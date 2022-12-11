旅遊／希臘2離島 美景、古文明名不虛傳

聖托里尼島擁擠參差不齊的白色房舍，偶爾藍色穹頂教堂點綴其間，形成獨特美麗景。（圖片皆由作者提供）

人類四大古文明為：兩河流域、埃及、印度和中華文明，希臘愛琴海文明並未包括在內，因為歷史學家認為希臘文明並非原創文明。縱使如此，希臘文明仍對人類文明的發展有極大影響。驚訝的是，人類四大古文明都起源於內陸河流域，希臘文明卻起源於一個小海島─克里特島，島上出土邁諾安文明，而觀光 客趨之若鶩的則是聖托里尼島。我們此次到希臘旅遊，即選擇這兩個離島深入探訪。

邁諾安文明 早於中華文化

克里特島位於愛琴海南端，是希臘最大島嶼，為東西走向的狹長島 嶼。克里特島的邁諾安文明可追溯到西元前3000年，屈指算算，那時的中原中華地帶，黃帝都還未出現，地球另一端的西方小島卻已有高度文明。

博物館內展覽了許多從克諾索斯(Knossos)王宮遺址出土的陶器、壁畫、金屬飾品等文物，其精緻細膩程度，顯示當時邁諾安人已有極高的藝術修養、成熟的繪畫技術，以及巧妙的金屬手工技藝。細觀王宮出土的人物繪畫，與古埃及的人物繪圖頗有幾分相似，證實希臘文明確實受到埃及文明的影響。

克諾索斯王宮出土的棺槨壁畫，人物描繪生動活潑，緣框裝飾繁複精美。（圖片皆由作者提供）

克諾索斯王朝後來突然消失，有學者認為與聖托里尼的火山爆發有關，劇烈天災毀滅了王朝；也有學者認為王朝其實是被後來崛起的邁錫尼王朝所滅。兩方推論各有依據，難下定論。克里特島除了有震驚世界的歷史文物，島上自然景觀也是多彩多姿，奇特美妙。

撒瑪利亞峽谷內的鐵門溪流峽谷，幽麗壯觀。（圖片皆由作者提供）

峽谷海灘 大自然鬼斧神工

克里特島西邊有好幾個景色幽美的峽谷，我們選擇拜訪了幾處，其中我個人認為最具特色的屬印布羅斯峽谷(Imbros Gorge)和撒瑪利亞峽谷(Samariá Gorge)。

印布羅斯峽谷其實是條乾涸的河床，全程共8公里。我們開車在彎來彎去的「之」字形公路旁邊找到峽谷入口，為求省力，我們刻意安排從上游往下游走；行走於緩和的下坡路，加上兩邊高聳崖壁遮蔭，縱使晴空萬里、豔陽高照，並不覺炎熱，反而陰涼舒適。峽谷最窄處只有2公尺，山徑迂迴轉折，兩邊岩壁經大自然侵蝕後，造成千變萬化的形狀，景色優美別致。

據說第二次世界大戰期間，克里特島受納粹猛烈攻擊，英國、澳洲和紐西蘭三國組成的盟軍在不敵之下決定策略性撤退，當時即循此峽谷步道 行軍到海邊，倉皇搭艦離開。如今，很多盟軍後裔為緬懷先祖，紛紛遠來重踏先人足跡，從這三國前來拜訪的登山客絡繹不絕。幸運的是，我們當日早早出發，整個峽谷空無一人，讓我們獨自享受整個幽谷的寧靜。

克里特島上印布羅斯峽谷的巨石拱門，奇特壯麗。（圖片皆由作者提供）

另一處撒瑪利亞峽谷，是克里特島最著名、也最受歡迎的景點。峽谷位於希臘國家公園內，全程16公里，坡度上上下下，沿路風景優美，是長途登山客最愛。然而我們時間和體力有限，選擇只看最精華的「鐵門峽谷」(Iron Gate)。如此走法，需搭乘海上渡輪進入峽谷的出口，還得趕搭最後一班渡輪，因此時間上要掌控得當。

鐵門峽谷崖壁高300公尺，寬度只有4公尺，潺潺溪流穿峽而過，有山有水的景觀格外秀麗，加上峽谷兩邊岩壁狹窄而氣勢磅礡，行走其間，不禁感嘆大自然的鬼斧神工，而人類與之相較何其渺小。

克里特島地中海四面環繞，地形多變多樣，除了高山峽谷，沿海更有不計其數的美麗沙灘。許多海水浴場都是白色細沙，配上地中海獨特的綠松石海水顏色，景觀柔美秀麗。其中，我認為景色最奇特的兩處應是馬塔拉海灘(Matala Beach)和埃拉福尼西海灘(Elafonisi Beach)。

