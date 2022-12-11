我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

封面故事 ／ 送禮Q&A 答疑解惑

編譯洪毅
消費者在Target挑選禮物，常常為購買受禮者「需要」還是「想要」的物品而傷腦筋。(路透)
消費者在Target挑選禮物，常常為購買受禮者「需要」還是「想要」的物品而傷腦筋。(路透)

隨著時序進入12月，民眾即將迎接聖誕佳節及新年，不論是相敬如賓的朋友同事，還是如膠似漆的家人親戚，贈送禮物都是一種禮貌、交流的展現，卻也是不少人的苦惱；對此，專精於溝通策略的阿里‧特拉赫塔(Ali Trachta)在紐約時報上撰文，彙整各種有關禮物的常見問題，以及禮儀溝通、消費購物領域學者們的看法。

Q：找尋合適禮物實在費思量，可以直接詢問對方想要什麼嗎？

A：禮儀溝通或消費購物領域的學者們咸認：「不必對提問感到驚慌」；禮品諮詢網站Better Gift Coach運營者庫查森(Patrick Kucharson)就說，孩子們收到禮物會更快樂，就是因為家長們時常詢問他們想要什麼，讓他們收到所愛之物。

不過禮品網站Knack創辦人勞拉·詹寧斯(Laura Jennings)說，相關提問也講究禮貌，重點是要傳達「對這件事的興趣」，而非僅止於「對方需要什麼」；例如問「可有什麼東西是你現在所愛的呢？」就比「我該買些什麼給你？」要好得多。

Q：可以向送禮物的那方提供我想要的清單嗎？

A：「願望清單」其實可謂皆大歡喜，送禮物的那方沒有選擇壓力，收禮物的那方沒有處理不喜之物的壓力，精力與金錢均不致浪費。

不過仍然有一些禮節可以兼顧：專精於消費購物的漢娜‧唐納莉(Hanna Donnelly)說，願望清單講究「禮尚往來」，乃互相託付而非單方面索求，避免尷尬；禮品諮詢網站Outdone聯合創辦人拉格羅特里亞(Hugh Lagrotteria)則說，可以保持一些懸念的空間，像是僅列「品項」，而非細到列出品牌等，不啻為製造驚喜的機會。

Q：挑選禮物，該考慮對方是「需要」還是「想要」？

A：致贈對方需要的禮物，定然會得到對方的感激，但這不一定是最好的選擇。

線上雜誌Haul of Fame創辦人班達利(Sabira Bandali)表示，大家當然會去添購自己需要的東西，但是「會猶疑於是否要添購想要但所費不貲的東西」，這就是送禮物時的「切入點」；禮品網站Belle Box執行長珍妮佛·奧黑(Jennifer O'Hare)也說：「意想不到的禮物，永遠比『有用的禮物』更好。」

Q：家族成員之間的聚會，在準備禮物上有何建議？

A：學者們咸認，除了為親戚中的小孩子送禮物是必要的以外，鑒於家族樹可能是一小株，也可能是開枝散葉，親屬關係的親疏遠近各有不同，因此並沒有一套放諸四海皆準的原則，如何準備禮物，應該要從平日的談天說地或是相互往來中拿捏。

而在向晚輩小孩送禮物的時候，可以依循「依年齡愈長而遞減」的原則，也就是愈小的孩子收到最多禮物，隨著年齡增長而遞減，此舉是節省送禮開支的隱藏招數，還能幫助為人父母的親屬，減少他們為子女添購禮物的壓力。

庫查森還說，送禮物這件事，值得從小就開始接觸，像他自己就會帶著三歲的兒子，一起選購、包括、贈與要給平輩及朋友的禮物，因為「贈與的興奮感，可以說是世上最美好的感受之一」。

郵差工作辛苦，許多民眾在節日季致贈禮物表示感謝。(歐新社)
郵差工作辛苦，許多民眾在節日季致贈禮物表示感謝。(歐新社)

Q：日常生活中如保全、郵差等固定會碰到的工作人員，覺得他們與自己親近又辛苦，若欲在節慶時分贈送禮物，有何建議？

A：學者們咸認，向這些工作人員一整年的辛勞表示感謝時，「現金為王」，若想要升級禮數或感激之意，可以附上一張親手寫的感謝信，而且一併直接交給他們。

至於金額，典型而不失禮的數字是「再多一筆平時支付的費用」，這是針對管家等工作人員而言；若是如保全等不會親自支付費用的工作人員，則是在合理支出範圍內盡量多，因為在展現慷慨或落落大方時，是「禮多人不怪」的。

不過值得注意的是，若對方是隸屬於美國郵政(USPS)的郵差，那他們不應收受現金或禮卡的餽贈，不過可以接受價值不高於20元的禮物，所以一杯溫暖的咖啡，或是一袋糖果是個合宜的選擇。

Q：收到對方的禮物，是否有義務回贈？若是公司的上司下級關係呢？

A：收到禮物之後，一個感激之情是禮節上的義務，但是為此感到羞赧，或是恐慌於在商場尋覓合適的回贈品就不是義務。

因此，班達利說，若空手面對送禮物的對方，一個真誠的感謝或是一封親手寫的致謝信函，就已算是盡到禮數，如果再一次見面時秀出禮物當作驚喜，可謂更高明的社交手段。

來自上司的禮物亦然，沒有員工有義務贈送禮物給上級，因為一整年上班的勞心勞力就是最好的禮物；而對上司來說，佳節時分贈送員工禮物表示感謝他們的辛勞，則是可盡禮數之一。

