封面故事／貼心好禮 紐時支招

Heritage Store 玫瑰水臉部噴霧 Rosewater Spray。（取自亞馬遜網站）

聖誕節即將到來，眾人紛紛開始尋覓最棒的禮物，紐約時報(The New York Times)挑選幾樣商品推薦給大家，從肌膚護理、健身到療養等，讓收禮的人一整年都能開心又健康。

*以下價格依實際情況變動，以商品網站公告價格為主。

肌膚護理

Heritage Store 玫瑰水臉部噴霧 Rosewater Spray─專欄作家詹西·鄧恩(Jancee Dunn)推薦

Heritage Store的玫瑰水噴霧只有簡單的兩種成分─純水與歐洲大馬士革玫瑰精油(European Damask Rose oil)，鄧恩表示：「這款噴霧是夜間潮熱的及時雨，還能作為鍛鍊後使用的全天然噴霧，在寒冷、黑暗的冬季月份能瞬間提振心情。」

價格：$4.69－$11.19

Nature Republic 好肌膚面膜片 Good Skin Mask Sheet。（取自官網）

Nature Republic 好肌膚面膜片 Good Skin Mask Sheet─記者徐漢娜(Hannah Seo)推薦

徐漢娜表示敷面膜是有趣、簡單又能放鬆身心的保養方式，作為肌膚護理的忠實擁護者，她推薦Nature Republic的好肌膚面膜片，共有九種不同的面膜可供挑選。

價格：$2.90

Haipazaza Phezuta 雪松沐浴球 Cedar Bath Bomb。（取自官網）

Haipazaza Phezuta 雪松沐浴球 Cedar Bath Bomb─鄧恩推薦

鄧恩推薦的雪松沐浴球來自華盛頓州的原住民(拉科塔Lakota/達科塔Dakota)自營品牌Haipazaza Phezuta，「Haipazaza Phezuta」是達科塔語「藥用肥皂」的意思，商品使用當地原料及永續性包裝，加入乾果糖(Sweet Prairie)、熊根(Bear Root)、煙燻雪松等香氣，令人回味無窮。

價格：$9.00 / $4.00

Feather & Bone 護膚修護膏 Body & Diaper Balm。（取自官網）

Feather & Bone 護膚修護膏 Body & Diaper Balm─記者克努．雪赫(Knvul Sheikh)推薦

這款修護膏成分簡單，不含塑膠及石油衍生物質，適合一家大小使用，對於修護冬天乾燥、龜裂的肌膚特別有效。

價格：$13.99

Baby Foot 去角質足膜 Original Exfoliation Foot Peel。（取自亞馬遜網站）

Baby Foot 去角質足膜 Original Exfoliation Foot Peel─資深視覺編輯迪安娜．多尼根(Deanna Donegan)推薦

Baby Foot去角質足膜含有去角質水果酶混合物，敷上足膜約一小時，讓其發揮作用，三到四天後，難看的皮膚層就會開始脫落，脫皮時間約七天，之後就能擁有一雙光滑的腳。需要注意的是，這類產品不宜太頻繁使用。

