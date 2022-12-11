封面故事／禮物有童趣 成人也開心

莎士比亞遊戲。(美聯社)

成年人假日季一樣要找樂子，由甜點到新式滑板車，都可以送童心未泯的成人，讓他們樂翻天。

桌遊

莎士比亞遊戲(The Shakespeare Game)：這種桌遊豪華組讓玩家搜集角色、競逐倫敦各大劇院，勝負決出點在別人「偷走你的點子、燒毀你的劇院或散播瘟疫」前，湊集愈多劇碼愈好。以賺到最多票房、最快成名的人獲勝。每套售35元。

Paco Sako：這種西洋棋變種由發明人荷蘭老爸亞伯斯(Felix Albers)所創，用標準西洋棋盤來玩，棋子則稍有變形，可以有形同擁抱的「結合」，但出招的玩家也可選擇仳離或用其他棋子來代為結合；棋子的走法跟傳統西洋棋一樣，但一般不離開棋盤。以「抱到」對方王棋的人獲勝；若不知玩法，有許多YouTube視頻可供參考。每組49.99元。

紐約時報的每日猜字遊戲Wordle出派對版；每一輪挑一位玩家當主持人，寫下五個字母組成的單詞，其他人必須在六次當中猜出哪個單詞，嘗試次數最少的人獲勝；遊戲中使用免水洗的板子跟熟悉的彩色組塊，每組19.99元。

迪倫糖果吧。(美聯社)

甜食禮物

迪倫糖果吧(Dylan's Candy Bar)像是一整年都有得玩的糖果禮品遊樂場，假期特別如此；糖果吧的透明塑膠提盒提供每日特殊小品，還有滿是亮晶晶糖果紙包裝的節慶小物提盒，每盒售價125元。還有供嬰兒潮世代回憶的糖果之旅，由Zots、Mallo Cups、Chick-O-Sticks等組成，每提盒85元，千禧世代也一樣。

酷愛甘草嗎？丹麥甜品店Lakrids重新推出Advent系列，裝滿24天份的巧克力裹甘草，口味有山莓、帶鹹味焦糖等等，黑白色包裝時尚漂亮，售價55元。

泰德拉索小人組。(美聯社)

收藏品及懷舊系列

現在抖音上好多人在賣彩蛋，內藏諸般驚喜，如寶貝棒球卡、珍愛的郵票或錢幣、小雕像、精典廚具組；有家公司主打的彩蛋有最愛歡迎的品牌糖果，真的可以吃，每個 7.99元。

熱愛啤酒人士注意了，Etsy平台上，「趾高氣揚啤酒玻璃」(Pretentious Beer Glass)公司正在賣四只一套的皮爾森(Pilsner)手工啤酒杯，叫價162元。

懷舊產品方面，Build-a-Bear公司已推出「穴熊」(The Bear Cave)系列絨毛熊等其他角色，拿著香檳、啤酒及雞尾酒，售價都在60元以下。

Lite Brite推出50、60年代流行藝術風格產品，可掛在牆上，價格在100元區間。

喜歡泰德拉索（Ted Lasso）小人偶組的大人，可以留意Fisher Price最新出品的29.97元「小人」組，除了拉索，其他五人Rebecca Welton、 Keeley Jones、 Coach Beard、 Roy Kent和Sam Obisanya全員到齊，值得擺出來細細回味一番。

有輪系列

美國史溫(Schwinn)自行車公司推出名叫Shuffle豪華速克達(Shuffle Deluxe Scooter)，具有自行車式的把手及兩個輪子，但保留滑板車的台座及支架，售價249元。

剃刀(Razor)公司最近推出「剃刀偶像」(Razor Icon)滑板車，更大台、更快，而且是電力驅動的。

假如不想買滑板車，不妨試試長板(longboard)；長板四處可見，貨色充裕，各種款式及價錢都買得到，全套成品或客製都有，價格在99到280元之間。

《對所有人免費：喬．帕普、公眾和有史以來最偉大的戲劇故事》封面。(美聯社)

