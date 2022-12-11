娛樂／聖誕節故事 原班人馬39年後再續前緣

比靈斯利在1983年電影「聖誕節故事」中演出小男孩。（取材自IMDb）

今年，聖誕老人提前捎來一點懷舊情緒。睽違39年，1983年聖誕節 經典喜劇電影 「聖誕節故事」（A Christmas Story）的續集「聖誕節故事：聖誕節」（A Christmas Story Christmas）11月17日在HBO Max串流平台播出，不少原班人馬回歸演出，劇中角色也從青少年邁入壯年，延續他們未完的人生故事與深厚的朋友情誼。

現在恐怕很難想像，「聖誕節故事」1983年首次上映時，並未引起太大迴響，觀眾反應冷淡。近年來，「聖誕節故事」在年末節慶期間，不斷於有線電視節目中重播而聲名大噪，奠定了現今受人喜愛且屹立不搖的聖誕季（Yuletide）經典地位。

1983年經典喜劇電影「聖誕節故事」海報。（取材自IMDb） 「聖誕節故事：聖誕節」海報延續第一集的風格，走復古路線。（取材自IMDb）

「Yuletide」一詞源自日耳曼民族的宗教節慶，原本稱作「耶魯 節」，慶祝期間為每年的12月21日到隔年1月1日，但日耳曼民族受到基督教影響後，耶魯更名為聖誕。在古代日耳曼傳統中，耶魯節分為「耶魯前」和「耶魯後」，用以慶祝野生狩獵節、北歐天神奧丁（Odin）和安格魯-薩克遜民族（Anglo-Saxons）信仰中的夜間母神節。

「聖誕節故事」原著由美國作家小薛佛德（Jean Parker Shepherd Jr.）的半自傳故事改編而成，他與編劇共同撰寫當年改編電影的劇本。如今，續集電影由好萊塢影星彼得比靈斯利（Peter Billingsley）等原班人馬回歸演出，重現經典卡司包括斯科特施瓦茨（Scott Schwartz）、R.D.羅伯（R.D. Robb）、查克華德（Zach Ward），以及伊恩佩特雷拉（Ian Petrella）。

比靈斯利11月上旬接受「今日」（TODAY）新聞網訪問時表示，時隔30多年，能再與當年的演員劇組同台飆戲，真的很棒。他說：「我認為，當你周遭有這樣的一群人，做起事來容易許多，全部都是熟面孔。」

好萊塢影星比靈斯利飾演的拉爾夫帕克（Ralphie Parker，以下稱拉爾夫以區別帕克父子）睽違39年重回鎂光燈焦點，現在的他顯然已經邁進人生另一階段。拉爾夫早已不再是夢想於聖誕節聖誕老人致贈「紅色萊德BB槍」（Red Ryder BB gun）的小男孩，而是已經與艾琳海茵斯（Erinn Hayes）飾演的妻子珊迪（Sandy）結為連理，且生育一雙兒女的人父。

比靈斯利在「聖誕節故事」續集變身為兩個孩子的爸。（取材自IMDb）

在「聖誕節故事：聖誕節」中，拉爾夫是寫作事業遭遇瓶頸的作家，他的科幻小說未能成功出版，但他依然期待年邁雙親於假期間前來探訪他們一家人。

然而，就在聖誕假期前夕，拉爾夫從母親口中得知他深愛的父親「老帕克」（Old Man Parker）驟然離世。拉爾夫一家人聞訊，立刻動身前往故鄉印第安那州的童年住處；拉爾夫抵達家鄉後，接下母親派給他的聖誕任務，確保所有人在父親過世的陰霾下，依然以快樂的正向思維歡度聖誕節。

拉爾夫為了讓瑞佛德斯柯（River Drosche）飾演的兒子馬克（Mark），以及茱莉安娜萊恩（Julianna Layne）飾演的女兒茱莉葉（Julie）留下印象深刻的聖誕終極慶祝活動，一肩扛起規畫聖誕節家庭娛樂活動的重責大任，卻也嚐盡規畫與籌備相關活動的酸甜苦辣。

彩蛋眾多

「聖誕節故事：聖誕節」由克萊凱蒂斯（Clay Kaytis）執導、尼克申克（Nick Schenk）編劇兼執行製作，其中克萊凱蒂斯曾於2018年執導聖誕喜劇電影「聖誕急救隊」（The Christmas Chronicles），聖誕系列作品對他而言簡直駕輕就熟。

「聖誕節故事：聖誕節」片中採用大量倒敘手法和剪輯手法「插播」第一集「聖誕節故事」的片段，幫助沒看過或已經忘記首集內容的觀眾了解劇中重要情節，包括著名的「三狗膽」（triple dog dare，意指壯膽）。

「聖誕節故事」劇照。（取材自IMDb） 「聖誕節故事：聖誕節」有向原版致敬的橋段，只是拉爾夫從坐在沙發變成爬梯裝飾聖誕樹的主力。（取材自IMDb）

影劇新聞媒體「好萊塢報導者」（Hollywood Reporter）影評謝克（Frank Scheck）指出，「聖誕節故事：聖誕節」劇中彩蛋（Easter Eggs）多到簡直可以改名叫「復活節故事：復活節」（An Easter Story Easter），但這樣就無法呼應第一集的片名。

謝克分析，儘管「聖誕節故事：聖誕節」缺乏原創性，但大概只有討厭聖誕節的鬼精靈（Grinch）才會在意，並因此對劇情設定感到失望。畢竟，彼得比靈斯利依然展現年輕時的熱情，詮釋歡樂佳節期間許多家庭會發生的鬧劇和歡樂。

致敬「父親」

在「聖誕節故事」中，達倫麥克加文（Darren McGavin）飾演拉爾夫著迷於「腿燈」（leg lamp）的仁慈父親。這具「腿燈」的造型是穿著黑絲大腿網襪、蹬著黑色細跟高跟鞋的單一支女性大小腿，頂端套上流蘇裙襬燈罩後，彷彿窺探女性裙底風光，飽受爭議和物化女性的撻伐。

麥克加文演出聖誕節喜劇後，陸續接演「魔鬼殺陣」（Raw Deal，1986年）、「美國隊長」（Captain America，1990年）、「阿呆闖學府」（Billy Madison，1995年）和「X檔案」（The X-Files，1998年）等著名電影，並在1990年的「風雲女郎」（Murphy Brown）中客串演出，後者則讓他贏得艾美獎（Emmy Awards）提名，可惜未獲獎。

麥克加文2006年逝世，享壽83歲，無緣演出「聖誕節故事」續集。談到這位「銀幕父親」，比靈斯利形容「聖誕節故事：聖誕節」是給麥克加文的「一封情書」。

比靈斯利10月底接受「眾生相雜誌」（People Magazine）專訪時表示，「在許多方面都是，『聖誕節故事：聖誕節』是給達倫及他飾演的老帕克角色的一封情書，達倫是最棒的，他是極具天賦的演員、很棒的人，也是我拍攝第一部聖誕節喜劇電影時的心靈導師，就像是另一位父親。」