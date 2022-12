封面故事／禮物有童趣 成人也開心

莎士比亞遊戲。(美聯社)

成年人假日季一樣要找樂子,由甜點到新式滑板車,都可以送童心未泯的成人,讓他們樂翻天。

桌遊

莎士比亞遊戲(The Shakespeare Game):這種桌遊豪華組讓玩家搜集角色、競逐倫敦各大劇院,勝負決出點在別人「偷走你的點子、燒毀你的劇院或散播瘟疫」前,湊集愈多劇碼愈好。以賺到最多票房、最快成名的人獲勝。每套售35元。

Paco Sako:這種西洋棋變種由發明人荷蘭老爸亞伯斯(Felix Albers)所創,用標準西洋棋盤來玩,棋子則稍有變形,可以有形同擁抱的「結合」,但出招的玩家也可選擇仳離或用其他棋子來代為結合;棋子的走法跟傳統西洋棋一樣,但一般不離開棋盤。以「抱到」對方王棋的人獲勝;若不知玩法,有許多YouTube視頻可供參考。每組49.99元。

紐約時報的每日猜字遊戲Wordle出派對版;每一輪挑一位玩家當主持人,寫下五個字母組成的單詞,其他人必須在六次當中猜出哪個單詞,嘗試次數最少的人獲勝;遊戲中使用免水洗的板子跟熟悉的彩色組塊,每組19.99元。

迪倫糖果吧。(美聯社)

甜食禮物

迪倫糖果吧(Dylan's Candy Bar)像是一整年都有得玩的糖果禮品遊樂場,假期特別如此;糖果吧的透明塑膠提盒提供每日特殊小品,還有滿是亮晶晶糖果紙包裝的節慶小物提盒,每盒售價125元。還有供嬰兒潮世代回憶的糖果之旅,由Zots、Mallo Cups、Chick-O-Sticks等組成,每提盒85元,千禧世代也一樣。

酷愛甘草嗎?丹麥甜品店Lakrids重新推出Advent系列,裝滿24天份的巧克力裹甘草,口味有山莓、帶鹹味焦糖等等,黑白色包裝時尚漂亮,售價55元。

泰德拉索小人組。(美聯社)

收藏品及懷舊系列

現在抖音上好多人在賣彩蛋,內藏諸般驚喜,如寶貝棒球卡、珍愛的郵票或錢幣、小雕像、精典廚具組;有家公司主打的彩蛋有最愛歡迎的品牌糖果,真的可以吃,每個 7.99元。

熱愛啤酒人士注意了,Etsy平台上,「趾高氣揚啤酒玻璃」(Pretentious Beer Glass)公司正在賣四只一套的皮爾森(Pilsner)手工啤酒杯,叫價162元。

懷舊產品方面,Build-a-Bear公司已推出「穴熊」(The Bear Cave)系列絨毛熊等其他角色,拿著香檳、啤酒及雞尾酒,售價都在60元以下。

Lite Brite推出50、60年代流行藝術風格產品,可掛在牆上,價格在100元區間。

喜歡泰德拉索(Ted Lasso)小人偶組的大人,可以留意Fisher Price最新出品的29.97元「小人」組,除了拉索,其他五人Rebecca Welton、 Keeley Jones、 Coach Beard、 Roy Kent和Sam Obisanya全員到齊,值得擺出來細細回味一番。

有輪系列

美國史溫(Schwinn)自行車公司推出名叫Shuffle豪華速克達(Shuffle Deluxe Scooter),具有自行車式的把手及兩個輪子,但保留滑板車的台座及支架,售價249元。

剃刀(Razor)公司最近推出「剃刀偶像」(Razor Icon)滑板車,更大台、更快,而且是電力驅動的。

假如不想買滑板車,不妨試試長板(longboard);長板四處可見,貨色充裕,各種款式及價錢都買得到,全套成品或客製都有,價格在99到280元之間。

《對所有人免費:喬.帕普、公眾和有史以來最偉大的戲劇故事》封面。(美聯社)

