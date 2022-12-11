封面故事 ／ 送禮Q&A 答疑解惑

消費者在Target挑選禮物，常常為購買受禮者「需要」還是「想要」的物品而傷腦筋。(路透)

隨著時序進入12月，民眾即將迎接聖誕佳節及新年，不論是相敬如賓的朋友同事，還是如膠似漆的家人親戚，贈送禮物都是一種禮貌、交流的展現，卻也是不少人的苦惱；對此，專精於溝通策略的阿里‧特拉赫塔(Ali Trachta)在紐約時報 上撰文，彙整各種有關禮物的常見問題，以及禮儀溝通、消費購物領域學者們的看法。

Q：找尋合適禮物實在費思量，可以直接詢問對方想要什麼嗎？

A：禮儀溝通或消費購物領域的學者們咸認：「不必對提問感到驚慌」；禮品諮詢網站Better Gift Coach運營者庫查森(Patrick Kucharson)就說，孩子們收到禮物會更快樂，就是因為家長們時常詢問他們想要什麼，讓他們收到所愛之物。

不過禮品網站Knack創辦人勞拉·詹寧斯(Laura Jennings)說，相關提問也講究禮貌，重點是要傳達「對這件事的興趣」，而非僅止於「對方需要什麼」；例如問「可有什麼東西是你現在所愛的呢？」就比「我該買些什麼給你？」要好得多。

Q：可以向送禮物的那方提供我想要的清單嗎？

A：「願望清單」其實可謂皆大歡喜，送禮物的那方沒有選擇壓力，收禮物的那方沒有處理不喜之物的壓力，精力與金錢均不致浪費。

不過仍然有一些禮節可以兼顧：專精於消費購物的漢娜‧唐納莉(Hanna Donnelly)說，願望清單講究「禮尚往來」，乃互相託付而非單方面索求，避免尷尬；禮品諮詢網站Outdone聯合創辦人拉格羅特里亞(Hugh Lagrotteria)則說，可以保持一些懸念的空間，像是僅列「品項」，而非細到列出品牌等，不啻為製造驚喜的機會。

Q：挑選禮物，該考慮對方是「需要」還是「想要」？

A：致贈對方需要的禮物，定然會得到對方的感激，但這不一定是最好的選擇。

線上雜誌Haul of Fame創辦人班達利(Sabira Bandali)表示，大家當然會去添購自己需要的東西，但是「會猶疑於是否要添購想要但所費不貲的東西」，這就是送禮物時的「切入點」；禮品網站Belle Box執行長珍妮佛·奧黑(Jennifer O'Hare)也說：「意想不到的禮物，永遠比『有用的禮物』更好。」

Q：家族成員之間的聚會，在準備禮物上有何建議？

A：學者們咸認，除了為親戚中的小孩子送禮物是必要的以外，鑒於家族樹可能是一小株，也可能是開枝散葉，親屬關係的親疏遠近各有不同，因此並沒有一套放諸四海皆準的原則，如何準備禮物，應該要從平日的談天說地或是相互往來中拿捏。

而在向晚輩小孩送禮物的時候，可以依循「依年齡愈長而遞減」的原則，也就是愈小的孩子收到最多禮物，隨著年齡增長而遞減，此舉是節省送禮開支的隱藏招數，還能幫助為人父母的親屬，減少他們為子女添購禮物的壓力。

庫查森還說，送禮物這件事，值得從小就開始接觸，像他自己就會帶著三歲的兒子，一起選購、包括、贈與要給平輩及朋友的禮物，因為「贈與的興奮感，可以說是世上最美好的感受之一」。

郵差工作辛苦，許多民眾在節日季致贈禮物表示感謝。(歐新社)