Q：可以轉贈收到的禮物嗎？

A：奧黑表示，轉贈禮物可以減少資源浪費，又能把它交給更欣賞這件禮物的人，是為好事；而箇中禮節，則是確保送禮的那方，與欲送禮的對方屬於不同的社交圈，以避免尷尬。

Q：想送禮物，但是不想花錢，或是手頭實在吃緊時怎麼辦？

A：庫查森表示，禮物是可以發揮巧思「自行手作DIY」，甚至還能「一源多用」的，例如如果要送家人禮物時，蒐集家中照片，用現代的圖片播放程式加工成一段影片。

此外，如果有一雙巧手，可以製作卡片或是糕點餅乾，還能自行編寫食譜，或是自願協助如保母等打理工作等；如果有敏捷的思維，可以協助家庭出遊的行程規劃等，這些都是不錯的禮物變體。

孩子們收到禮物會更快樂，可遵循「愈小的孩子收到愈多」的原則送禮。(美聯社)
孩子們收到禮物會更快樂，可遵循「愈小的孩子收到愈多」的原則送禮。(美聯社)

Q：可以將佳節、或是生日等各種活動應致贈的禮物「合而為一」，打包致贈對方嗎？

A：特拉赫塔說，任何12月出生的人都不會接受這樣的作法，而這些年末出生的人的話語值得更多人聽取。

就算是看到某樣至為昂貴，但確信對方一定會喜歡的禮物，也不應一次打包，然後說這個禮物的價值可能比很多個禮物加總還要高；在贈出昂貴禮物之後，仍應持續在其他場合致贈禮物才算符合禮數，就算之後的禮物甚為便宜、或是簡單也沒關係。

Q：一般來說，直接致贈現金是很奇怪的事情，但是禮卡(Gift card)卻不會，這是依循什麼邏輯呢？

A：主題為人類禮儀史的播客節目「你是被狼養大的嗎？」(Were You Raised by Wolves?)共同主持人兼製作人萊頓(Nick Leighton)表示，禮儀的演進，就是會讓社會有些約定成俗，但是未必基於明確事實或是嚴謹邏輯的共識，禮卡就是其中之一，社會已經認定它「不是現金」。

但是禮卡與現金的不同，仍讓它成為更適格的禮物，因為當禮卡交到對方手中的時候，隱含的意義包括「知道對方喜歡什麼，也知道對方會在哪購物」，展現出「你希望對方好好地犒賞自己」的訊息，不若致贈可以存在撲滿或銀行的現金，必須花用的禮卡是在直接告訴對方，「別存起來，要讓日常生活變得更好些」。

禮卡通常不被看作現金，成為表達謝意的一種方式。(本報檔案照)
禮卡通常不被看作現金，成為表達謝意的一種方式。(本報檔案照)

Q：「捐贈」有可能當作禮物嗎？

A：捐贈可以展現一個人的善心，但是「送禮物」時，是希望對方開心，因此以捐贈當作禮物，就要選擇收受禮物那方熱衷的團體組織；若處理得法，能夠展現出「很注意對方心之所向」的心靈契合的訊息，讓「捐贈」變成很好的禮物。

佳節來臨之際，親朋好友或同事之間贈送禮物是一種禮貌、交流的展現。(本報檔案照)
佳節來臨之際，親朋好友或同事之間贈送禮物是一種禮貌、交流的展現。(本報檔案照)

美國郵政 食譜 紐約時報

上一則

封面故事／貼心好禮 紐時支招

下一則

封面故事／出招抗通膨 節日不失禮

延伸閱讀

封面故事／疫情後創業 獨撐麵包店

封面故事／疫情後創業 獨撐麵包店
封面故事／G組巴西最強鋒線 Ｈ組葡萄牙防守隱憂

封面故事／G組巴西最強鋒線 Ｈ組葡萄牙防守隱憂
封面故事／世足快問快答 吉祥物、官方用球有玄機

封面故事／世足快問快答 吉祥物、官方用球有玄機
封面故事／E組歐亞強國廝殺 F組年齡是致命傷

封面故事／E組歐亞強國廝殺 F組年齡是致命傷

熱門新聞

拼多多因提供折扣商品，大受低收入消費者的歡迎。 (路透)

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

2022-12-04 10:00
（圖一）信函內斜體字寫著：「這不是政府批准或授權的文件」。（雷大衛）

詐騙ing／細看廣告信全文 魔鬼藏在斜體字

2022-12-04 02:02
拼多多進軍美國，便宜的價格和無門檻免運吸引許多華人下單。(本報檔案照)

封面故事／拼多多購物實測 到底值不值

2022-12-04 13:10
Temu特別列出最暢銷產品，耳機、鞋子等商品價格低到令人難以置信。(取自Temu網站)

封面故事／拼多多光靠便宜能成功嗎？

2022-12-04 02:27
圖為富士康深圳龍華廠的女工，非本文當事人。 （路透）

新聞眼／她的工廠不造夢：一位女大學生的富士康打工史

2022-12-04 02:25
Temu嚴格篩選賣家，有利於把控商品品質。(取材自Temu官網)

封面故事／零售批發價 拼多多專攻熱銷品

2022-12-04 15:40

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室