劇場 音樂

串流音樂BroadwayHD訂閱費一年只要129.99元,提供全系列舞台劇 及音樂劇,還有獨家直播,堪稱無限、點播的劇樂圖書館,擁有300多部百老匯、西城等地製作的劇場作品,還有些芭蕾及管弦樂。如果不想花太多,還可以按月訂購,月費11.99元。

或者你可以選擇最喜歡的音樂劇的原聲錄音,或者一位戲劇傳奇人物的傳記。肯尼斯.圖蘭的《對所有人免費:喬.帕普、公眾和有史以來最偉大的戲劇故事》(Free for All: Joe Papp, Public, and The Greatest Theater Story Told)和帕普本人都支持這一觀點。它從2009年就上市了,可以貨比三家找到好價錢。

「辦公室」樂高。(美聯社)

辦公室」樂高

不知為何,人們對樂高公司按艾美獎 得獎作品「辦公室」(The Office)製作的1164件組合套組十分著迷。簡直把劇中「丹德馬福林公司」(Dunder Mifflin)以最精細表達出來,劇中要角15人都有迷你的樂高積木,12個角色要轉頭時還有兩種表情。全套售價119.99元。

《露天生活》封面。(美聯社)

戶外活動

瑞典裔美國人Linda Akeson McGurk寫了一本書《露天生活》,分享了10條原則提倡享受慢生活、善待地球。她解釋了如何與偉大的戶外建立更有意義的關係,本書售價20元。

手工市場趨勢專家戴娜‧強森(Dayna Isom Johnson)指出,一切登山風格產品現都在Etsy平台販售;賣家及買家都「仰望群巒及雪白山尖尋求靈感」;當然包括尋買上好古典滑雪用具的人。

想以較便宜方式過過戶外癮嗎?Etsy上有個賣家「菜菜手工」(Cai Cai Handmade)販售高山醬油及蜂蠟蠟燭,可以客製顏色及香味,包括松林。

想要進一步給女性送禮,可以買一些MotherBar的Moment薄荷糖。它們幾乎100%有機,包裝和營銷都針對特定對象,售價為10個65美元。

「共鳴檢查卡」。(美聯社)

心靈溝通

有人還因疫情驚恐走不出來,需要幫忙嗎?珊農‧卡欽諾(Shanna Cancino)及雪莉‧威爾森(Cherish Wilson)造出「共鳴檢查卡」(The Vibe Check Deck)牌組52張,上頭有指令幫忙人們身心安定,例如「抱住某人20秒」、「探索你的感官,數出五種你看到、四種觸到、三種聽到、兩種聞到、一種嘗到的東西」、「感受不到嗎?那何不向你的水、飲品釋出正向願望」,牌組一副29.99元。

塔羅牌也很多。對初修練的人,波特(Clarkson Potter)販賣「啟蒙:塔羅修練日誌」(Illuminated: A Journal for Your Tarot Practice),提供種種方式,讓人更有意義地投入塔羅牌,紀錄占卜及反映,每本16元。

傑士明頓運動。(美聯社)

新穎的有網運動

傑士明頓運動(Jazzminton Sport)可在室內、外玩,網子中間切出獨特的長方形一塊,不必準備場地,免劃球場線,兩人持拍,把有如鍵子一樣的飛球打過長方形區塊。要架設起來玩很簡單,雙方同意得幾分算贏,每組199.99元。

一張網不過癮嗎?那麼不妨一試四方網排球(Crossnet)。這種排球遊戲由四張正方形排球網接合而成,可在室內外、沙灘硬地、水中或草地上玩;玩法大致是四個人,可分別單打或兩人一組,每一輪球要在四張網格輪轉,直到觸地或出界才算得分,玩家可輪進輪出,網高可調整,每套149.99元。