馬塔拉海灘邊的奇特洞穴砂岩小山。（圖片皆由作者提供）

馬塔拉海灘旁有一座砂岩小山，山上盡是人造的洞穴。據說，60年代嬉皮風席捲全球時，此處是嬉皮們的群居之處。直到70年代，這些嬉皮才被希臘當時的軍政府驅逐離開，現在入內參觀需付3歐元（約3.1美元）門票。

從砂岩洞穴外觀看馬塔拉海灘，蔚藍海水，細密白沙，風光旖旎。（圖片皆由作者提供）

砂岩山上岩石凹凸不平，美則美矣，登上探險需格外小心。山上洞穴有大有小，有些洞穴內還鑿有石桌、石椅、石床，全套家具俱備，難怪吸引無數嬉皮來此定居。

埃拉福尼西海灘的粉紅色細沙，獨特美麗。（圖片皆由作者提供）

另一奇特海灘則是埃拉福尼西海灘，細沙顏色為淡粉紅色，獨特美麗，世界少見。據說其成因是白色粉狀沙子與數百萬的粉紅色貝類混合，形成如此浪漫的色彩。埃拉福尼西海灘白日豔陽時，顏色美麗，景色如畫；夕陽西下時，雲彩五光十色，更是無限浪漫。

聖托里尼島 藍色穹頂知名

聖托里尼島的浪漫景色早已遠播全世界，該島其實是希臘外海的一處火山口遺跡。歷史記載，3600年前，即克諾索斯王朝時期，劇烈火山在海上噴發，冷卻後形成碗狀火山口，聖托里尼島就是那突出海面的碗狀邊緣，整島因此呈月牙形狀。火山口中心，另有幾座零星散落的火山岩漿形成的小島，飄浮在平靜無浪的海面上，使得聖托里尼島的海上景觀多彩多姿，而非一望無際的平淡無奇海平面。

聖托里尼島的標誌，白底藍穹十字架屋頂，襯托藍海青山背景，畫面醉人心弦。（圖片皆由作者提供）

我們從雅典搭飛機一到目的地，隨即放下行李，爬上斜坡小山(其實是火山的碗狀邊緣)，前頭路面突然陡峭下陷，眼前景色驟然大開。遼闊蔚藍海面撲面而來，點點白船在平靜無浪的海面上畫出美麗弧線，不遠處小小海島含笑迎客，景色美得讓人難以形容，這是聖托里尼島給我的第一印象，難以忘懷。

聖托里尼島最突出的景色是純白色建築物參差不齊地排列，藍色穹頂教堂點綴其間，映襯蔚藍海水和遠處小島，構成如詩如畫的景色。聖托里尼的民房依地勢鑿挖構建，牆靠牆地擁擠排列，主要因為早期海盜頻繁，居民為守望相助盡量緊靠群聚，以便及時互援。房舍的牆壁原本是天然砂土顏色，直到1956年大地震後接受專家建議，全部漆成白色，整個城市馬上給人陽光潔淨的感覺，讓所有訪客眼睛一亮，因而成了世界級的觀光勝地。

聖托里尼島上有兩個主要城市：費拉(Fira)和伊亞(Oia)。費拉在月牙形島的中央，伊亞則在島的北端；由於月牙形陡峭面西向，兩處成為賞夕陽的極佳地點。

聖托里尼島伊亞城的夕陽美照。（圖片皆由作者提供）

費拉和伊亞城的街道都狹窄擁擠，左彎右拐，階梯上上下下，商店餐廳林立，非常熱鬧。我們第一日在費拉城街上逛遊，翻看琳瑯滿目的商品、窺伺各形各樣的民房設計、闖探縱橫交錯的窄巷曲弄，照相機快門不斷按拍，愜意輕鬆。夜幕低垂後，所有臨海餐廳洋台，燈光燦爛，高朋滿座，杯觥交錯，歡笑聲不斷。此時此刻，聖托里尼島恐怕是世界上最歡樂無憂的角落。

隔日一早，我們從費拉城徒步走到伊亞城，全程約10.5公里，盡量選靠海的街道走，一邊走一邊賞海景，累了在街邊咖啡廳休息，趣味無窮。如果無法走完全程，也可以在中途轉入離海的主街道搭乘公車，這條步道可以看遍費拉城和伊亞城的街頭巷尾美景，賞遍聖托里尼島的各角度海景，值得一試。

網路上廣傳的聖托里尼島藍色穹頂美照，其實並不易得，拍攝角度隱藏於幾條小街小巷內。我提著照相機到處闖盪，終於在一條小巷中尋得，正欣喜若狂地照得興起，回頭一瞧，後面竟排了一堆人也想拍照，逼得我趕緊離開。接著我轉到另一條小巷，照完一回頭，又是一堆人排隊，可見「英雄所見略同」。城內其實有兩、三條小巷，都能拍攝到極佳景色，只需往海邊方向拐進巷弄窺探，就能尋得好角度。

旅遊回來後，我覺得克里特島的自然景觀頗具特色，值得拜訪；聖托里尼島的景色，則是名不虛傳，必要拜訪。

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