Q：日常生活中如保全、郵差等固定會碰到的工作人員，覺得他們與自己親近又辛苦，若欲在節慶時分贈送禮物，有何建議？

A：學者們咸認，向這些工作人員一整年的辛勞表示感謝時，「現金為王」，若想要升級禮數或感激之意，可以附上一張親手寫的感謝信，而且一併直接交給他們。

至於金額，典型而不失禮的數字是「再多一筆平時支付的費用」，這是針對管家等工作人員而言；若是如保全等不會親自支付費用的工作人員，則是在合理支出範圍內盡量多，因為在展現慷慨或落落大方時，是「禮多人不怪」的。

不過值得注意的是，若對方是隸屬於美國郵政 (USPS)的郵差，那他們不應收受現金或禮卡的餽贈，不過可以接受價值不高於20元的禮物，所以一杯溫暖的咖啡，或是一袋糖果是個合宜的選擇。

Q：收到對方的禮物，是否有義務回贈？若是公司的上司下級關係呢？

A：收到禮物之後，一個感激之情是禮節上的義務，但是為此感到羞赧，或是恐慌於在商場尋覓合適的回贈品就不是義務。

因此，班達利說，若空手面對送禮物的對方，一個真誠的感謝或是一封親手寫的致謝信函，就已算是盡到禮數，如果再一次見面時秀出禮物當作驚喜，可謂更高明的社交手段。

來自上司的禮物亦然，沒有員工有義務贈送禮物給上級，因為一整年上班的勞心勞力就是最好的禮物；而對上司來說，佳節時分贈送員工禮物表示感謝他們的辛勞，則是可盡禮數之一。

Q：可以轉贈收到的禮物嗎？

A：奧黑表示，轉贈禮物可以減少資源浪費，又能把它交給更欣賞這件禮物的人，是為好事；而箇中禮節，則是確保送禮的那方，與欲送禮的對方屬於不同的社交圈，以避免尷尬。

Q：想送禮物，但是不想花錢，或是手頭實在吃緊時怎麼辦？

A：庫查森表示，禮物是可以發揮巧思「自行手作DIY」，甚至還能「一源多用」的，例如如果要送家人禮物時，蒐集家中照片，用現代的圖片播放程式加工成一段影片。

此外，如果有一雙巧手，可以製作卡片或是糕點餅乾，還能自行編寫食譜 ，或是自願協助如保母等打理工作等；如果有敏捷的思維，可以協助家庭出遊的行程規劃等，這些都是不錯的禮物變體。

孩子們收到禮物會更快樂，可遵循「愈小的孩子收到愈多」的原則送禮。(美聯社)

Q：可以將佳節、或是生日等各種活動應致贈的禮物「合而為一」，打包致贈對方嗎？

A：特拉赫塔說，任何12月出生的人都不會接受這樣的作法，而這些年末出生的人的話語值得更多人聽取。

就算是看到某樣至為昂貴，但確信對方一定會喜歡的禮物，也不應一次打包，然後說這個禮物的價值可能比很多個禮物加總還要高；在贈出昂貴禮物之後，仍應持續在其他場合致贈禮物才算符合禮數，就算之後的禮物甚為便宜、或是簡單也沒關係。

Q：一般來說，直接致贈現金是很奇怪的事情，但是禮卡(Gift card)卻不會，這是依循什麼邏輯呢？

A：主題為人類禮儀史的播客節目「你是被狼養大的嗎？」(Were You Raised by Wolves?)共同主持人兼製作人萊頓(Nick Leighton)表示，禮儀的演進，就是會讓社會有些約定成俗，但是未必基於明確事實或是嚴謹邏輯的共識，禮卡就是其中之一，社會已經認定它「不是現金」。

但是禮卡與現金的不同，仍讓它成為更適格的禮物，因為當禮卡交到對方手中的時候，隱含的意義包括「知道對方喜歡什麼，也知道對方會在哪購物」，展現出「你希望對方好好地犒賞自己」的訊息，不若致贈可以存在撲滿或銀行的現金，必須花用的禮卡是在直接告訴對方，「別存起來，要讓日常生活變得更好些」。

禮卡通常不被看作現金，成為表達謝意的一種方式。(本報檔案照)

Q：「捐贈」有可能當作禮物嗎？