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醫藥／定時、勿匆忙…養成3習慣 告別漏尿頻尿

邱宜君
醫師提醒，無論膀胱無力或過動，都要就醫鑑別診斷，也要培養解尿好習慣。（圖：台灣書田診所提供）
醫師提醒，無論膀胱無力或過動，都要就醫鑑別診斷，也要培養解尿好習慣。（圖：台灣書田診所提供）

50幾歲的呂小姐工作忙碌，責任心又重，上班時常憋尿把事情處理好，趕往廁所也是來去匆匆。長期下來，呂小姐愈來愈頻尿，常感覺尿不乾淨，最近好幾次站起身就漏尿在褲子上，嚇得她趕緊就醫。收治這名個案的台北書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，呂小姐頻尿是因膀胱無力，另有些人頻尿是因為膀胱過動，必須先做好鑑別診斷才能正確用藥，另外也要養成「定時」、「勿匆忙」、「該坐就坐，該蹲就蹲」的三個解尿好習慣。

張雲筑表示，女性比較常見四、五十歲就出現膀胱無力，盛行率介於12到45%，但70歲以上男性因攝護腺肥大，盛行率可達48%。症狀包括排尿前需費力或等待、尿流細而慢或間斷解尿；膀胱長期無法有效排空，易導致頻尿、夜尿，甚至漏尿。長期憋尿容易造成膀胱彈性疲乏引起膀胱無力的問題，甚至併發泌尿道感染。

張雲筑表示，老化、糖尿病、攝護腺肥大、神經病變或受傷、接受過骨盆腔手術，都可能導致膀胱無力，但年輕女性若發生膀胱無力，通常是因為習慣憋尿、上廁所太匆忙。久了膀胱就像睡著，不知道什麼時候該出力。如果能服藥加強收縮力量，加上行為矯正，通常只要服藥一個月就可以痊癒了。

張雲筑表示，正常情況膀胱可以擴張到盛裝300毫升尿液，但膀胱過動症患者40毫升就尿急了。膀胱過動盛行率約為17%至28%，女性略高於男性，症狀包括日間排尿八次以上、夜間起床排尿兩次以上、有急尿感，甚至發生急迫性尿失禁。常出現於尿路感染、尿路結石、停經後、攝護腺肥大、老化、糖尿病、神經病變等患者。

張雲筑提醒，膀胱過動需要放鬆或去敏感，用藥與膀胱無力不同，因此第一步需要辨別頻尿漏尿的原因，才能正確用藥。另外無論膀胱無力或過動，除了就醫服藥，也要培養好的三個解尿好習慣。

第一是要「定時尿尿」，幫助膀胱無力者停止憋尿，膀胱過動者重新適應正常尿量。第二是「勿匆忙」，特別是膀胱無力患者，如果剛開始一次解不乾淨，可以在廁所等一下，再進行第二次解尿。第三就是正確使用馬桶，蹲式馬桶就全蹲，坐式馬桶就坐著，千萬不要半蹲在空中解尿，因為半蹲會讓骨盆底肌繃緊，反而很難尿乾淨。

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