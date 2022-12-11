娛樂／娛樂至上 衝奧片票房不再

「她有話要說」電影海報。（取材自IMDb）

迪士尼旗下探照燈影業出品的驚悚片「五星饗魘」（The Menu，又譯「菜單」）近期在3211家影院首映，拿到900萬美元開畫票房，符合業界預期。該片由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）主演，講述一對年輕夫婦為享用絕美晚餐遠赴孤島，卻遭遇驚魂時刻。

「五星饗魘」口碑相當了得，在影評網站「爛番茄」上獲得90%的影評人好評度和80%的觀眾好評度，票房還有望繼續攀升。

「五星饗魘」電影海報。（取材自IMDb）

而由環球影業發行、講述「紐約時報」兩位記者揭露好萊塢「淫魔」溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵罪行的新片「她有話要說」（She Said，又譯「她說」）在全美2022家影院上映，只拿到225萬美元開畫票房，對比其3200萬美元的製作成本，幾乎已注定虧本。

單從媒體評價來說，「她有話要說」與「五星饗魘」幾乎不相上下，都贏得了主流影評人的高度肯定，甚至還被認為有機會在這個頒獎季有所作為，「她有話要說」的觀眾評分也絲毫不弱於「五星饗魘」。只不過，相比具有美食、驚悚、陰謀、恐怖等元素的後者，講述新聞記者如何鐵肩擔道義的「她有話要說」，顯然未能吸引到足夠多的觀眾買票捧場。

業界有人認為，溫斯坦案曝光率過高，外界早已失去興趣；也有業者認為現實事件改編的作品，目前看來做做紐約、洛杉磯兩地的小規模上映，走走獨立影院、藝術院線或許可行，但像這樣一下子就在2000家影院大規模放映，恐怕並不適合，因為美國當下的整體社會氛圍頗為消極，物價飛漲、槍支暴力等社會問題急劇升級，觀眾走進影院，只想找些安慰人心的作品或是足以逃避現實的娛樂片，因此「她有話要說」很難獲得他們青睞。

背後更大的問題在於，疫情發生之後，美國的藝術院線和獨立影院始終未曾全面恢復，雖然近年來的奧斯卡總被人詬病曲高和寡，但過往到了頒獎季，或多或少還是會有幾部「衝奧片」能成為票房爆款，例如2019年的幸福綠皮書（Green Book，又譯「綠皮書」）。但目前看來，今年的「衝奧」熱門影片，完全未能吸引到主流觀眾的關注。比如凱特 布蘭琪（Cate Blanchett）主演的「塔爾」（Tár）公開發行已將近兩個月，目前北美總票房只有490萬美元；安海瑟薇（Anne Hathaway）和傑瑞米史壯（Jeremy Strong）主演的美國歷史片「世界末日」（Armageddon Time）上映一個月後，累計票房只有180萬美元。

今年的坎城影展 金棕櫚得主「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness，又譯「悲傷三角」）以及影評人給出好評的「蒂爾」（Till）和「伊尼舍林的報喪女妖」（The Banshees of Inisherin）等片也都是票房不慍不火。哪怕專業媒體和網紅再怎麼推薦，普羅大眾就是不感興趣，或者是感興趣但也不急於去影院觀看，因為反正過不了多久就能在流媒體上看到。

福音影集登銀幕 票房超預期

相比之下，反其道而行的網劇「上帝所揀選的人」（The Chosen，又譯「神選」）則出乎意料的獲得出色票房。娛樂內容提供商Fathom Events公司包下全美2012家影院，在大銀幕上放映「上帝所揀選的人」第三季的前兩集，開出822萬美元首映票房。

「上帝所揀選的人」主打宗教福音題材，2017年聖誕節開播，主題是關於耶穌的生平，最大賣點在於拍攝製作花費的1000萬美元成本全靠網友在眾籌網站上捐資而來。該劇播出兩季後也積累下不少熱衷此類作品的粉絲，號稱在全球範圍內擁有三億觀眾。而這次率先在影院與觀眾見面第三季頭兩集拿下的出色票房成績，再次證明福音片這一電影類型在美國依然大有市場。

「上帝所揀選的人」電影海報。（取材自IMDb）

Fathom Events並非正規的電影發行公司，而是由全美三大電影院 線AMC、Regal和Cinemark合組的一家策畫公司，主打業務是在影院內直播、放映各種演唱會、交響音樂會、芭蕾舞演出乃至電子競技比賽等多元作品。

（取材自澎湃新聞）