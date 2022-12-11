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旅遊補給站／美國皇后號 慢遊密西西比河沿岸

編譯徐薏茹
搭乘世界最大蒸汽船「美國皇后號」，在密西西比河下游享受河上航行假期。（取自American Queen Voyages）
搭乘世界最大蒸汽船「美國皇后號」，在密西西比河下游享受河上航行假期。（取自American Queen Voyages）

想要來個假期旅行嗎？渴望一場水上冒險又想留在國內的民眾不妨考慮搭乘世界最大蒸汽船「美國皇后號」(American Queen)，在密西西比河下游享受河上航行假期。從11月到12月，美國皇后航行公司(American Queen Voyages)將推出四個假期主題行程。

美國皇后號長418呎，有6個甲板，船上有19世紀風格的歌劇院、高雅的用餐室、休息廳，還有健身房、游泳池，提供各式各樣的餐點與酒精、非酒精飲品，船上還可欣賞現場表演。

假日行程航線包括：納什維爾(Nashville)到孟菲斯(Memphis)、孟菲斯到紐奧良(New Orleans)、紐奧良到孟菲斯，以及紐澳良出發的來回行程。每一行程為期九天，期間美國皇后號會在密西西比河沿岸各個歷史知名的城市小鎮停靠，從路易斯安那納奇茲(Natchez)一路到肯塔基州的帕迪尤卡(Paducah)。

在大部分停靠港口提供步行與上下船旅遊，船上乘客可以預訂高級的短程旅行，如高爾夫或歷史景點之旅。此外，假期航程包含航行前飯店住宿，能給乘客更多時間探索登船的港口，許多即將在假期季節化身為冬季仙境。

美國皇后號有19世紀風格的歌劇院、高雅的用餐室、休息廳，還有健身房、游泳池，船上...
美國皇后號有19世紀風格的歌劇院、高雅的用餐室、休息廳，還有健身房、游泳池，船上還可欣賞現場表演。（取自American Queen Voyages）

為了慶祝美國皇后航行公司10周年，本次推出的特別行程還有獨家的Creole Réveillon晚餐，由郵輪公司的烹飪大使蕾吉娜‧夏邦諾(Regina Charboneau)招待，她還將展示烹飪藝術。Réveillon是19世紀的假期飲食傳統，以克里奧爾、肯瓊等南方料理為特色。

若您已經心動，想在假期來場密西西比河之旅，目前仍有預訂空間，可前往以下網站預定行程，每人2099元起。

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