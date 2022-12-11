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娛樂／評分史上最低迪士尼動畫 「奇異世界」恐面臨巨虧

娛樂新聞組
「奇異世界」劇照。（取材自IMDb）
「奇異世界」劇照。（取材自IMDb）

迪士尼的動畫新作「奇異世界」（Strange World）選在感恩節檔期隆重推出，該片在4174家影院首映，周末三天票房只拿到1190萬美元，是2003年的「熊的傳說」（Brother Bear）以來，第一次出現同等上映規模的迪士尼動畫電影開畫票房低於2000萬美元的情形。

過往數年，在感恩節檔期推出一部動畫新作已成為迪士尼的節日傳統。「冰雪奇緣」（Frozen）、「可可夜總會」（Coco，又譯「尋夢環遊記」）、「無敵破壞王2」（Wreck-It Ralph 2）、「魔法滿屋」（Encanto）等全都選擇了這一檔期上映，結果也都取得了不俗的票房成績。但到了這一次的「奇異世界」，卻連開畫周末票房冠軍都未能拿下，足以讓明年就將迎來百年誕辰的傳統動畫大廠面上無光。

在「奇異世界」以前，迪士尼影史上只有2003年動畫電影「熊的傳說」首映票房不到2...
在「奇異世界」以前，迪士尼影史上只有2003年動畫電影「熊的傳說」首映票房不到2000萬。（取材自IMDb）

「奇異世界」由「尋龍使者：拉雅」（Raya and the Last Dragon，又譯「尋龍傳說」）團隊打造，製作成本高達1.35億美元，結果卻未能受到美國觀眾的歡迎。他們給該片打出了B級的觀後評分，而這也成了自1991年首創這項觀眾打分統計項目以來，得分最低的迪士尼動畫電影。以往30年裡的每一部迪士尼動畫，這項觀眾打分都有A+、A或A-，連B+的評分都沒得過。

在專業影評人看來，「奇異世界」的人物塑造和故事線索也是問題多多，其「爛番茄」上的影評人好評度目前只有74%，觀眾打分更只有勉強及格的61%，遠低於「魔法滿屋」的91%或是 「尋龍傳說」的94%。

因為影評人口碑不佳的關係，業界已將「奇異世界」的開畫票房預測大幅降低，念在迪士尼動畫長期以來培養的觀眾好感度和檔期的關係，大多數人仍預測該片至少能有2000萬美元上下的開畫票房。1190萬美元的票房結果一出爐，就讓業界徹底大跌眼鏡。目前，已有媒體打出了「奇異世界」虧損將會達到一億美元的新聞標題。

「奇異世界」電影海報。（取材自IMDb）
「奇異世界」電影海報。（取材自IMDb）

感恩節周末票房榜上排名榜首的，也還是出自迪士尼。漫威超級英雄大片「黑豹2」三天拿到4600萬美元，勢頭依然相當強勁。該片的北美總票房累計已達3.7億美元，超越5億美元大關應該不成問題。

感恩節票房 今年創新低

北美傳統節日感恩節又逢年終節日大血拼的「黑色星期五」，照理電影市場本來也應該迎來熱熱鬧鬧的好光景才對。然而，事實卻恰恰相反，今年感恩節北美總票房，僅有9500萬美元，遠不如去年同期的1.42億美元，更別提疫情前的2019年的2.46億美元了。上一次有那麼低的感恩節周末票房，還要追溯到1994年的9450萬美元，但彼時的電影票價只有今朝的三分之一，也就是說，今年算是美國有史以來最糟糕的感恩節檔期了。

此前幾個月，北美院線普遍抱怨市場缺乏新片，導致觀眾缺少選擇，也失去了觀影熱情。但感恩節檔期公開上映的新片除了「奇異世界」外，索尼影業也拿出了製作成本9000萬美元的戰爭片「決戰38度線」（Devotion，又譯「忠誠」）。該片的觀眾評分有A-級，媒體評價也相當不錯，在3405家影院上映，五天也只拿到900萬美元票房，只有成本的十分之一。

耗資9000萬美元拍攝的戰爭片「決戰38度線」，感恩節周末只拿到900萬美元票房...
耗資9000萬美元拍攝的戰爭片「決戰38度線」，感恩節周末只拿到900萬美元票房。（取材自IMDb）

另外，由環球影業出品、大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的新片「法貝爾曼」（The Fabelmans，又譯「造夢之家」）也在感恩節檔期公映。這部溫暖人心、與節日氛圍十分契合的半自傳作品，此前便已在紐約、洛杉磯兩地總共四家影院小規模點映，贏得了相當不錯的先期口碑，「爛番茄」上的影評人好評度和觀眾好評度分別達到93%和81%。到了感恩節周末，終於殺入全北美638家影院與更多觀眾見面，結果只獲得220萬美元周末票房，成績相當糟糕。

史蒂芬史匹柏半自傳新片「法貝爾曼」電影海報。（取材自IMDb）
史蒂芬史匹柏半自傳新片「法貝爾曼」電影海報。（取材自IMDb）

據分析，「法貝爾曼」的主要觀眾年齡都在60歲以上，正是疫情三年受衝擊最為嚴重的群體，觀影熱情今不如昔也可以理解。但和「法貝爾曼」同期開始上映的米高梅浪漫恐怖片「骨肉的總和」（Bones and All，又譯「骨及所有」），主打的卻是食人噱頭和人氣偶像「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），照理說應該會很吸引年輕觀眾才對。結果，該片在多達2725家影院上映，周末三天只拿到220萬美元票房，和「法貝爾曼」完全一樣，平攤到單家影院的話，甚至成績還遠不如「法貝爾曼」。

史蒂芬史匹柏（左）與「法貝爾曼」主演。（取材自IMDb）
史蒂芬史匹柏（左）與「法貝爾曼」主演。（取材自IMDb）

感恩節檔期新片類型漸趨多樣，但觀眾仍不買帳，整體票房依舊很不理想。這也讓好萊塢業內人士不禁撓頭苦思：美國觀眾究竟想要看什麼電影？

（取材自澎湃新聞）

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