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醫藥／防心肌梗塞 控制動脈粥狀硬化

魯永明
醫師說，心肌梗塞多半是動脈粥狀硬化造成，預防最有效做法是控制動脈粥狀硬化。 (Getty Images)
醫師說，心肌梗塞多半是動脈粥狀硬化造成，預防最有效做法是控制動脈粥狀硬化。 (Getty Images)

天氣變化大，如何預防隱形殺手「心肌梗塞」受關注。台灣嘉義長庚心臟內科系重症醫療科主治醫師曾宥翔說，心肌梗塞是動脈粥狀硬化結果(極小部分不是)，預防最有效做法是控制動脈粥狀硬化。

心肌梗塞是動脈粥狀硬化嚴重併發症之一。冠狀動脈為三條供應心臟肌肉血管，動脈粥狀硬化逐漸惡化，血管管腔逐漸狹窄阻礙血流供應，引發心肌缺血症狀，即為心絞痛。當誘發因子使動脈硬化斑塊剝落，會促進血管產生血栓阻塞血管，血流大幅減少甚至停止導致心肌缺血壞死，這個情形稱為心肌梗塞。

心絞痛症狀持續超過20分鐘或強度嚴重，需高度懷疑心肌梗塞，要立即急診避免致命；五成病患在第一次心肌梗塞發生前沒心絞痛，急性心肌梗塞病患約五成病人會在到醫院前心跳停止，大部分併發惡性心律不整或急性心臟衰竭引發肺水腫。

預防最有效做法是控制動脈粥狀硬化。除年紀增加、性別 (男性)、種族、家族冠狀動脈疾病史、家族高膽固醇血症、慢性腎臟病等無法控制危險因子，戒菸，控制高血壓、糖尿病、非家族性高膽固醇血症(三高)，改變不良飲食習慣，過度肥胖減重，規律運動、停止靜態生活型態都可改善動脈硬化。

有冠狀動脈疾病或有較多心血管風險，須當心誘發因子，包括寒冷、氣候變化、清晨時段、情緒激動、強烈用力、過度疲勞等。入冬多注意保暖，可穿襪子睡覺，有夜尿或睡眠不佳半夜起床要穿暖和，早上起床動作放慢，可先喝一杯溫開水稀釋半夜濃縮變稠血液，適當補充水分蔬果纖維質，不要過勞或熬夜，保持運動習慣等，都可減少心肌梗塞發生。

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