst「頭期款補助計畫」挹注的房屋，就有規定申請者獲得補助並成功買下房屋之後的居住年限，如果貸款低於4萬元必須居住至少十年，如果貸款超過4萬元則必須在這間房子裡住上至少15年。這項計畫補助的房屋必須位於紐約市的五大行政區內，物件格局可以是一臥到四臥的家庭房、共管公寓（condominium）或合作公寓（co-op）。

房地產評估和諮詢公司「米勒山謬」（Miller Samuel）總裁與執行長米勒（Jonathan Miller）表示，由於土地價值以及開發成本上漲，全新落成的房屋只會更昂貴。 

新冠肺炎疫情導致供應鏈短缺，通膨拉抬物價、原料和燃料價格，各項因素形成惡性循環，現在幾乎所有的東西都更貴。在住房方面，紐約市的房源短缺，疫情期間的經濟和社會波動讓相關情況雪上加霜。 

非營利研究機構「城市研究所的住房金融政策中心」（Housing Finance Policy Center at the Urban Institute）創辦人羅莉‧古德曼（Laurie Goodman）表示，「房價大幅上漲，加上房貸利率節節高升，結果負擔不起的人數也隨之增加。」 

白人擁房 各族裔最多

紐約市主計處（State Comptroller）官方數據顯示，2021年的紐約擁屋率如果以種族畫分，白人以67%居冠，其次為亞裔的52%，接著依序為非裔的34%，而拉丁裔擁屋率以29%墊底。紐約市的民主黨籍市長亞當斯（Eric Adams）積極推動「可負擔擁屋權」運動，試圖縮小種族貧富差距。

除了非營利組織「HomeFirst」的首購族「頭期款補助計畫」之外，另據紐約市都會問題調查媒體「城市限度」（City Limits）報導，紐約市一項試驗計畫「讓80位流落街頭的無家可歸者，住進閒置的支持性住房（supportive housing）物件中，省略一系列繁瑣且耗時的官僚程序障礙」。

亞當斯早在9月初便推動這項「住房優先」（Housing First）社會福利計畫，並於11月初挑選試行地點並著手進行，為無家可歸者提供一處遮風避雨的安置處所。

「住房優先」計畫委託非營利組織「美國大紐約志工」（Volunteers of America-Greater New York）在布魯克林和曼哈頓提供並經營四棟單人住宅（single-room occupancy）公寓。

「城市限度」報導指出，「愈來愈多研究闡明，住房優先計畫有效減少無家可歸的流浪漢人數」。倡議居住正義的社會人士認同亞當斯的「住房優先」試驗計畫成效，類似計畫在德州休士頓成效頗佳，希望亞當斯能擴大施行，讓更多無家可歸者住進閒置的支持性庇護所。

紐約市長亞當斯積極推動「可負擔擁屋權」運動，試圖縮小種族貧富差距。(路透)
紐約市長亞當斯積極推動「可負擔擁屋權」運動，試圖縮小種族貧富差距。(路透)

紐約市 亞當斯 貸款

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