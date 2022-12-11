我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

旅遊補給站／租車注意3點 每天可省25元

周靜芝
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。（取自pexels）
租車時別忘了帶保險證明，租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。（取自pexels）

在找尋租車服務時，時間點很重要，你或許可以找到低的價格，每天省下25元；但如果只是坐等優惠上門，可能錯失機會。旅遊網站Travel+Leisure提供以下三個方法，有助於找到最好的價格，說不定還可以獲得升等。

主流租車網未必便宜

價格最低、最具競爭力的交易，可能就在租車公司的網站，Costco旅遊部門(costcotravel.com)總是提供比其他主要線上租車網站更低的價格，AAA和赫茲(Hertz)租車有合作，針對會員有更多福利。如果不在乎從哪一家公司租車，可以試試Priceline和Hotwire，這兩個網站常提供大幅折扣優惠，不過在獲得不可退款的買賣前，不要透露租車公司的名字。另外也可以試試AutoSlash.com，可以搜尋到折價券的資訊。

研讀保險資料

你的信用卡、個人汽車保險或旅遊保險，可能有涵蓋你所租的汽車。在租車前花點時間研讀相關資料，或許每天可以省下15至25元，但別忘了帶保險證明，因為租車公司在交給你鑰匙前會要求檢視文件。另外，上Insuremyrentalcar.com這類網站，可以買到基本的保險，費用只是租車公司收取的幾分之一。

小心額外費用

如果計畫用累積的飛行里程來租車，注意可能會被收取每天1元的額外費用，其他巧立名目的費用包括過路費(每天約5元)、GPS導航系統 (可改用自己的手機)和衛星廣播(有時每天收費8元)。而租車公司也往往有些奇特的定價方式，例如在機場租車通常比較貴，因為附加的稅和費用，在機場以外的地點租車，通常可以省下20%的費用。

租車 保險 汽車

上一則

旅遊／希臘2離島 美景、古文明名不虛傳

下一則

旅遊補給站／美國皇后號 慢遊密西西比河沿岸

延伸閱讀

馬州小飛機撞電桿 駕駛員視線不清肇事

馬州小飛機撞電桿 駕駛員視線不清肇事
影／烏克蘭續深入俄境攻擊 庫斯克一機場油槽失火

影／烏克蘭續深入俄境攻擊 庫斯克一機場油槽失火
烏無人機跨境攻擊 兩天內俄3機場遇襲揭戰略失敗

烏無人機跨境攻擊 兩天內俄3機場遇襲揭戰略失敗
赫茲賠付1.68億 與合法租車被當竊賊顧客和解

赫茲賠付1.68億 與合法租車被當竊賊顧客和解

熱門新聞

拼多多因提供折扣商品，大受低收入消費者的歡迎。 (路透)

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

2022-12-04 10:00
（圖一）信函內斜體字寫著：「這不是政府批准或授權的文件」。（雷大衛）

詐騙ing／細看廣告信全文 魔鬼藏在斜體字

2022-12-04 02:02
拼多多進軍美國，便宜的價格和無門檻免運吸引許多華人下單。(本報檔案照)

封面故事／拼多多購物實測 到底值不值

2022-12-04 13:10
Temu特別列出最暢銷產品，耳機、鞋子等商品價格低到令人難以置信。(取自Temu網站)

封面故事／拼多多光靠便宜能成功嗎？

2022-12-04 02:27
圖為富士康深圳龍華廠的女工，非本文當事人。 （路透）

新聞眼／她的工廠不造夢：一位女大學生的富士康打工史

2022-12-04 02:25
Temu嚴格篩選賣家，有利於把控商品品質。(取材自Temu官網)

封面故事／零售批發價 拼多多專攻熱銷品

2022-12-04 15:40

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室