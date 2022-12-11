封面故事／出招抗通膨 節日不失禮

年底節日季，在通貨膨膨與物價高漲之際，採購體面禮物成為考驗。(路透)

聖誕新年節慶將至，在通貨膨膨與物價高漲之際，如何精挑細選體面禮物又不對自身造成太大負擔，全球各地的人們都各出奇招因應。

紐約時報（New York Times）報導，物價與能源價格上漲，許多人的可支配存款跟著縮水。英國10月消費者物價指數比2021年同期高出11.6%，而歐盟今年10月的消費者物價指數，比去年同期漲約10.7%，刷新紀錄。

消費者物價指數讓部分國家內部的問題日益嚴重，以西非國家迦納為例，當地貨幣塞地（cedi）已跌至每1美元兌13.70塞地；財經媒體「彭博」（Bloomberg）形容，迦納塞地是「今年全球表現最差的貨幣」。

美國經濟惡化及通膨抑制消費者支出，採購禮物的預算也不得不縮水。（路透）

物價上漲 手頭拮据

在迦納首都阿克拉（Accra），25歲的攝影師暨電影製作人伊敦-塔維亞（Carlos Idun-Tawiah）表示，他必須衡量「我需要購買的每一件商品，從食物到保養品全部都是」。不過，伊敦-塔維亞早已計畫，於12月動身前往美國邁阿密參加在邁阿密海灘（Miami Beach）巴塞爾藝術展（Art Basel）的非裔文化族群展覽。

迦納首都阿克拉的馬克拉市場，當地貨幣塞地大跌價，消費者更加拮据。(路透)

在奈及利亞首都拉哥斯（Lagos），59歲的女性私人企業俱樂部「Gaia Africa」創辦人暨執行長奧拉托文‧坎帝-強森（Olatowun Candide-Johnson）表示，她某天去逛超市，經過一番精挑細選，只拿取「真正重要且必要的商品」，結果還是被高達28萬5000奈及利亞奈拉（Nigerian Naira，約合648美元）的超市帳單嚇壞了。

在澳洲最大城雪梨，室內設計師納特（Greg Natale）怒氣沖沖地說，他不得不支付超過150澳元（約合94.70美元）來幫他的瑪莎拉蒂（Maserati）豪華多功能車Levante加油，2021年的加油費用只要100澳元（約合63美元）。

紐約時報指出，物價上漲讓人們的生活變得拮据，難怪許多人重新審查預算 ，刪減賓客名單，並探索新點子以改變今年假期送禮的方式。

39歲的歌劇院歌手徐蕾（Lei Xu，音譯）今年7月在中國政府採取新冠肺炎防疫「清零政策」之後，隨著姑姑一家人從上海搬到紐約。清零政策讓她無法表演，收入銳減，也壓縮了她今年購買禮物的預算。

上海步行街上商家鱗次櫛比，人潮不斷。(Getty Images)

精打細算 重在心意

徐蕾最近在西雅圖在音樂家譚盾（Tan Dun）的「慈悲頌」（Buddha Passion）表演中飾演兩個角色賺錢，得以為家人添購禮品。她透露，將會從大都會藝術博物館 （The Metropolitan Museum of Art）或現代藝術博物館（Museum of Modern Art）購買藝術主題的圍巾送給姑姑，並透過電玩發行商Steam平台購買電玩「碧血狂殺2」（Red Dead Redemption 2）送給姑丈。

徐蕾表示，「如果我把我的帳號變成家庭共享帳號，那麼我跟他就可以一起玩這款遊戲。」

徐蕾將會贈送她親自揮毫的書法作品給教授和同事，她說：「現在這個時期，心意比禮物價值更重要。」

即使中國不過聖誕節，上海41歲的餐廳業者徐賈斯汀（Justin Xu，音譯）往年都會贈送約40位常客香檳、威士忌、紅酒和香菸。

賈斯汀有兩間日式居酒屋（Izakaya）餐廳，第三間餐廳11月初的時候開張。

賈斯汀表示，新冠肺炎疫情封城期間，他的收入銳減，今年送禮的人數不會減少，但會以「品質相當但價格減半」的相同禮品代替，「萬物齊漲」。

此外，賈斯汀今年送給家人的禮物打算「一禮多用」，例如他打算送給女友的偉士牌（Vespa）紅色機車價值約4萬5000元人民幣（約合6160美元），不僅是聖誕節禮物，也會充當2023年7月慶祝交往10周年紀念的禮物。

倫敦市民走過小巷的市場，到小商家購物以表達支持；遠處可見金融區的高樓大廈。(路透)

理性購物 提早規畫

39歲的英國倫敦珠寶商塞爾瑪‧韋斯特（Thelma West）對於今年送禮的標準是「維持理智（sensible）」。

韋斯特早在9月初便著手規畫個人與公司業務相關的禮品電子表單，協助她規畫購物並調整預算，而她往年的預算從5000英鎊（約合5800美元）到2萬英鎊（約合2萬3200美元）不等。

韋斯特今年打算購買貼心小禮物，可能會買更多書籍，因為「方便又省錢」；她還計畫去地方小商家購物，理由是「總是可以發現新奇商品」，且這類小商家「現在更需要消費者支持」。

