娛樂／評分史上最低迪士尼動畫 「奇異世界」恐面臨巨虧

「奇異世界」劇照。(取材自IMDb)

迪士尼 的動畫新作「奇異 世界」(Strange World)選在感恩節檔期隆重推出,該片在4174家影院首映,周末三天票房只拿到1190萬美元,是2003年的「熊的傳說」(Brother Bear)以來,第一次出現同等上映規模的迪士尼動畫電影 開畫票房低於2000萬美元的情形。

過往數年,在感恩節檔期推出一部動畫新作已成為迪士尼的節日傳統。「冰雪奇緣」(Frozen)、「可可夜總會」(Coco,又譯「尋夢環遊記」)、「無敵破壞王2」(Wreck-It Ralph 2)、「魔法滿屋」(Encanto)等全都選擇了這一檔期上映,結果也都取得了不俗的票房成績。但到了這一次的「奇異世界」,卻連開畫周末票房冠軍都未能拿下,足以讓明年就將迎來百年誕辰的傳統動畫大廠面上無光。

在「奇異世界」以前,迪士尼影史上只有2003年動畫電影「熊的傳說」首映票房不到2000萬。(取材自IMDb)

「奇異世界」由「尋龍使者:拉雅」(Raya and the Last Dragon,又譯「尋龍傳說」)團隊打造,製作成本高達1.35億美元,結果卻未能受到美國觀眾的歡迎。他們給該片打出了B級的觀後評分,而這也成了自1991年首創這項觀眾打分統計項目以來,得分最低的迪士尼動畫電影。以往30年裡的每一部迪士尼動畫,這項觀眾打分都有A+、A或A-,連B+的評分都沒得過。

在專業影評人看來,「奇異世界」的人物塑造和故事線索也是問題多多,其「爛番茄」上的影評人好評度目前只有74%,觀眾打分更只有勉強及格的61%,遠低於「魔法滿屋」的91%或是 「尋龍傳說」的94%。

因為影評人口碑不佳的關係,業界已將「奇異世界」的開畫票房預測大幅降低,念在迪士尼動畫長期以來培養的觀眾好感度和檔期的關係,大多數人仍預測該片至少能有2000萬美元上下的開畫票房。1190萬美元的票房結果一出爐,就讓業界徹底大跌眼鏡。目前,已有媒體打出了「奇異世界」虧損將會達到一億美元的新聞標題。

「奇異世界」電影海報。(取材自IMDb)

感恩節周末票房榜上排名榜首的,也還是出自迪士尼。漫威超級英雄大片「黑豹2」三天拿到4600萬美元,勢頭依然相當強勁。該片的北美總票房累計已達3.7億美元,超越5億美元大關應該不成問題。

感恩節票房 今年創新低

北美傳統節日感恩節又逢年終節日大血拼的「黑色星期五」,照理電影市場本來也應該迎來熱熱鬧鬧的好光景才對。然而,事實卻恰恰相反,今年感恩節北美總票房,僅有9500萬美元,遠不如去年同期的1.42億美元,更別提疫情前的2019年的2.46億美元了。上一次有那麼低的感恩節周末票房,還要追溯到1994年的9450萬美元,但彼時的電影票價只有今朝的三分之一,也就是說,今年算是美國有史以來最糟糕的感恩節檔期了。

此前幾個月,北美院線普遍抱怨市場缺乏新片,導致觀眾缺少選擇,也失去了觀影熱情。但感恩節檔期公開上映的新片除了「奇異世界」外,索尼影業也拿出了製作成本9000萬美元的戰爭片「決戰38度線」(Devotion,又譯「忠誠」)。該片的觀眾評分有A-級,媒體評價也相當不錯,在3405家影院上映,五天也只拿到900萬美元票房,只有成本的十分之一。

耗資9000萬美元拍攝的戰爭片「決戰38度線」,感恩節周末只拿到900萬美元票房。(取材自IMDb)

另外,由環球影業出品、大導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的新片「法貝爾曼」(The Fabelmans,又譯「造夢之家」)也在感恩節檔期公映。這部溫暖人心、與節日氛圍十分契合的半自傳作品,此前便已在紐約、洛杉磯兩地總共四家影院小規模點映,贏得了相當不錯的先期口碑,「爛番茄」上的影評人好評度和觀眾好評度分別達到93%和81%。到了感恩節周末,終於殺入全北美638家影院與更多觀眾見面,結果只獲得220萬美元周末票房,成績相當糟糕。

史蒂芬史匹柏半自傳新片「法貝爾曼」電影海報。(取材自IMDb)

據分析,「法貝爾曼」的主要觀眾年齡都在60歲以上,正是疫情三年受衝擊最為嚴重的群體,觀影熱情今不如昔也可以理解。但和「法貝爾曼」同期開始上映的米高梅浪漫恐怖片「骨肉的總和」(Bones and All,又譯「骨及所有」),主打的卻是食人噱頭和人氣偶像「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet),照理說應該會很吸引年輕觀眾才對。結果,該片在多達2725家影院上映,周末三天只拿到220萬美元票房,和「法貝爾曼」完全一樣,平攤到單家影院的話,甚至成績還遠不如「法貝爾曼」。

史蒂芬史匹柏(左)與「法貝爾曼」主演。(取材自IMDb)

感恩節檔期新片類型漸趨多樣,但觀眾仍不買帳,整體票房依舊很不理想。這也讓好萊塢業內人士不禁撓頭苦思:美國觀眾究竟想要看什麼電影?

(取材自澎湃新聞)