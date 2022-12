封面故事／貼心好禮 紐時支招

Heritage Store 玫瑰水臉部噴霧 Rosewater Spray。(取自亞馬遜網站)

聖誕節即將到來,眾人紛紛開始尋覓最棒的禮物,紐約時報(The New York Times)挑選幾樣商品推薦給大家,從肌膚護理、健身到療養等,讓收禮的人一整年都能開心又健康。

*以下價格依實際情況變動,以商品網站公告價格為主。

肌膚護理

Heritage Store 玫瑰水臉部噴霧 Rosewater Spray─專欄作家詹西·鄧恩(Jancee Dunn)推薦

Heritage Store的玫瑰水噴霧只有簡單的兩種成分─純水與歐洲大馬士革玫瑰精油(European Damask Rose oil),鄧恩表示:「這款噴霧是夜間潮熱的及時雨,還能作為鍛鍊後使用的全天然噴霧,在寒冷、黑暗的冬季月份能瞬間提振心情。」

價格:$4.69-$11.19

Nature Republic 好肌膚面膜片 Good Skin Mask Sheet。(取自官網)

Nature Republic 好肌膚面膜片 Good Skin Mask Sheet─記者徐漢娜(Hannah Seo)推薦

徐漢娜表示敷面膜是有趣、簡單又能放鬆身心的保養方式,作為肌膚護理的忠實擁護者,她推薦Nature Republic的好肌膚面膜片,共有九種不同的面膜可供挑選。

價格:$2.90

Haipazaza Phezuta 雪松沐浴球 Cedar Bath Bomb。(取自官網)

Haipazaza Phezuta 雪松沐浴球 Cedar Bath Bomb─鄧恩推薦

鄧恩推薦的雪松沐浴球來自華盛頓州的原住民(拉科塔Lakota/達科塔Dakota)自營品牌Haipazaza Phezuta,「Haipazaza Phezuta」是達科塔語「藥用肥皂」的意思,商品使用當地原料及永續性包裝,加入乾果糖(Sweet Prairie)、熊根(Bear Root)、煙燻雪松等香氣,令人回味無窮。

價格:$9.00 / $4.00

Feather & Bone 護膚修護膏 Body & Diaper Balm。(取自官網)

Feather & Bone 護膚修護膏 Body & Diaper Balm─記者克努.雪赫(Knvul Sheikh)推薦

這款修護膏成分簡單,不含塑膠及石油衍生物質,適合一家大小使用,對於修護冬天乾燥、龜裂的肌膚特別有效。

價格:$13.99

Baby Foot 去角質足膜 Original Exfoliation Foot Peel。(取自亞馬遜網站)

Baby Foot 去角質足膜 Original Exfoliation Foot Peel─資深視覺編輯迪安娜.多尼根(Deanna Donegan)推薦

Baby Foot去角質足膜含有去角質水果酶混合物,敷上足膜約一小時,讓其發揮作用,三到四天後,難看的皮膚層就會開始脫落,脫皮時間約七天,之後就能擁有一雙光滑的腳。需要注意的是,這類產品不宜太頻繁使用。

價格:一對$20

SkinCeuticals 三重滋潤緊緻修復霜 Triple Lipid Restore 242。(取自官網)

SkinCeuticals 三重滋潤緊緻修復霜 Triple Lipid Restore 242─照片編輯蒂芙尼.格雷厄姆(Tiffanie Graham)推薦

格雷厄姆表示這款修復霜將讓收禮的人覺得備受寵愛,夜間使用醒來後感覺格外保濕,對她的酒渣鼻症狀(rosacea)也很有效。

價格:$136.00

身體照護

Nuun補水電解質片。(取自亞馬遜網站)

Nuun補水電解質片─投稿人梅琳達·溫納·莫耶(Melinda Wenner Moyer)推薦

這些電解質片能幫助避免脫水頭痛,Nuun的產品含糖量少,有多種口味,莫耶推薦運動時,或喝一種以上的酒精飲品後服用電解質片補水。

價格:$7.49

Comrad壓力襪。(取自官網)

Comrad壓力襪─徐漢娜推薦

徐漢娜表示Comrad出品的壓力襪對於改善腿部循環、肌肉 痙攣、麻木、僵硬及腫脹等具有良好功效,特別適合久坐後使用。

價格:$28.00

ProsourceFit指壓墊。(取自官網)

ProsourceFit指壓墊─助理記者布魯姆(Dani Blum)推薦

指壓墊能幫助舒緩壓力,減緩肌肉緊張、背痛和頭痛。

價格:$28.13

THERAGUN按摩槍。(取自官網)

THERAGUN按摩槍─多媒體編輯漢杜氏德(Hang Do Thi Duc)推薦

按摩槍雖然貴,但是漢杜氏德相當推薦的頂級個人按摩設備。

價格:$199.00 - $499.00

活動鍛鍊

Uitee專業加重棉跳繩。(取自官網)

Uitee專業加重棉跳繩─視覺編輯莎拉.威廉 森(Sarah Williamson)推薦

威廉森親自試用這款鍛鍊用跳繩,10到15分鐘內立即滿頭大汗、心跳加速,讓您能隨時隨地鍛鍊身體。

售價:$11.99

HIGO LED狗項圈。(取自亞馬遜網站)