價格：一對$20

SkinCeuticals 三重滋潤緊緻修復霜 Triple Lipid Restore 242。（取自官網）

SkinCeuticals 三重滋潤緊緻修復霜 Triple Lipid Restore 242─照片編輯蒂芙尼．格雷厄姆(Tiffanie Graham)推薦

格雷厄姆表示這款修復霜將讓收禮的人覺得備受寵愛，夜間使用醒來後感覺格外保濕，對她的酒渣鼻症狀(rosacea)也很有效。

價格：$136.00

身體照護

Nuun補水電解質片。（取自亞馬遜網站）

Nuun補水電解質片─投稿人梅琳達·溫納·莫耶(Melinda Wenner Moyer)推薦

這些電解質片能幫助避免脫水頭痛，Nuun的產品含糖量少，有多種口味，莫耶推薦運動時，或喝一種以上的酒精飲品後服用電解質片補水。

價格：$7.49

Comrad壓力襪。（取自官網）

Comrad壓力襪─徐漢娜推薦

徐漢娜表示Comrad出品的壓力襪對於改善腿部循環、肌肉 痙攣、麻木、僵硬及腫脹等具有良好功效，特別適合久坐後使用。

價格：$28.00

ProsourceFit指壓墊。（取自官網）

ProsourceFit指壓墊─助理記者布魯姆(Dani Blum)推薦

指壓墊能幫助舒緩壓力，減緩肌肉緊張、背痛和頭痛。

價格：$28.13

THERAGUN按摩槍。（取自官網）

THERAGUN按摩槍─多媒體編輯漢杜氏德(Hang Do Thi Duc)推薦

按摩槍雖然貴，但是漢杜氏德相當推薦的頂級個人按摩設備。

價格：$199.00 - $499.00

活動鍛鍊

Uitee專業加重棉跳繩。（取自官網）

Uitee專業加重棉跳繩─視覺編輯莎拉．威廉 森(Sarah Williamson)推薦

威廉森親自試用這款鍛鍊用跳繩，10到15分鐘內立即滿頭大汗、心跳加速，讓您能隨時隨地鍛鍊身體。

售價：$11.99

HIGO LED狗項圈。（取自亞馬遜網站）

HIGO LED狗項圈─記者戴娜．史密斯(Dana G. Smith)推薦

若收禮人家裡有養狗，不妨送個會發光的狗項圈，外出時醒目的亮光能降低被車撞到的風險，也不太擔心狗狗會迷路，讓人出門遛狗更安心。

價格：$11.99

Bodylastics 阻力帶套組 Resistance Band Set。（取自亞馬遜網站）

Bodylastics阻力帶套組Resistance Band Set─助理總編斯夫頓(Sam Sifton)推薦

這套多用途力量訓練工具送給喜愛在家鍛鍊的人再適合不過，收禮人還可以在YouTube上搜尋阻力帶鍛鍊影片，跟著一起指導一起訓練。

價格：$49.95

Lululemon 女用頭套手套 Women's Run for It All Hooded Gloves。（取自官網）

Lululemon 女用頭套手套Women's Run for It All Hooded Gloves─編輯主任法拉·米勒(Farah Miller)推薦

這款手套輕巧、時尚，穿戴時能使用智慧型手機 ，還有各種尺寸，即使在寒冷的冬天外出也不需要擔心雙手冷冰冰。

價格：$52.00

Black Diamond 女用登山杖 Trail Trekking Poles 。（取自官網）

Black Diamond女用登山杖Trail Trekking Poles─Pair-Women's－凡斯推薦

一對好的登山杖能夠保護腳踝，讓穿越溪流及雪地時更輕鬆，也是健行時稍微鍛鍊上半身的好方法，Black Diamond登山杖價格適中，還有簡單、可靠的長度調整系統。

價格：$109.95

MANDUKA PRO™ 瑜珈墊 YOGA MAT 6MM。（取自官網）

MANDUKA PRO™瑜伽墊YOGA MAT 6MM─助理編輯梅麗莎．基爾希(Melissa Kirsch)推薦

瑜伽墊能夠防滑，並具有緩衝作用，適合喜歡在家鍛鍊的人。

價格：$129.00

居家好物

Canvas One Line a Day 五周年日誌。（取自亞馬遜網站） >

Boy Smells Hinoki Fantôme香氛蠟燭─高級編輯朱莉婭·卡爾德隆(Julia Calderone)推薦

香氛蠟燭並不便宜，但如果您在尋找50元以下的奢華品，它的價格是值得的。柏樹煙霧中帶著溫暖的琥珀、甜美的香草、花香及清新的苔癬氣味，令人陶醉。

價格：$36.00

Droll Yankee鳥用餵食器。（取自官網）

Droll Yankee鳥用餵食器─編輯凡斯(Erik Vance)推薦

市面上有許多便利的鳥用餵食器，為寵物鳥或各種鳥類提供最棒的美味，凡斯推薦Droll Yankees的餵食器。

售價：$33.00 － $130.00

Ultimate EARS WONDERBOOM 2 便攜藍芽喇叭。（取自亞馬遜網站）

Ultimate EARS WONDERBOOM 2便攜藍芽喇叭─記者凱瑟琳·皮爾森(Catherine Pearson)推薦

皮爾森推薦這款防水的小喇叭，能帶進淋浴間，讓您邊洗澡邊放鬆享受美妙旋律。

價格：$99.00 － $120.00

Fer à Cheval多用途清潔噴霧。（取自官網）

Fer à Cheval多用途清潔噴霧─鄧恩推薦

法國品牌Fer à Cheval是馬賽地區現存最古老的皂工坊，其出產的清潔噴霧帶有普羅旺斯橄欖香味，由99%天然的成分製成，清潔效果良好。

價格：$18.00

BRITA濾水瓶。（取自沃爾瑪網站）

BRITA濾水瓶─編輯帕蒂亞．布雷思韋特(Patia Braithwaite)推薦

BRITA濾水瓶由不含雙酚A(B.P.A.-free)的塑料製成，可以用洗碗機清洗，具有過濾氯及微粒的功能。

價格：$23.99

Loftie智能鬧鐘。（取自官網）

Loftie智能鬧鐘─記者阿麗莎·哈里達薩尼·古普塔(Alisha Haridasani Gupta)推薦

Loftie的智能鬧鐘是睡眠好幫手，有夜光功能，還能作為白噪音機器，幫助練習冥想及呼吸法。

價格：$140

Dohm 自然聲機器 Natural Sound Machine。（取自eBay網站）

Dohm 自然聲機器 Natural Sound Machine─副觀眾編輯史塔克(Nicole Stock)推薦

這台白噪音機器能幫助入眠，並且有不同價位可供選擇，若有預算也可前往挑選其他頂級的助眠機器。

價格：$52.99

Hanna Andersson成人睡衣。（取自官網）

Hanna Andersson成人睡衣─皮爾森推薦

Hanna Andersson的睡衣有多種可愛的樣式，穿起來透氣舒適。

價格：特價$24.00

Philips智能燈泡。（取自亞馬遜網站）

Philips智能燈泡─漢杜氏德推薦

智能燈泡能設定日程，漢杜氏德表示就如同模擬陽光，早上時能以溫和的方式將人喚醒。

價格：$69.00 - $199.00

Brooklinen 蠶絲枕頭套 Mulberry Silk Pillowcase。（取自官網）

Brooklinen蠶絲枕頭套Mulberry Silk Pillowcase─多尼根推薦

Brooklinen出品的蠶絲枕頭套觸感涼爽順滑，而且可機洗，清潔更便利，有多種設計、顏色可供挑選。

價格：$59.00