劇場 音樂

串流音樂BroadwayHD訂閱費一年只要129.99元，提供全系列舞台劇 及音樂劇，還有獨家直播，堪稱無限、點播的劇樂圖書館，擁有300多部百老匯、西城等地製作的劇場作品，還有些芭蕾及管弦樂。如果不想花太多，還可以按月訂購，月費11.99元。

或者你可以選擇最喜歡的音樂劇的原聲錄音，或者一位戲劇傳奇人物的傳記。肯尼斯．圖蘭的《對所有人免費：喬．帕普、公眾和有史以來最偉大的戲劇故事》(Free for All: Joe Papp, Public, and The Greatest Theater Story Told)和帕普本人都支持這一觀點。它從2009年就上市了，可以貨比三家找到好價錢。

「辦公室」樂高。(美聯社)

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辦公室」樂高

不知為何，人們對樂高公司按艾美獎 得獎作品「辦公室」(The Office)製作的1164件組合套組十分著迷。簡直把劇中「丹德馬福林公司」(Dunder Mifflin)以最精細表達出來，劇中要角15人都有迷你的樂高積木，12個角色要轉頭時還有兩種表情。全套售價119.99元。

《露天生活》封面。(美聯社)

戶外活動

瑞典裔美國人Linda Akeson McGurk寫了一本書《露天生活》，分享了10條原則提倡享受慢生活、善待地球。她解釋了如何與偉大的戶外建立更有意義的關係，本書售價20元。

手工市場趨勢專家戴娜‧強森(Dayna Isom Johnson)指出，一切登山風格產品現都在Etsy平台販售；賣家及買家都「仰望群巒及雪白山尖尋求靈感」；當然包括尋買上好古典滑雪用具的人。

想以較便宜方式過過戶外癮嗎？Etsy上有個賣家「菜菜手工」(Cai Cai Handmade)販售高山醬油及蜂蠟蠟燭，可以客製顏色及香味，包括松林。

想要進一步給女性送禮，可以買一些MotherBar的Moment薄荷糖。它們幾乎100%有機，包裝和營銷都針對特定對象，售價為10個65美元。

「共鳴檢查卡」。(美聯社)

心靈溝通

有人還因疫情驚恐走不出來，需要幫忙嗎？珊農‧卡欽諾(Shanna Cancino)及雪莉‧威爾森(Cherish Wilson)造出「共鳴檢查卡」(The Vibe Check Deck)牌組52張，上頭有指令幫忙人們身心安定，例如「抱住某人20秒」、「探索你的感官，數出五種你看到、四種觸到、三種聽到、兩種聞到、一種嘗到的東西」、「感受不到嗎？那何不向你的水、飲品釋出正向願望」，牌組一副29.99元。

塔羅牌也很多。對初修練的人，波特(Clarkson Potter)販賣「啟蒙：塔羅修練日誌」(Illuminated: A Journal for Your Tarot Practice)，提供種種方式，讓人更有意義地投入塔羅牌，紀錄占卜及反映，每本16元。

傑士明頓運動。(美聯社)

新穎的有網運動

傑士明頓運動(Jazzminton Sport)可在室內、外玩，網子中間切出獨特的長方形一塊，不必準備場地，免劃球場線，兩人持拍，把有如鍵子一樣的飛球打過長方形區塊。要架設起來玩很簡單，雙方同意得幾分算贏，每組199.99元。

一張網不過癮嗎？那麼不妨一試四方網排球(Crossnet)。這種排球遊戲由四張正方形排球網接合而成，可在室內外、沙灘硬地、水中或草地上玩；玩法大致是四個人，可分別單打或兩人一組，每一輪球要在四張網格輪轉，直到觸地或出界才算得分，玩家可輪進輪出，網高可調整，每套149.99元。