HIGO LED狗項圈─記者戴娜.史密斯(Dana G. Smith)推薦

若收禮人家裡有養狗,不妨送個會發光的狗項圈,外出時醒目的亮光能降低被車撞到的風險,也不太擔心狗狗會迷路,讓人出門遛狗更安心。

價格:$11.99

Bodylastics 阻力帶套組 Resistance Band Set。(取自亞馬遜網站)

Bodylastics阻力帶套組Resistance Band Set─助理總編斯夫頓(Sam Sifton)推薦

這套多用途力量訓練工具送給喜愛在家鍛鍊的人再適合不過,收禮人還可以在YouTube上搜尋阻力帶鍛鍊影片,跟著一起指導一起訓練。

價格:$49.95

Lululemon 女用頭套手套 Women's Run for It All Hooded Gloves。(取自官網)

Lululemon 女用頭套手套Women's Run for It All Hooded Gloves─編輯主任法拉·米勒(Farah Miller)推薦

這款手套輕巧、時尚,穿戴時能使用智慧型手機 ,還有各種尺寸,即使在寒冷的冬天外出也不需要擔心雙手冷冰冰。

價格:$52.00

Black Diamond 女用登山杖 Trail Trekking Poles 。(取自官網)

Black Diamond女用登山杖Trail Trekking Poles─Pair-Women's-凡斯推薦

一對好的登山杖能夠保護腳踝,讓穿越溪流及雪地時更輕鬆,也是健行時稍微鍛鍊上半身的好方法,Black Diamond登山杖價格適中,還有簡單、可靠的長度調整系統。

價格:$109.95

MANDUKA PRO™ 瑜珈墊 YOGA MAT 6MM。(取自官網)

MANDUKA PRO™瑜伽墊YOGA MAT 6MM─助理編輯梅麗莎.基爾希(Melissa Kirsch)推薦

瑜伽墊能夠防滑,並具有緩衝作用,適合喜歡在家鍛鍊的人。

價格:$129.00

居家好物

Canvas One Line a Day 五周年日誌。(取自亞馬遜網站) >

Boy Smells Hinoki Fantôme香氛蠟燭─高級編輯朱莉婭·卡爾德隆(Julia Calderone)推薦

香氛蠟燭並不便宜,但如果您在尋找50元以下的奢華品,它的價格是值得的。柏樹煙霧中帶著溫暖的琥珀、甜美的香草、花香及清新的苔癬氣味,令人陶醉。

價格:$36.00

Droll Yankee鳥用餵食器。(取自官網)

Droll Yankee鳥用餵食器─編輯凡斯(Erik Vance)推薦

市面上有許多便利的鳥用餵食器,為寵物鳥或各種鳥類提供最棒的美味,凡斯推薦Droll Yankees的餵食器。

售價:$33.00 - $130.00

Ultimate EARS WONDERBOOM 2 便攜藍芽喇叭。(取自亞馬遜網站)

Ultimate EARS WONDERBOOM 2便攜藍芽喇叭─記者凱瑟琳·皮爾森(Catherine Pearson)推薦

皮爾森推薦這款防水的小喇叭,能帶進淋浴間,讓您邊洗澡邊放鬆享受美妙旋律。

價格:$99.00 - $120.00

Fer à Cheval多用途清潔噴霧。(取自官網)

Fer à Cheval多用途清潔噴霧─鄧恩推薦

法國品牌Fer à Cheval是馬賽地區現存最古老的皂工坊,其出產的清潔噴霧帶有普羅旺斯橄欖香味,由99%天然的成分製成,清潔效果良好。

價格:$18.00

BRITA濾水瓶。(取自沃爾瑪網站)

BRITA濾水瓶─編輯帕蒂亞.布雷思韋特(Patia Braithwaite)推薦

BRITA濾水瓶由不含雙酚A(B.P.A.-free)的塑料製成,可以用洗碗機清洗,具有過濾氯及微粒的功能。

價格:$23.99

Loftie智能鬧鐘。(取自官網)

Loftie智能鬧鐘─記者阿麗莎·哈里達薩尼·古普塔(Alisha Haridasani Gupta)推薦

Loftie的智能鬧鐘是睡眠好幫手,有夜光功能,還能作為白噪音機器,幫助練習冥想及呼吸法。

價格:$140

Dohm 自然聲機器 Natural Sound Machine。(取自eBay網站)

Dohm 自然聲機器 Natural Sound Machine─副觀眾編輯史塔克(Nicole Stock)推薦

這台白噪音機器能幫助入眠,並且有不同價位可供選擇,若有預算也可前往挑選其他頂級的助眠機器。

價格:$52.99

Hanna Andersson成人睡衣。(取自官網)

Hanna Andersson成人睡衣─皮爾森推薦

Hanna Andersson的睡衣有多種可愛的樣式,穿起來透氣舒適。

價格:特價$24.00

Philips智能燈泡。(取自亞馬遜網站)

Philips智能燈泡─漢杜氏德推薦

智能燈泡能設定日程,漢杜氏德表示就如同模擬陽光,早上時能以溫和的方式將人喚醒。

價格:$69.00 - $199.00

Brooklinen 蠶絲枕頭套 Mulberry Silk Pillowcase。(取自官網)

Brooklinen蠶絲枕頭套Mulberry Silk Pillowcase─多尼根推薦

Brooklinen出品的蠶絲枕頭套觸感涼爽順滑,而且可機洗,清潔更便利,有多種設計、顏色可供挑選。

價格:$59.00