比利時港口城市安特衛普（Antwerp）46歲的博物館主任暨策展人凱特‧德博（Kaat Debo），今年秋季忙著處理時尚博物（ModeMuseum）的活動，這間俗稱MoMu的博物館歷經四年整修，終於在今年10月重新開門迎賓，目前展出「魔鏡、魔鏡-時尚與心靈」（Mirror, Mirror — Fashion & the Psyche）特展，展期至2023年2月26日。

在地採購 吃頓大餐

礙於時間和財務因素，她鮮少外食，因此她打算在年終假期與家人親友吃頓好料，藉此犒賞自己。

德博表示，「如果我們要去，必須精挑細選，我們偏好優質餐廳，寧願每個月去一次，也不要每個周末都去。」

德博表示，她會從當地商店選購禮物，「支持小商家比上網瀏覽『亞馬遜』（Amazon）是否有便宜五歐元的同一本書更重要」，「如果我們不這樣做，我們將失去營造城市氛圍的小商家且流失獨立商店的多樣性」。

國際出版社Rizzoli最近出版了澳洲雪梨室內設計師納特（Greg Natale）的書籍「The Layered Interior」，但這並不表示48歲的納特可以寬裕過節。

納特打算在百貨公司、線上奢侈品時尚網路平台Farfetch，或者是倫敦服裝零售商MatchesFashion等大型商店及其電子商務通路購物，原因是「可以退貨，而小商店不行」。

南非約翰尼斯堡的民眾到服裝店購物，挑選禮物「從名牌變成無名品牌」。(路透)

禮物特別 不必貴重

納特表示，母親或伴侶都不會想要昂貴禮物，但通常會收到「特別的禮物」。納特打算送媽媽一個幾百元、繪有德國瓷器品牌羅森泰（Rosenthal）與義大利同名精品時裝設計師艾米里歐‧普奇（Emilio Pucci）聯名推出的萬花筒經典圖騰瓷器花瓶，而非鑽戒等貴重禮物。

納特的配偶則會收到古馳（Gucci）與愛迪達（Adidas）的聯名T恤，但他強調「這並非大禮」，以往他送的是路易威登（Louis Vuitton）的過夜包。

納特今年10月就開始採購，而不是像往年一樣等到12月中旬才買。他說：「買禮物前真的需要三思，我還要繳房貸。」

奈及利亞首都拉哥斯，人們在市場上精挑細選。(路透)

揮別名牌 人人有份

南非 米德蘭市（Watchmaker）的32歲錶匠瑪薩（Kholofelo Xesha Masha）2018年創辦手表品牌「Xesha South Africa」，他對於今年禮物的挑選原則，「從名牌變成無名品牌」，且不會像以往一樣大手筆。

瑪薩一家人的生活費大增，且妻子12月即將臨盆。他表示，「房租、糧食和燃油價格都漲價，情況非常艱難」，幾乎入不敷出。他舉例，每月房租9000南非鍰（South African rand）（約合490美元），以前是6000南非鍰。

瑪薩的送禮清單很長，他向街頭小販購買15條手鍊送給家人，每條約250南非鍰；此外，他在約翰尼斯堡的玩具倉庫而非大賣場，尋找便宜的玩具，準備分送給15到20個親戚小孩。

瑪薩說，「我們在經濟吃緊的情況下，依然試圖延續聖誕節精神」。

年終假期外出吃頓大餐，也是犒賞自己和家人的方式之一。（Getty Images）

預算減少 注重實惠

奈及利亞女性私人企業俱樂部「Gaia Africa」創辦人暨執行長奧拉托文‧坎帝-強森（Olatowun Candide-Johnson）盤算購買更實用的小禮物，如書籍和手帳本等送家人。

59歲的坎帝-強森表示，奈及利亞奈拉的匯率波動，今年的可動用資金比往年少。她說：「今年會有預算考量，就試試吧。」

坎帝-強森表示，計畫造訪奈國首都拉哥斯（Lagos）的編籃與皮革珠寶快閃店，並利用月底到肯亞奈洛比（Nairobi）出差的空檔找些新奇玩意兒。

坎帝-強森的一個兒子和兩個女兒分別在紐約、倫敦及倫敦西南部的法納姆（Farnham），她今年要去哪裡過節也納入經濟考量。她說：「孩子們飛回家更貴，我去找孩子們聚餐可能比較方便。」

名貴好禮 只送家人

迦納攝影師和電影製作人伊敦-塔維亞（Carlos Idun-Tawiah）今年打算尋找較便宜的禮物，「品質最重要，有些東西經得財務情勢考驗」，但她還是會送姊妹金項鍊。

伊敦-塔維亞11月就買好禮物，「因為隨著聖誕腳步逼近，東西會變得更貴，我在價格還沒起飛之前入手。」

伊敦-塔維亞今年的可支配收入減少，送禮預算約1萬3500迦納塞地，但今年的送禮對象僅限家人。

他以往會網購國際精品，但因為迦納的進口稅上漲，同一雙運動鞋網購可能反而要付兩倍價，他今年改在當地商店購物。