我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

娛樂／娛樂至上 衝奧片票房不再

娛樂新聞組
「她有話要說」電影海報。（取材自IMDb）
「她有話要說」電影海報。（取材自IMDb）

迪士尼旗下探照燈影業出品的驚悚片「五星饗魘」（The Menu，又譯「菜單」）近期在3211家影院首映，拿到900萬美元開畫票房，符合業界預期。該片由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）主演，講述一對年輕夫婦為享用絕美晚餐遠赴孤島，卻遭遇驚魂時刻。

「五星饗魘」口碑相當了得，在影評網站「爛番茄」上獲得90%的影評人好評度和80%的觀眾好評度，票房還有望繼續攀升。

「五星饗魘」電影海報。（取材自IMDb）
「五星饗魘」電影海報。（取材自IMDb）

而由環球影業發行、講述「紐約時報」兩位記者揭露好萊塢「淫魔」溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵罪行的新片「她有話要說」（She Said，又譯「她說」）在全美2022家影院上映，只拿到225萬美元開畫票房，對比其3200萬美元的製作成本，幾乎已注定虧本。

單從媒體評價來說，「她有話要說」與「五星饗魘」幾乎不相上下，都贏得了主流影評人的高度肯定，甚至還被認為有機會在這個頒獎季有所作為，「她有話要說」的觀眾評分也絲毫不弱於「五星饗魘」。只不過，相比具有美食、驚悚、陰謀、恐怖等元素的後者，講述新聞記者如何鐵肩擔道義的「她有話要說」，顯然未能吸引到足夠多的觀眾買票捧場。

業界有人認為，溫斯坦案曝光率過高，外界早已失去興趣；也有業者認為現實事件改編的作品，目前看來做做紐約、洛杉磯兩地的小規模上映，走走獨立影院、藝術院線或許可行，但像這樣一下子就在2000家影院大規模放映，恐怕並不適合，因為美國當下的整體社會氛圍頗為消極，物價飛漲、槍支暴力等社會問題急劇升級，觀眾走進影院，只想找些安慰人心的作品或是足以逃避現實的娛樂片，因此「她有話要說」很難獲得他們青睞。

背後更大的問題在於，疫情發生之後，美國的藝術院線和獨立影院始終未曾全面恢復，雖然近年來的奧斯卡總被人詬病曲高和寡，但過往到了頒獎季，或多或少還是會有幾部「衝奧片」能成為票房爆款，例如2019年的幸福綠皮書（Green Book，又譯「綠皮書」）。但目前看來，今年的「衝奧」熱門影片，完全未能吸引到主流觀眾的關注。比如凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演的「塔爾」（Tár）公開發行已將近兩個月，目前北美總票房只有490萬美元；安海瑟薇（Anne Hathaway）和傑瑞米史壯（Jeremy Strong）主演的美國歷史片「世界末日」（Armageddon Time）上映一個月後，累計票房只有180萬美元。

今年的坎城影展金棕櫚得主「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness，又譯「悲傷三角」）以及影評人給出好評的「蒂爾」（Till）和「伊尼舍林的報喪女妖」（The Banshees of Inisherin）等片也都是票房不慍不火。哪怕專業媒體和網紅再怎麼推薦，普羅大眾就是不感興趣，或者是感興趣但也不急於去影院觀看，因為反正過不了多久就能在流媒體上看到。

福音影集登銀幕 票房超預期

相比之下，反其道而行的網劇「上帝所揀選的人」（The Chosen，又譯「神選」）則出乎意料的獲得出色票房。娛樂內容提供商Fathom Events公司包下全美2012家影院，在大銀幕上放映「上帝所揀選的人」第三季的前兩集，開出822萬美元首映票房。

「上帝所揀選的人」主打宗教福音題材，2017年聖誕節開播，主題是關於耶穌的生平，最大賣點在於拍攝製作花費的1000萬美元成本全靠網友在眾籌網站上捐資而來。該劇播出兩季後也積累下不少熱衷此類作品的粉絲，號稱在全球範圍內擁有三億觀眾。而這次率先在影院與觀眾見面第三季頭兩集拿下的出色票房成績，再次證明福音片這一電影類型在美國依然大有市場。

「上帝所揀選的人」電影海報。（取材自IMDb）
「上帝所揀選的人」電影海報。（取材自IMDb）

Fathom Events並非正規的電影發行公司，而是由全美三大電影院線AMC、Regal和Cinemark合組的一家策畫公司，主打業務是在影院內直播、放映各種演唱會、交響音樂會、芭蕾舞演出乃至電子競技比賽等多元作品。

（取材自澎湃新聞）

電影院 坎城影展 凱特

上一則

旅遊補給站／候機找樂子 丹佛機場開放溜冰場

下一則

娛樂／評分史上最低迪士尼動畫 「奇異世界」恐面臨巨虧

延伸閱讀

「魔戒」電影音樂會紐約將登場 2百餘音樂家獻藝

「魔戒」電影音樂會紐約將登場 2百餘音樂家獻藝
「黑豹2」票房亮眼 蟬聯4周北美冠軍

「黑豹2」票房亮眼 蟬聯4周北美冠軍
北美周末票房「黑豹2」4連冠 今年最佳

北美周末票房「黑豹2」4連冠 今年最佳
感恩節無大片、票房冷清 期待阿凡達救援

感恩節無大片、票房冷清 期待阿凡達救援

熱門新聞

拼多多因提供折扣商品，大受低收入消費者的歡迎。 (路透)

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

2022-12-04 10:00
（圖一）信函內斜體字寫著：「這不是政府批准或授權的文件」。（雷大衛）

詐騙ing／細看廣告信全文 魔鬼藏在斜體字

2022-12-04 02:02
拼多多進軍美國，便宜的價格和無門檻免運吸引許多華人下單。(本報檔案照)

封面故事／拼多多購物實測 到底值不值

2022-12-04 13:10
Temu特別列出最暢銷產品，耳機、鞋子等商品價格低到令人難以置信。(取自Temu網站)

封面故事／拼多多光靠便宜能成功嗎？

2022-12-04 02:27
圖為富士康深圳龍華廠的女工，非本文當事人。 （路透）

新聞眼／她的工廠不造夢：一位女大學生的富士康打工史

2022-12-04 02:25
Temu嚴格篩選賣家，有利於把控商品品質。(取材自Temu官網)

封面故事／零售批發價 拼多多專攻熱銷品

2022-12-04 15:40

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室