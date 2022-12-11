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旅遊補給站／候機找樂子 丹佛機場開放溜冰場

周靜芝
即使作為一名旁觀者，看著眼前翩翩滑過的冰上身影，也能帶來不少樂趣。（取自Denver International Airport ）
即使作為一名旁觀者，看著眼前翩翩滑過的冰上身影，也能帶來不少樂趣。（取自Denver International Airport ）

冬天想在丹佛國際機場做點有趣的事嗎？現在機會來了，今年冬天可以穿上冰鞋，在機場旁的溜冰場表演幾個旋轉動作了。

溜冰是丹佛人冬季假期裡最典型的活動，傳統上這座科羅拉多的機場，也會開放溜冰場供旅客使用，地點就在位於機場與Westin旅館之間的DEN Plaza。

當你在等候登機時，不妨穿上冰鞋、跳進平滑的結冰地面，享受一段難忘的冰上時光，同時欣賞四周濃濃的聖誕節裝飾，這是在任何機場所沒有的特殊體驗。此外，這處溜冰場在一家義大利餐廳和酒吧之間，讓人轉機時不難打發時間。

即使不能親自下場，作為一名旁觀者，看著眼前翩翩滑過的冰上身影，也能帶來不少樂趣。如果有興趣，溜冰場是完全免費的，更難得的是，連租溜冰鞋也不用花一毛錢，大大鼓勵了旅客在登機前，盡情在此享受一段悠閒時刻。

今年冬天可以穿上冰鞋，在丹佛機場旁的溜冰場表演幾個旋轉動作了。（取自Denver...
今年冬天可以穿上冰鞋，在丹佛機場旁的溜冰場表演幾個旋轉動作了。（取自Denver International Airport ）

丹佛這座溜冰場從11月中起開放至明年新年第一天，之後便會拆除，直到下一個冬季來臨。在機場溜冰，似乎是一個紓解旅途壓力的好點子，在雙腿被侷限在狹小的機艙內之後，誰不想找個新鮮且有趣的方式舒展一下雙腿呢？

想要知道更多丹佛機場溜冰場的訊息，可以查詢機場的官網https://reurl.cc/OEV0E7。丹佛國際機場地址：8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249。

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