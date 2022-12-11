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詐騙ing／3個月騙走200萬 電信詐騙 毀了她晚年餘生

記者趙健
五斗櫃上擺放著李女士畢生的美好時光。（記者趙健／攝影）
五斗櫃上擺放著李女士畢生的美好時光。（記者趙健／攝影）

今年83歲的李女士在洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）一棟公寓已居住23年。她於1970年代移民來美國，做過公司職員，也經營過餐館生意；早年離婚後一直獨居，但退休生活也可謂富足安逸。但就在去年6月至9月短短不到三個月裡，李女士畢生積蓄約200萬美元，被電信詐騙團夥騙得一乾二淨。

錯信假警 悔不當初

2021年6月，李女士接到一通電話，電話那頭聲稱是中國警方，通知李女士她有一份郵寄到中國的包裹查出違禁品，已經觸犯國際法，構成刑事案件，警方需對李女士進行調查，要求李女士提供所有個人信息。

李女士回憶當時說：「他們用一堆我聽不懂的詞語和罪名來嚇唬我，我也不記得我以前的包裹有什麼問題，當時真的非常緊張。」

接下來的一個月時間內，對方多次假扮成不同角色的公職人員，輪番給李女士打電話。來電的角色有「警察」，有「使館人員」，也有「新加坡銀行」、「美國銀行」的員工。

有人態度和藹溫和，有人態度惡劣。有40多歲的中年人，還有一直叫她「奶奶」的年輕女孩。聲稱自己是警察的人，甚至還專門通過短信給李女士發來自己的警章。

李女士說，「再到後來，他們每天從早到晚都在給我打電話。說要對我進行人身監控，要求我在審查結束前，不能跟任何人聯繫。我去超市、銀行任何地方都需要告訴他們，他們還要對我進行監聽。我膽子小，那段時間白天緊張的『配合查案』，晚上一個人根本都嚇得睡不著。我實在是太緊張了，一直不敢向任何人求助。」

在詐騙團夥的引導下，李女士前後分多次以不同的金額，向騙子提供的銀行帳戶轉帳；單筆轉帳金額從15萬至40萬美元不等，最後所有的現金積蓄用完，又將自己的股票帳戶套現。

整個轉帳過程持續兩個多月，被詐騙近200萬美元。

直到後來，得知此事的李女士兒子報了警。看到執法人員來到家裡，李女士才恍然大悟被騙走了一切，整個人崩潰；「我瞬間變得一無所有，他們騙走了我所有的錢，但是比起心疼錢，我更生自己的氣，根本沒有辦法原諒自己。」李女士被騙後曾多次想自殺，精神狀態極差，經常半夜做噩夢嚇醒。

一無所有 自怨自艾

更可悲的是，她的兒子和女兒不僅沒有安慰和陪伴，反而責罵她愚蠢丟人，輕易上當受騙。除了責怪，兒女從未探望過她，打電話給兒女也從來不接，過去的這些感恩節、聖誕節，兒女們也都杳無音信。

四個月前，李女士中風，當時她一個人摔倒在家中地上，大喊求助，可是鄰居什麼人也沒有聽到，就這樣在家裡地上一直躺著，直到三天後，她才從地板上爬起來，拿起電話求助。她一個人在醫院住了一個月，之後又被轉入康復中心，因為條件惡劣，李女士在兩個月內瘦了30磅。

她說：「他們（兒女）想讓我在康復中心別出來，因為那裡不要錢，也有人看著。但那個地方真的不是人住的，左邊床是氣管炎，右邊床位是新冠，每天晚上他們都在咳嗽。八個人住一間，男女共用一個衛生間，還有蟑螂，如果再住下去我肯定就死（被傳染）了，」李女士傷心地回憶說。

為支撐生活，李女將兩間臥室全部出租，自己睡在客廳沙發。（記者趙健／攝影）
為支撐生活，李女將兩間臥室全部出租，自己睡在客廳沙發。（記者趙健／攝影）

賣車讓房 窘困淒慘

迫於無奈，今年83歲的李女士只好請人來照顧自己。保母費用一天就要將近200美元，李女士每月900多美元的退休金根本無法支撐這樣的開支，出院沒多久後，她就不得不將汽車「賤賣」。賣車的錢眼看就要花完，又不得不萌生賣房念頭。

她說，當時自己的房子估價40多萬，但有朋友勸她不要賣，賣了就再無法回頭。後來在朋友的幫助下，李女士搬到了公寓的客廳住，把其他房間全部租給朋友介紹的租客。

李女士說，「雖然租客們只付很少的房租，但起碼家裡有人了，他們能看著我，還能幫我買買東西。」

美好過往 徹底粉碎

回憶起從前，李女士說，以前自己的生活充實豐富，有著很多的愛好。自己喜歡唱歌，熱愛畫山水畫，定期也會和朋友們喝茶聚餐聊天，而一切美好在短短的兩個月就被徹底粉碎。

即使到了今天，騙子們似乎還不願放過這位老人。就在前幾天，一封寄件人處印著「國稅局」、要求李女士繳納19萬美金「未繳稅款」的信件又寄到她家。這次拿著這封信件，李女士只是搖搖頭說，「不管是真假，我都不可能再繳得起這麼多錢，我真的一無所有了。

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健／攝影）
李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健／攝影）

詐騙 退休金 警察

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